Michu Cure protagoniza, produce y ejecuta en cámara las obras plásticas de un cortometraje sobre Ana Mendieta, la artista cubana, de quien se conmemoran 78 años de su nacimiento y cuyo trabajo denunció la violencia contra las mujeres.

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Michu Cure protagoniza, produce y ejecuta en cámara las obras plásticas de un cortometraje sobre Ana Mendieta, la artista cubana, de quien se conmemoran 78 años de su nacimiento y cuyo trabajo denunció la violencia contra las mujeres.

El proyecto avanza desde Los Ángeles en un momento de renovado interés por la figura de Mendieta: la Tate Modern de Londres le dedica hasta el 17 de enero de 2027 la exposición Ana Mendieta, la primera gran muestra de su obra en el Reino Unido en más de una década, con películas remasterizadas y piezas que nunca se habían exhibido en ese país.

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El cortometraje llega en la semana del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer

Como primer paso, el equipo lanzó un tráiler que recrea una de las series más conocidas de Mendieta: las fotografías de 1972 en que la artista presionaba un vidrio contra su rostro

El largometraje es dirigido por Ian de León y tiene guion de Elizabeth Mackessy. Cure ocupa un lugar infrecuente en la producción: es al mismo tiempo protagonista, productora y artista plástica en funciones, pues ejecuta frente a la cámara, sin dobles de manos, las obras que la historia requiere. “Usualmente una película tiene a la actriz que interpreta a la artista y a otro artista que hace las obras. Aquí Ana tiene que crear mientras la estamos grabando”, explicó Cure.

Como primer paso, el equipo lanzó un tráiler que recrea una de las series más conocidas de Mendieta: las fotografías de 1972 en que la artista presionaba un vidrio contra su rostro. La producción también compartió imágenes en las que Cure aparece recostada entre sábanas blancas y flores, en referencia al uso que Mendieta hacía de su propio cuerpo y de los elementos naturales para hablar de presencia y ausencia.

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Este 26 de noviembre, una obra colectiva tomará como punto de partida un caso de agresión sexual en Cornell

Michu Cure

El jueves 26 de noviembre, un día después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el equipo realizará una pieza en la que un acto de destrucción, como símbolo de la agresión contra las mujeres, quedará plasmado en un mural. La obra toma como punto de partida un caso reciente de violencia sexual denunciado en la Universidad de Cornell, en Nueva York, que movilizó protestas en ese campus.

La producción también convocará a refugios, fundaciones y colectivos que trabajan con mujeres sobrevivientes de violencia para que formen parte activa de la película. “Hacer la película y representarla a ella no tiene sentido a menos de que sea verdadero, de que sea fructífero”, dijo Cure. Sobre el vínculo que la une con Mendieta, la actriz fue directa: “Yo con las injusticias no me puedo quedar callada”. Y agregó: “No queremos mostrar a las víctimas solo como víctimas. Queremos mostrar el dolor y, al mismo tiempo, que a esas mujeres no les quitaron la belleza, ni el amor, ni la dulzura”.

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Mendieta llegó a Iowa a los 12 años, exiliada de Cuba, y allí forjó su lenguaje artístico

Ana Mendieta nació el 18 de noviembre de 1948 en La Habana. Cuando en 1959 la Revolución cubana transformó la vida del país, sus padres la enviaron con su hermana a Estados Unidos.

Ana Mendieta nació el 18 de noviembre de 1948 en La Habana. Cuando en 1959 la Revolución cubana transformó la vida del país, sus padres la enviaron con su hermana a Estados Unidos. Tenía 12 años. Los siguientes pasó sin su familia, en orfanatos y hogares de acogida en Iowa, en un contraste abrupto con la vida privilegiada que había conocido en la isla.

Se formó en la Universidad de Iowa, donde estudió Intermedia, arte entre disciplinas. Durante 16 años trabajó en Estados Unidos, México, Cuba e Italia con pintura y metal, flores y sangre, hojas y cenizas, plumas y pólvora, arena y velas. Es reconocida por su serie Silueta, realizada en buena parte en México, en la que la figura femenina aparece hecha de tierra, fuego, agua o flores.

