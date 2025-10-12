Neiser Villarreal se pierde la semifinal de la Copa del Mundo Sub-20 con la selección Colombia ante Argentina: esta es la razón

Neiser Villarreal, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante España en los cuartos de final del Mundial Sub-20, el sábado 11 de octubre de 2025 en Talca, Chile - crédito Andre Penner/AP Foto

Con la clasificación de Colombia a las semifinales de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025, uno de los focos de preocupación recae en la conformación del equipo de cara al compromiso del miércoles 15 de octubre, tras la suspensión de dos jugadores titulares.

El seleccionador César Torres deberá rearmar su alineación ante la ausencia confirmada de Néiser Villarreal y Carlos Sarabia, ambos suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas. Así está expuesto en el Artículo 10 del reglamento de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025:

“10.3 En el transcurso del Mundial 2025, no se acumularán las tarjetas amarillas después de cuartos de final.

10.4 Si un jugador o miembro del cuerpo técnico fuera amonestado en dos partidos diferentes, se le impondrá una suspensión de manera automática y no podrá participar en el siguiente partido de su equipo".

Neyser Villarreal no ha tenido la mejor participación en el mundial sub-20- crédito FCF

Como resultado de una acción polémica en el partido disputado en Talca frente a España, Villarreal, que fue determinante al marcar tres goles en la victoria 3-2, con lo que alcanzó un total de cinco tantos en el torneo, recibió su segunda amonestación.

La tarjeta llegó tras un reclamo por una jugada considerada intrascendente, cuando durante una discusión tocó el rostro de un adversario, lo que motivó la sanción inmediata por parte del árbitro. Esta decisión inhabilita a Villarreal para disputar la semifinal, un golpe que será importante para la ofensiva del equipo.

De igual forma, la defensa se ve afectada, ya que el lateral derecho Carlos Sarabia tampoco podrá estar disponible, habiendo caído también bajo la regla de acumulación de amarillas. El entrenador Torres enfrenta así la doble tarea de modificar tanto el frente de ataque como la zona defensiva para el próximo encuentro, cuyo rival se definirá entre México y Argentina.

Jordan Barrera, el cerebro de la selección Colombia ausente por lesión

La selección Colombia jugará contra Argentina la semifinal de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito FCF

La preocupación rodea a la Selección Colombia Sub-20 tras la lesión de Jordan Barrera, que debió retirarse entre lágrimas a los 43 minutos del primer tiempo durante el partido que otorgó a Colombia el pase a las semifinales del Mundial Sub-20.

Barrera explicó que presenta una molestia en el posterior izquierdo, pero mantiene la esperanza de recuperarse a tiempo para enfrentarse a Argentina en el duelo decisivo por el pase a la Gran Final.

La inesperada salida de Barrera obligó al cuerpo técnico a recurrir a José Cavadía como reemplazo inmediato, en una instancia clave del partido.

“Sí, sí, gracias a Dios. Fue un partido duro. Eh, hasta el último minuto estuvimos sufriendo ahí en el banco. Creo que di todo de mí. Este, ahí volví a sentir la molestia, pero ahora toca recuperarse con la ayuda de Dios y ahora pa’ lo que viene”, dijo el exJunior de Barranquilla en la zona mixta del partido

Argentina también sufre baja para el partido contra Colombia en el Mundial Sub-20

Maher Carrizo celebra su gol ante México en los cuartos de final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA - crédito Andres Pina/Photosport

La Selección Argentina Sub-20 también enfrenta una complicación importante antes de medirse ante Colombia en la semifinal del Mundial, debido a la suspensión de Maher Carrizo. El delantero, que anotó el primer gol en la victoria por 2-0 sobre México en los cuartos de final, recibió una tarjeta amarilla en la primera mitad, lo que inmediatamente lo dejó fuera del próximo encuentro frente a los cafeteros.

Medios argentinos recalcaron la relevancia de Carrizo en el conjunto dirigido por Diego Placente. Según reportó TyC Sports, “a los 8 minutos del primer tiempo, abrió el marcador con un potente zurdazo que encaminó la clasificación del equipo”. Además, el medio señaló su capacidad de despliegue y jerarquía, calificando a Carrizo como una de las jóvenes promesas del fútbol argentino y pieza clave en el dominio ejercido frente a la selección mexicana.