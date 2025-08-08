Arrancan las ligas en Europa, estos son los colombianos que podrían brillar en el Viejo Continente en la nueva temporada

Las principales ligas de Europa tendrán a representantes colombianos en sus equipos - crédito Reuters/iStock

En la temporada 2024/2025 en Europa, Luis Díaz fue la principal figura de Colombia en el exterior, puesto que el guajiro se consagró como campeón de la Premier League, siendo uno de los jugadores más destacados del Liverpool.

Aunque se pensaba que Díaz sería un pilar del equipo inglés, su salario se convirtió en un problema para los Reds, que terminaron transfiriendo al extremo a Bayern Múnich, pero ese no fue el único movimiento del mercado que protagonizó un colombiano.

En lo corrido del mercado de verano, las transferencias de futbolistas colombianos han superado los 170 millones de euros, lo que ha cambiado por completo el mapa de seguimiento que se tenía de los cafeteros durante la temporada anterior.

Los colombianos que podrán ser protagonistas en Europa

Se espera que el colombiano sea clave para Benfica en la liga de Portugal - crédito SL Benfica

El 8 de agosto comenzó oficialmente la temporada 2025/2026 en las ligas de Europa, siendo los torneos de Turquía y Portugal los primeros en iniciar en sus rentados.

En Turquía, Galatasaray, con el defensor Davinson Sánchez como titular, comenzó su defensa del título de liga con victoria 3-0 sobre Gaziantep. El colombiano disputó 66 minutos y tuvo una calificación de 6.9 puntos.

Los colombianos también podrán seguir en Turquía el rendimiento de Jhon Jader Durán, que es la figura del Fenerbahçe de José Mourinho.

Al unísono, en Portugal, Sporting de Lisboa debutó ante Casa Pia en la primera fecha del torneo local, en el que el delantero Luis Suárez debutó de manera oficial con su nuevo equipo, que ganó 2-0.

Además de Suárez, Portugal será una liga seguida en Colombia por la presencia del mediocampista Richard Ríos, que fue transferido desde Palmeiras a Benfica, que debutará hasta el 17 de agosto debido a que está disputando la fase previa de la UEFA Champions League.

La presencia colombiana en las cinco ligas más importantes

Díaz dejó Inglaterra para jugar en la Bundesliga - crédito @FCBayernES / X

Bundesliga: desde que James Rodríguez dejó Alemania, la Bundesliga no ha tenido gran relevancia en Colombia; lo que podría cambiar con la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich, que buscará revalidar su condición como el equipo más relevante de ese país.

La Liga: aunque no hay presencia cafetera en Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, en la nueva temporada el fútbol español tendrá varios colombianos. Entre los más relevantes están: Nelson Deossa (Real Betis), Juan Camilo “Cucho” Hernández (Real Betis), Johan Mojica (Mallorca), Yaser Asprilla (Girona) y Jhon Solís (Girona).

Ligue 1: aunque no están en los principales equipos, en Francia hay varios colombianos que son señalados como promesas del futuro, como Carlos Perea, que militar en el Racing Club de Estrasburgo, o Carlos Andrés Gómez, en el Stade Rennais.

Jhon Arias dejo Brasil para jugar en la Premier League - crédito Wolverhampton

Premier League: con la salida de Luis Díaz, los equipos del llamado “Big Six” no tienen colombianos en sus filas; sin embargo, hay otras instituciones en Inglaterra que han contratado o mantienen a los cafeteros en sus plantillas.

Además de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que seguirán en el Crystal Palace, el atractivo principal de los colombianos en la Premier League pasará por la adaptación que tenga Jhon Arias, que fue contratado por el Wolverhampton, el que también está el defensor Yerson Mosquera.

Serie A: el fútbol italiano se mantiene como uno de los torneos en los que más hay presencia de colombianos; en los históricos, se destaca la presencia de Devis Vásquez en la Roma, Juan David Cabal en la Juventus y Jhon Lucumí en Bologna.

Además, el Calcio también tendrá al atacante Daniel Mosquera en Hellas Verona, el goleador Duván Zapata en Torino y Juan Guillermo Cuadrado, que a sus 37 años se mantiene en Europa tras firmar con el recién ascendido Pisa.