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En 1973, una violación y un asesinato en el campus la llevaron a confrontar al público con la violencia

Ana Mendieta, „Sweating Blood“, 1973, Super 8 Film, Farbe, ohne Ton. Foto: The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC.,Courtesy Galerie Lelong & Co. Ana Mendieta, “Sweating Blood”, 1973, Super 8 film, color, silent. Photo: The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC.,Courtesy: Galerie Lelong & Co.

Hay capítulos contados con sangre. Tras la violación y el asesinato de Sarah Ann Ottens, estudiante de enfermería de la Universidad de Iowa, Mendieta respondió en 1973 con una serie de obras que obligaban al público a mirar lo ocurrido. En Rape Scene se cubrió de sangre, se ató inclinada a una mesa y dejó la puerta de su apartamento abierta. En Sweating Blood filmó su rostro mientras gotas de sangre se acumulaban lentamente en su frente. En Body Tracks, con las manos y antebrazos cubiertos de sangre, dibujó el contorno de un árbol en una pared antes de retirarse. “Considero que es muy poderosa y mágica. No la veo como una fuerza negativa”, le dijo a Judith Wilson en una entrevista de 1980 para The Village Voice.

Su muerte en 1985 y el juicio a Carl Andre polarizaron al mundo del arte

Mendieta murió el 8 de septiembre de 1985 al caer desde el piso 34 del apartamento que compartía en Nueva York con su esposo, el escultor Carl Andre.

Mendieta murió el 8 de septiembre de 1985 al caer desde el piso 34 del apartamento que compartía en Nueva York con su esposo, el escultor Carl Andre. Nueve meses después de su boda, Andre llamó a la policía a las 5:29 de la madrugada para reportar la caída. Dijo que se trató de un suicidio. Había personas que afirmaron haber escuchado una discusión previa. Andre fue arrestado, acusado de asesinato y absuelto en 1988.

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El veredicto polarizó a la comunidad artística neoyorquina. Para muchos admiradores de Mendieta, el final trágico eclipsó su obra y la redujo a una víctima. Su familia, amigos y gran parte de la comunidad artística de vanguardia, en particular la de latinos e inmigrantes, así como los colectivos feministas, consideraron el fallo un error judicial y una muestra de la misoginia imperante en el mundo del arte. Otros aceptaron la absolución, convencidos de que la acusación respondía a una agenda política. Su muerte sigue generando controversia y en los últimos años ha vuelto a la conversación pública.

Cure llega al proyecto con una trayectoria entre Colombia y Los Ángeles

Michu Cure es una actriz, directora y productora de Bogotá, Colombia, radicada en Los Ángeles desde hace seis años tras ganar una beca en Teatro Musical en el American Musical and Dramatic Academy (AMDA) de Nueva York.

Michu Cure es una actriz, directora y productora de Bogotá, Colombia, radicada en Los Ángeles desde hace seis años tras ganar una beca en Teatro Musical en el American Musical and Dramatic Academy (AMDA) de Nueva York. También estudió Producción Cinematográfica en el Los Angeles City College.

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Ha protagonizado cortometrajes y campañas para marcas internacionales como Bumble y Tinder. En teatro trabajó con la compañía de teatro inmersivo Last Call Theatre en montajes como The Butterfly Effect y The Liminary, e interpretó a Grace Fryer en Radium Girls en el Civic Arts Plaza de Thousand Oaks. En cine se destacan Strapped For Cash, ganador al Mejor Historia en el Toronto Thrillers of Suspense Festival 2025, y On Hold, Hold On, selección oficial del Indie Film Festival LA.

Como creadora, escribió, dirigió y produjo Aliens Through Time, serie antológica en la que inmigrantes de otros planetas funcionan como metáfora de la experiencia migrante. Su primer episodio, Meet The Atoms, fue premiado en 2026 en los seis festivales internacionales que lo seleccionaron, entre ellos el TICAFF de Toronto y los Florence, Paris, Hollywood y New York Movie Awards.

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