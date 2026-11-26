El nuevo salario mínimo empezará a ser pagado desde el 1 de enero de 2027 - (Colprensa)

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que la Productividad Total de los Factores (PTF) aportó 0,15 puntos porcentuales (pp) al crecimiento de 2,07% del valor agregado de Colombia entre enero y septiembre de 2026, una cifra preliminar que entra como insumo técnico en la concertación del salario mínimo de 2027, cuya ronda formal arranca el viernes 27 de noviembre entre representantes del Gobierno, empresas y trabajadores.

Dicho indicador será discutido en la mesa de concertación junto con la inflación y las propuestas de las partes. El Dane definió su papel en esa discusión como “estrictamente técnico”, sin que el resultado de productividad determine por sí solo el reajuste salarial.

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Del crecimiento total, los servicios laborales aportaron 1,07 pp y los servicios de capital sumaron 0,84 pp, mientras la PTF añadió 0,15 pp. Los factores de producción en conjunto contribuyeron con 1,91 pp, aunque el Dane advirtió que los redondeos pueden generar diferencias frente al resultado total.

La PTF corresponde a la parte del crecimiento que no se explica directamente por trabajo o capital, sino por “la eficiencia con la que estos se combinan”. En la medición divulgada, la composición laboral contribuyó con 1,10 pp, mientras las horas trabajadas restaron 0,02 pp.

Natalia López Fuentes, minsitra del Trabajo, será clave para el aumento del salario mínimo - Ministerio del Trabajo

Cómo se compuso el crecimiento y qué pasó con la productividad laboral

El capital distinto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) aportó 0,79 pp al crecimiento, y el capital TIC añadió 0,05 pp. El primer grupo incluye obras civiles, construcciones, maquinaria y equipos de transporte; el segundo abarca equipos informáticos, de comunicaciones y software.

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La productividad laboral ofreció resultados distintos según la forma de medición. Por persona empleada, cayó 0,98% frente a los primeros nueve meses de 2025, tras una contribución negativa de 2,18 pp de las horas trabajadas por persona ocupada y de 0,05 puntos del capital por persona empleada.

La composición laboral, con 1,10 pp, y la PTF, con 0,15 puntos, compensaron parcialmente ese descenso. En cambio, la productividad por hora trabajada aumentó 2,24%, impulsada por 1,10 pp de la composición laboral, 1,00 punto del capital por hora y 0,15 pp de la PTF.

La inflación busca compensar la pérdida de poder de compra de los trabajadores, mientras la productividad permite discutir si existe margen para aumentos reales de las remuneraciones. Una mejora de productividad puede crear excedentes para retribuir al capital y al trabajo “sin necesidad de aumentar la inversión ni las horas trabajadas”, aunque el aporte de la PTF al crecimiento fue de solo 0,15 pp.

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La Productividad Total de los Factores (PTF) aportó 0,15 puntos porcentuales (pp) al crecimiento de 2,07% del valor agregado de Colombia entre enero y septiembre de 2026 - (Dane)

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, sostuvo que “el aumento del salario mínimo debe ser cuando menos igual a la inflación observada”. Añadió que al reajuste debe incorporarse un componente que reconozca las ganancias de productividad.

La inflación anual llegó a 6,30% en octubre, y Villar mencionó escenarios de cierre de 2026 de 6,5% y 6,7%. El funcionario planteó que la evolución de los precios en 2027 también incidirá en el poder adquisitivo del nuevo salario: “Si la inflación logra bajar, ese salario real va a aumentar en mayor magnitud”.

Posiciones sobre el aumento del salario mínimo de 2027

La presidenta del Consejo Gremial Nacional, Natalia Gutiérrez, señaló que un ajuste no debería superar el 7 % si la inflación termina entre 6,3% y 6,4%. “Creemos que el salario mínimo bajo ninguna circunstancia debería superar la inflación más el indicador de productividad”, afirmó.

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Gutiérrez cuestionó el aumento de 23 % aplicado en 2026 y pidió evaluar sus efectos sobre los costos de contratación, los precios y los gastos públicos ligados al salario mínimo. También citó una informalidad cercana al 55 % y presiones de costos en los sectores floricultor y palmero, aunque reconoció que no hubo una pérdida generalizada de empleos tras el incremento.

Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial, aseguró que el respeto al marco legal para fijar el salario mínimo no es opcional - crédito @NGutierrezJ/X

La presidenta de Acopi, María Elena Ospina, dijo que el gremio esperará los datos de inflación, productividad y la información del Ministerio de Hacienda antes de presentar una propuesta. “Como está la situación del país, no creemos que se pueda llegar a dos dígitos”, señaló, al referirse a la posibilidad de un alza salarial.

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El salario mínimo básico de 2026 es de $ 1.750.905 mensuales, a los que se suman $ 249.095 de auxilio de transporte para los trabajadores que tienen derecho al beneficio. El ingreso total vigente para esos empleados asciende a $ 2.000.000 al mes.

Como ejercicio hipotético, un aumento de 7 % elevaría el salario básico en $ 122.563, hasta $ 1.873.468 mensuales. Si el auxilio de transporte se mantuviera en el valor actual, el total llegaría a $ 2.122.563, pero el monto de ese auxilio para 2027 aún no está definido.

Calendario y los antecedentes de la negociación

La Subcomisión de Productividad se reunirá el jueves 26 de noviembre y la negociación formal empezará el viernes 27. El Dane divulgará la inflación de noviembre el 7 de diciembre; el 9 se revisarán los datos de precios y las perspectivas económicas, y el 10 empresarios, centrales obreras y representantes de pensionados presentarán sus propuestas.

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El primer plazo para alcanzar un acuerdo vencerá el 15 de diciembre, aunque las deliberaciones podrán extenderse hasta el 23. Si no hay consenso, el Gobierno fijará el salario mínimo por decreto, con vigencia desde el 1 de enero de 2027.

(Ministerio del Trabajo Colombia)

La discusión mantiene como antecedente la controversia de la negociación anterior. En los primeros nueve meses de 2025, la PTF fue de 0,91%, mientras la productividad laboral por hora trabajada alcanzó 0,57% y la medida por persona empleada registró -0,32%.

Los sindicatos respaldaban entonces el uso de la PTF, mientras los empleadores preferían el indicador por hora o el cálculo por persona ocupada. Cuando el Dane incorporó los doce meses de 2025, en una medición divulgada en marzo de 2026, el aporte de la PTF al crecimiento del valor agregado quedó en 0,75%.

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El Gobierno optó por la productividad por hora en 2024 y por la PTF en 2025, cuando añadió el concepto de salario vital para definir el reajuste. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente en febrero el Decreto 1469 de 2025, ordenó al Gobierno Petro expedir una norma transitoria y después levantó la suspensión, aunque aún no resuelve de fondo el proceso.

Un análisis basado en la Penn World Table sostiene que la productividad de Colombia apenas se movió entre 1954 y 2023. El rezago tecnológico y educativo, la informalidad y el predominio de micro y pequeñas empresas aparecen como factores de un estancamiento que mantiene el debate salarial ligado a un desafío económico de largo alcance.

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