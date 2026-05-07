Esta es la fecha y el rival para el próximo partido de Millonarios en la Copa Sudamericana: ganar o morir para los azules

Millonarios aún debe ganar en las próximas dos jornadas para aspirar a los octavos de final o los playoffs - crédito Millonarios FC

Millonarios está obligado a superar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pues luego de la eliminación de los playoffs de la Liga BetPlay, en la que quedó a un gol de avanzar a cuartos, los aficionados no aceptarán otro fracaso en el primer semestre de 2026.

Luego de enfrentar a Boston River, los azules se alistan para la quinta fecha del torneo de la Conmebol, en la que se medirá a un rival complicado y puede marcar el futuro de los embajadores, ya sea para soñar con los playoffs, los octavos o no tener más opciones en el certamen.

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Sumado a eso, hay muchas cosas que el equipo debe mejorar de cara a ese compromiso, pues lo visto frente a los uruguayos en Montevideo evidenció problemas en la parte defensiva, que le costaron también la caída en el campeonato colombiano y el 11 de mayo debuta en la Copa Colombia 2026.

El próximo rival de los azules

El equipo de Fabián Bustos no cabía de la dicha en el estadio Centenario por la victoria 4-2 sobre Boston River, pues debió remontar el marcador, estuvo abajo en dos ocasiones y al final se decretó con la anotación de Beckham Castro, que le dio vida al Ballet Azul en el campeonato.

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Para la quinta fecha de la Copa Sudamericana, Millonarios se enfrentará a nada menos que São Paulo, el favorito del grupo y se convirtió en su rival directo tras el empate 0-0 contra O’Higgins, pues la diferencia de puntos entre el Tricolor y los bogotanos es de apenas uno.

Sao Paulo sigue líder del grupo C en la Copa Sudamericana por el empate sin goles contra O'Higgins en Chile - crédito O'Higgins

El partido se disputará en el estadio Morumbí, el reconocido escenario brasileño con capacidad para casi 67.000 espectadores y donde el Embajador ya sabe lo que es ganar en el torneo de la Conmebol, pues en la ida de los cuartos de la edición 2007 venció por 1-0, con anotación de Luis Zapata.

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Dicho encuentro será el martes 19 de mayo, desde las 7:30 p. m., hora colombiana, y se espera una buena cantidad de público visitante para apoyar a Millonarios, pues dependiendo de lo que logre en territorio brasileño, puede quedar cerca de la siguiente fase o muy lejos.

Millonarios volverá a verse con Sao Paulo en la Copa Sudamericana, después de eliminarlo en cuartos de la edición 2007 - crédito Colprensa

Cabe recordar que el primer ítem de desempate en la fase de grupos de la Copa Sudamericana es el enfrentamiento entre los clubes en cuestión, así que cada anotación y punto contará mucho más para obtener el pase a los octavos o el tiquete a los playoffs, que es para los segundos.

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Victoria sufrida en el Centenario

Un importante triunfo para Millonarios en el estadio Centenario se consolidó tras vencer 4-2 a Boston River en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, con tres de los goles en los últimos diez minutos, resultado que mantiene las opciones de clasificación del equipo dirigido por Fabián Bustos.

Una de las situaciones determinantes del partido ocurrió en la primera mitad, cuando una falta señalada como penal a Andrés Llinás fue anulada por el VAR debido a fuera de juego, decisión que alteró la dinámica inicial. Más tarde, el argentino Rodrigo Contreras logró empatar de penal tras ser derribado en el área en el inicio del complemento. El local, por su parte, se adelantó de nuevo mediante una volea de Yair González tras pase de Francisco Bonfiglio.

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Rodrigo Contreras marcó dos goles con Millonarios ante Boston River en Montevideo, por la Copa Sudamericana - crédito Millonarios FC

La reacción del conjunto bogotano continuó cuando Leonardo Castro marcó de penal su primer gol, después de que el arquero Bruno Antúnez fuera sancionado por adelantamiento y se ordenara repetir la ejecución. Contreras amplió la ventaja con un disparo de zurda luego de aprovechar un rebote, siendo la figura del enfrentamiento por su capacidad para provocar y concretar acciones decisivas.

La definición del encuentro llegó en el tramo final, cuando Julián Angulo recuperó un balón cerca del banderín de córner y asistió a Beckham Castro, que aseguró el cuarto tanto en el sexto minuto de descuento, según las incidencias recogidas del partido.

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