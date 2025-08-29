Deportes

La Dimayor puso la casa en orden con la Liga BetPlay: esta es la programación de tres partidos aplazados

Se trata de una serie de compromisos de América de Cali, Once Caldas y Bucaramanga, que no se jugaron por su participación en los playoffs de la Copa Sudamericana

Diego Ariza

Por Diego Ariza

América de Cali y Once
América de Cali y Once Caldas conocieron las fechas para ponerse al día en la Liga BetPlay 2025-II - crédito Colprensa

La Liga BetPlay, durante el segundo semestre de 2025, tuvo muchos problemas para organizar el calendario de la fase de Todos contra Todos, debido a que no funcionó que se programaran los primeros 19 partidos.

Es por eso que la Dimayor anunció las nuevas fechas para tres de esos compromisos pospuestos, en especial los de los conjuntos que vienen de disputar la Copa Sudamericana, y se les dio el beneficio de contar con más tiempo y descanso para dichos partidos.

Se espera que en los próximos días se conozcan más encuentros aplazados con su horario establecido, aunque en la entidad existe el problema de la falta de espacio para seguir reprogramando encuentros a lo largo del torneo, sobre todo cuando se encuentran cerca de los cuadrangulares y por la Copa Colombia.

Calendario pesado en septiembre

En julio, la Dimayor fue clara al decir que solo se aceptarían propuestas de aplazamiento solo por una razón de “fuerza mayor”, por lo que se acabó el beneficio de los clubes para decidir si movían o no uno de sus juegos, pero en las últimas semanas pasaron muchas cosas en el país que obligó a modificar el calendario.

Debido a eso, equipos como América, Once Caldas y Bucaramanga debieron posponer algunos partidos de la Liga BetPlay para septiembre, cuando se conocieron los horarios de tres encuentros de las fechas dos y tres, para que se pongan a día en el campeonato colombiano.

América de Cali pasa por
América de Cali pasa por una dura crisis de resultados en la Liga BetPlay, eliminado en Copa Sudamericana y ahora sufriendo por Copa Colombia - crédito América de Cali

Para empezar, los Diablos Rojos y los Leopardos tenían dos compromisos pospuestos por jugar la Sudamericana, así que fue necesario que se separaran con una semana de diferencia en septiembre, para no alterar sus preparaciones respectivas en el resto de las jornadas.

De otro lado, Once Caldas y el Deportivo Pasto por fin se pondrán al día con la Liga BetPlay, sobre todo el Blanco Blanco, que se encuentra en la última posición con cuatro puntos y si gana ese partido aplazado, saldría del fondo de la tabla para pelear el cupo a cuadrangulares.

Once Caldas es el único
Once Caldas es el único equipo colombiano en un torneo internacional en 2025, destacando en la Copa Sudamericana - crédito Colprensa

Otro detalle sobre los manizaleños es que el 17 y 24 de septiembre jugará los cuartos de final en la Copa Sudamericana, ante Independiente del Valle y eso provocará que su calendario en el mes sea el más apretado de todos los 20 equipos, arriesgando la integridad de los jugadores por los pocos días de descanso.

Así quedó la programación

Fecha 2

América vs. Bucaramanga: martes 16 de septiembre, 6:00 p.m.

Fecha 3

Bucaramanga vs. Once Caldas: Martes 9 de septiembre, 8:30 p.m.

Pasto vs. América de Cali: miércoles 24 de septiembre, 8:00 p.m.

Se viene la fecha nueve

El campeonato colombiano sigue a toda velocidad y el viernes 29 de agosto arrancará la novena jornada de la Liga BetPlay, en la que se destacan tres partidos, dos serán entre clubes históricos y el otro es con clubes que pelean por no ser últimos en el descenso.

Mientras los hinchas disfrutarán de clásicos como Deportivo Cali ante Independiente Medellín, además de Santa Fe frente al Once Caldas, Unión Magdalena se juega la permanencia en primera división contra Boyacá Chicó en Tunja.

Deportivo Cali quiere una victoria
Deportivo Cali quiere una victoria que lo meta entre los ocho primeros equipos de la Liga BetPlay - crédito Deportivo Cali

Viernes 29 de agosto

Junior vs. Llaneros: 6:00 p.m.

​Águilas vs. Millonarios: 8:10 p.m.

Sábado 30 de agosto

​Boyacá Chicó vs. Unión Magdalena​: 2:00 p.m.

​Pereira vs. Bucaramanga: 6:20 p.m.​

Cali vs. Medellín: 8:30 p.m.

Domingo 31 de agosto

Atlético Nacional vs. Envigado: 2:00 p.m.​

Alianza vs. América de Cali: 4:10 p.m.​

Tolima vs. Fortaleza: 6:20 p.m.

Equidad vs. Pasto​: 6:20 p.m.

Lunes 1 de septiembre

Santa Fe vs. Once Caldas: 7:30 p.m.

DimayorLiga BetPlayLiga BetPlay programaciónLiga BetPlay aplazadosOnce CaldasAmérica de CaliBucaramangaColombia-Deportes

