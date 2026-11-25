Baum Festival confirmó su regreso a Corferias para su próxima edición en 2027 y anunció su cartel completo con más de 70 artistas confirmados (Baum Festival)

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La actividad de los conciertos en Colombia sigue tomando forma de cara a 2027, y uno de los eventos más esperados por los amantes de la electrónica finalmente reveló todas sus cartas. La edición 12 del BAUM Festival, uno de los festivales más reconocidos entre los amantes de la música electrónica en Colombia, reveló su cartel de más de 70 artistas que se presentarán los días 12 y 13 de febrero de 2027 en Corferias.

El cartel mezcla figuras influyentes del techno de Detroit, debuts nacionales e internacionales, aparición de viejos conocidos, y hasta despedidas.

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Dos de los anuncios más llamativos del cartel son, justamente, debuts en el país. Por un lado, la cantante británica Sophie Ellis-Bextor, mundialmente reconocida por su éxito de 2001 Murder on the Dancefloor, actuará por primera vez en suelo colombiano a tono con la promoción de su álbum de estudio Perimenopop.

También desde el Reino Unido llegará Faithless Sound System, el formato encabezado por Sister Bliss que traslada a la pista el legado de Faithless, una de las agrupaciones más influyentes de la electrónica británica y responsables de clásicos de los 90 y los 2000 como Insomnia, Salva Mea, God Is a DJ, We Come 1 o Muhammad Ali en su primera visita al país.

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Pese al fallecimiento de su carismático líder Maxi Jazz en 2022, el grupo siguió adelante con una formación en vivo en la que Sister Bliss se mantiene como la única miembro fundadora.

ARTBAT, Faithless Sound System, Sophie Ellis-Bextor y Boris Brejcha, se encuentran entre los destacados del BAUM Festival 2027 (Páramo Presenta)

Boris Brejcha, la cuota de Detroit y Chicago, sets B2B, formatos “en vivo” y una fuerte presencia del house

La presentación del alemán Boris Brejcha, creador del estilo conocido como high-tech minimal, tendrá un carácter de despedida, pues se anticipa que sería su última actuación en un festival en Colombia, luego de anunciar que se retirará de los escenarios a finales de 2028.

El productor alemán Boris Brejcha ofrecería su última actuación en festivales colombianos antes de su retiro de los escenarios a finales de 2028 (RRSS)

Completan los nombres principales el dúo ucraniano ARTBAT, referente del melodic techno; Michael Bibi, figura del tech house contemporáneo; y el neerlandés Chris Stassy, una de las revelaciones del house a escala internacional. Distintas vertientes del techno actual llegarán de la mano de Daria Kolosova, SPFDJ, VTSS y Anfisa Letyago, artistas que en los últimos años han ganado protagonismo en los principales festivales y clubes del mundo.

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La historia del techno de Detroit tendrá representación de lujo con Jeff Mills y Kevin Saunderson, dos figuras centrales en la expansión internacional del género. Desde Chicago se sumará DJ Rush, referente de los sonidos más contundentes del techno. El francés Vitalic completará ese eje con una propuesta que cruza el techno, el electro y la música disco. Pascal Arbez-Nicolas —nombre real del productor nacido en Dijon en 1976— fue el primer artista confirmado para esta edición, y llega avalado por siete presentaciones previas en Colombia, la más reciente en el BAUM Festival de 2023, donde actuó en formato en vivo.

El BAUM Festival confirmó al DJ francés Vitalic como el primer artista de su edición 2027 en Corferias (Gonzales Photo/Alamy Live News vía Grosby Group)

La programación contempla encuentros B2B entre Âme y DJ Tennis, entre Chris Liebing y SHDW, y entre Lars Huismann y Obscure Shape. Los formatos en vivo estarán a cargo de AEREA, Kalte Liebe y Zombies in Miami. El house tendrá presencia con Beltran, Dennis Cruz, Cinthie y Job Jobse, mientras que el psytrance correrá por cuenta de Astrix.

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Por su parte, la representación local estará a cargo de Moreno y Prieto, Felipe Orjuela y Ácido Pantera, con propuestas que combinan la música electrónica con influencias latinoamericanas. HIVE, BCCO, RA, Mutual Rytm y Glitch actuarán como anfitriones de escenarios durante las dos jornadas.

Antes de la apertura de la boletería al público general, habrá una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval y la billetera digital dale!, disponible desde este miércoles 25 de noviembre a las 10:00 a. m. La venta general abrirá el viernes 27 de noviembre a las 10:00 a. m., hasta agotar existencias. Las entradas podrán adqurirse a través de Ticketmaster.

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El festival se adelantó de mayo a febrero para competir mejor por artistas internacionales

Baum Festival 2027 se realizará el 12 y 13 de febrero en Corferias, tres meses antes de su fecha habitual en mayo (Baum Festival)

La novedad de la próxima edición de BAUM Festival pasa por la fecha. Aunque tradicionalmente se celebraba en mayo, esta vez el evento se adelantará hasta febrero. Según manifestó Cheo Cubillos, cofundador y curador del festival, en declaraciones recogidas por el portal BCapital Techno; la decisión de mover el evento de mayo a febrero respondió a la reconfiguración del calendario de festivales en Europa.

“Básicamente, nos adelantamos para poder seguir bookeando como tenemos acostumbrado al público”, señaló. La fecha original de mayo, mantenida durante 12 años, buscaba anteceder los openings de Ibiza, un calendario que con el tiempo se fue adelantando y generó mayor competencia por los mismos artistas. “En febrero estamos más pegados a festivales de la región con los que nos podemos alimentar mutuamente”, agregó el organizador.

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A pesar de los rumores sobre una posible mudanza de sede vinculada al plan de remodelación de Corferias, la organización descartó esa opción: “Para mí es muy importante que el festival tenga una esencia, y esa esencia siempre va a ser Bogotá”, afirmó Cubillos.