Mujeres después de la menopausia, adultos mayores y personas con antecedentes de fracturas requieren valoración médica para identificar pérdida de masa ósea y definir un tratamiento, aunque no hay una edad determinada (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La osteoporosis suele avanzar sin dolor ni señales visibles hasta que una caída cotidiana termina en una fractura. En Colombia, la enfermedad afecta aproximadamente al 18% de las mujeres y al 8% de los hombres mayores de 55 años, según el estudio Prevalencia de Osteoporosis en Colombia.

Así que para prevenir la enfermedad es necesario identificar los factores de riesgo, mantener una reserva ósea adecuada y consultar a tiempo. La Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) informó que el problema puede permanecer oculto hasta la primera lesión.

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Los expertos advierten que la condición reduce la densidad y la resistencia de los huesos, por lo que aumenta la posibilidad de fracturas ante golpes que habitualmente no las causarían. Cadera, vértebras, muñeca, antebrazo y húmero son algunas de las zonas más afectadas.

La falta de vitamina D es uno de los elementos que puede comprometer la salud ósea

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hasta el 80% de la población mundial podría tener niveles insuficientes de este nutriente, que el cuerpo requiere para absorber el calcio y contribuir a la mineralización del esqueleto.

La alimentación aporta vitamina D a través de pescados grasos como salmón, atún y sardinas, además de la yema de huevo y el hígado de res.

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La exposición solar controlada también permite su producción en la piel, aunque debe equilibrarse con la prevención de lesiones cutáneas. Para un adulto joven, unos 15 minutos diarios pueden ser una referencia, pero la necesidad puede variar según la edad, el tipo de piel, la ubicación y las condiciones clínicas.

El ortopedista oncólogo y experto en metabolismo óseo Francisco Linares Restrepo, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló que “para mantener una salud ósea óptima y prevenir afecciones como la osteoporosis, es esencial garantizar una ingesta adecuada de vitamina D”.

En Colombia existen presentaciones de suplementos de vitamina D de 100.000 unidades internacionales (UI), cuyo uso puede facilitar los esquemas mensuales indicados por un profesional. Sin embargo, la suplementación debe definirse tras evaluar los niveles de vitamina D y la situación particular del paciente, pues una dosis inadecuada puede tener efectos adversos, por lo que la valoración médica es indispensable.

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10 alimentos recomendados para preservar la estructura ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menopausia, la edad y ciertos hábitos elevan el riesgo

El envejecimiento forma parte de los principales factores asociados con la pérdida de masa ósea. En las mujeres, la disminución de estrógenos durante la menopausia acelera ese proceso, por lo que la IOF calcula que una de cada tres mujeres mayores de 50 años con osteoporosis tendrá una fractura por fragilidad a lo largo de su vida.

Una menopausia temprana, la extirpación de ovarios antes de los 45 años, el tabaquismo, el consumo de alcohol y la diabetes tipo 1 o tipo 2 ameritan conversación con el equipo médico. También deben revisarse los antecedentes familiares, el uso prolongado de algunos medicamentos y las enfermedades que alteran la absorción de nutrientes o el metabolismo óseo.

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Los hombres también pueden recibir este diagnóstico y requieren evaluación cuando presentan antecedentes o factores de riesgo.

El médico reumatólogo e internista Néstor Fabián Correa recordó que “las mujeres tienen una mayor prevalencia de osteoporosis y por consecuencia las cifras demuestran mayor número de fracturas, sin embargo, no se puede perder de vista que los hombres también pueden ser diagnosticados con esta patología y en nuestro país incluso tienen mayor probabilidad de fractura”.

Es necesario acudir a consulta médica para prevención y tratamiento de la osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud de los huesos se construye desde la infancia

La prevención no debe comenzar al aparecer una lesión. Durante la niñez, adolescencia y juventud, una dieta con fuentes suficientes de calcio y proteínas, junto con actividad física regular, ayuda a alcanzar el máximo de masa ósea, que suele lograrse cerca de los 30 años.

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Los ejercicios con carga, como caminar, subir escaleras, bailar o realizar rutinas de fuerza adaptadas a cada persona, estimulan el tejido óseo y contribuyen al equilibrio muscular. Este último aspecto es relevante en adultos mayores, pues disminuir el riesgo de caídas puede evitar fracturas y sus consecuencias funcionales.

Dejar de fumar y moderar o evitar el alcohol son medidas de autocuidado con impacto en la densidad mineral ósea. Asimismo, mantener una alimentación variada y un peso adecuado permite reducir factores que afectan la resistencia del esqueleto, aunque la protección ósea depende de hábitos sostenidos, no de una única intervención.

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Una fractura tras una caída leve requiere consulta médica

Las fracturas por fragilidad se producen luego de un traumatismo de baja energía, como caer desde la propia altura. Tropezar al bajar un andén, perder el equilibrio en casa o sufrir una caída durante una actividad habitual no debería causar una fractura en un hueso sano.

Correa recomienda sospechar osteoporosis ante lesiones en muñeca, antebrazo, vértebras, cadera o húmero que ocurren en esas circunstancias.

Las fracturas vertebrales pueden pasar inadvertidas y manifestarse mediante pérdida de estatura o cambios en la postura. En cambio, una lesión de cadera puede implicar dolor persistente, cirugía, pérdida de autonomía y necesidad de rehabilitación.

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“La fractura de cadera es una de las más frecuentes y de mayor impacto para las personas con osteoporosis”, explicó el especialista.

Y agregó: “En muchos casos, quienes la experimentan no logran recuperar el mismo nivel de independencia que tenían antes, pues ven limitada su capacidad para realizar actividades cotidianas como bañarse, vestirse, alimentarse sin ayuda o salir a caminar”.

La revisión de antecedentes, densitometrías y hábitos cotidianos ayuda a identificar pérdida de fortaleza en personas con mayor vulnerabilidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico temprano puede evitar nuevas fracturas

La IOF estima que alrededor del 80% de los pacientes en el mundo no recibe diagnóstico ni tratamiento, incluso después de una primera fractura. Esa brecha dificulta la prevención de nuevos eventos y puede aumentar la carga para las familias y el sistema de salud.

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La evaluación médica puede incluir antecedentes clínicos, examen físico y estudios para conocer la densidad mineral ósea, además de pruebas destinadas a identificar causas secundarias. A partir de esos resultados, el profesional define si bastan los cambios de hábitos, si se requiere vitamina D o calcio y si corresponde iniciar medicamentos específicos para disminuir el riesgo de fracturas.

En un país cuya población envejece, atender una fractura por fragilidad como una señal de alerta puede cambiar el curso de la enfermedad. Consultar después de una caída permite detectar osteoporosis antes de que ocurra una lesión posterior.