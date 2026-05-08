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Así quedó el grupo de Millonarios en la Copa Sudamericana: se apretó la tabla

Después de haberse jugado la cuarta fecha de la zona C, los azules quedaron con la obligación de ganar para seguir con vida en el certamen

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Boston River vs. Millonarios
Millonarios hace lo posible para cumplir el objetivo de superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

Millonarios tuvo un partido complicado frente a Boston River en la Copa Sudamericana, por la cuarta fecha en el estadio Centenario de Montevideo, donde los azules llegaron con la obligación de conseguir los tres puntos, algo que logró en los últimos minutos del juego con marcador de 4-2.

Terminada la fecha cuatro, la tabla de posiciones del grupo C tuvo modificaciones, pues Sao Paulo y O’Higgins jugaron al mismo tiempo que los embajadores frente a los uruguayos, lo que generó mayor suspenso y emoción entre los aficionados por cómo quedaban dichos compromisos.

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Luego de este encuentro, el siguiente juego de Millonarios será por Copa Colombia, en el inicio de la fase de grupos ante Llaneros por la zona B, pues al quedar fuera de la Liga BetPlay, cayó con el resto de eliminados a esta ronda del torneo y con la obligación de pasar a octavos, tal como en la Sudamericana.

¿Cómo quedó el grupo de Millonarios?

Previo al compromiso, los azules debían ganar en Montevideo y esperar lo que pasara en Chile, donde O’Higgins recibía a Sao Paulo y eso determinaba cuántas posibilidades le quedaba al Ballet Azul en las últimas dos jornadas, que prometen ser emocionantes de principio a fin.

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Millonarios conservó el tercer puesto del grupo C con siete puntos, producto de dos triunfos, un empate y una derrota, con cinco goles a favor, cuatro en contra y una diferencia de +1, que lo deja con vida en el certamen y listo para pelear por los octavos o los playoffs.

Boston River vs. Millonarios
Millonarios aún debe ganar en las próximas dos jornadas para aspirar a los octavos de final o los playoffs - crédito Millonarios FC

El triunfo 4-2 sobre Boston River le permitió a los dirigidos por Fabián Bustos a cuadrar caja en el torneo, pues venía de empatar sin goles frente a Sao Paulo en Bogotá y perder en la primera fecha contra O’Higgins, así que ya está en mejores condiciones ante sus rivales directos.

Sumado a eso, el grupo se apretó por el empate de Sao Paulo y O’Higgins, que fue sin goles en el estadio El Teniente de Rancagua, donde los locales perdieron la opción de ser líderes y los brasileños de escaparse en la punta para quedar a un paso de la clasificación a octavos.

El "Azul" cayó ante el equipo dirigido por Lucas Bovaglio en el Teniente de Rancagua-crédito @MillosFCoficial/X
Millonarios cayó ante el equipo dirigido por Lucas Bovaglio en el Teniente de Rancagua, por la primera fecha, por 2-0 - crédito @MillosFCoficial/X

De esta manera, Millonarios sigue más vivo que nunca en la Copa Sudamericana, pero obligado a sacar, por lo menos, cuatro puntos y esperar a que los chilenos, que parecen ser sus rivales más directos, cedan en la batalla, así obtendrá la segunda casilla para los playoffs del certamen.

Posiciones

  1. São Paulo: 8 puntos (+3)
  2. O’Higgins: 7 puntos (+2)
  3. Millonarios: 7 puntos (+1)
  4. Boston River: 0 puntos (-5)

Sao Paulo y O’Higgins no se sacaron ventaja

O’Higgins y São Paulo igualaron 0-0 en el Estadio El Teniente, en un duelo clave del Grupo C de la Copa Sudamericana que mantiene al conjunto brasileño en la cima de la zona. La tabla se mantuvo ajustada tras la victoria de Millonarios 4-2 sobre Boston River, lo que acorta las distancias en la lucha por el liderato.

El control del balón y las propuestas ofensivas de los celestes no encontraron premio, a pesar de registrar 15 tiros y 8 córners frente a los 7 remates y 2 esquinas del Tricolor. Precisamente, la ocasión más clara llegó en el minuto 46, cuando Martín Sarrafiore estrelló un zurdazo en el travesaño después de un pase de Arnaldo Castillo.

Sao Paulo
Sao Paulo sigue líder del grupo C en la Copa Sudamericana por el empate sin goles contra O'Higgins en Chile - crédito O'Higgins

Los porteros destacaron con intervenciones determinantes a disparos de Gonzalo Tapia (59’), Arnaldo Castillo (61’) y Francisco González (72’), según la información del club chileno.

La intensidad física marcó la jornada, reflejada en las cinco tarjetas amarillas que sacó la terna arbitral: tres para futbolistas locales y dos para la visita, con Djhordney amonestado en el primer tiempo por juego peligroso.

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