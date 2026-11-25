El paisa llegó saludando a los asistentes, así como al presidente del Congreso y al procurador general de la Nación. (Instagram)

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Westcol realizó el miércoles 25 de noviembre una transmisión especial desde el Capitolio Nacional a través de su canal de Kick, en medio de la celebración de los 100 años del edificio sede del Congreso de la República de Colombia.

Durante el recorrido, el creador de contenido conversó con trabajadores del recinto, se adentró en sus pasillos históricos y tuvo un encuentro con el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach.

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La jornada conmemorativa arrancó desde las 8:00 a. m. en el Salón Elíptico del Congreso, con una sesión solemne en la que participaron el Senado, la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación.

Westcol anunció una transmisión vía Kick junto al senador Honorio Henríquez desde el Capitolio Nacional de Colombia. (@westcol/IG)

A las 11:00 a. m., Westcol tomó el protagonismo con su transmisión en vivo, recorriendo los distintos espacios del edificio que, según le informaron durante la visita, lleva exactamente cien años desde que concluyó su construcción.

“Está increíble, esto está superhermoso. ¿Cuántos años tiene este lugar?”, preguntó el streamer al funcionario que lo acompañaba. “Está cumpliendo 100 años de terminada la construcción”, le respondieron. Westcol también fue recibido con la bienvenida de que tiene “las llaves” del recinto, un gesto simbólico de apertura hacia las nuevas audiencias digitales.

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Henríquez y Eljach respondieron sobre corrupción en el Congreso

Uno de los momentos más sustanciales de la transmisión llegó cuando Westcol interpeló directamente a Henríquez y a Eljach sobre la corrupción al interior del poder legislativo. “¿Cómo manejan el tema de la corrupción? Si saben que en el Senado, en una reunión de cien senadores, hay alguien corrupto”, planteó el streamer.

Gregorio Eljach y Honorio Henríquez hablaron del tema con propiedad en la conmemoración de los 100 años del Congreso. (@westpov_/IG)

“Eso nace de uno, de los principios, los valores, la educación que te dieron. El combate frontal siempre contra la corrupción”, respondió Henríquez, quien agregó que su postura es obrar “con total apego a la Constitución Política y a la ley”.

Ante la pregunta sobre cómo se maneja a un funcionario que se sabe corrupto pero que debe tratarse con discreción, Eljach fue claro: “Si acá llega información o a mi institución sobre alguien que pudiera estar involucrado, uno tiene que mandarlo a la Fiscalía o a las Cortes, porque ellos son los únicos que pueden juzgar a las personas”.

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El presupuesto no alcanza para los municipios más apartados, según Henríquez

La conversación derivó también hacia uno de los problemas estructurales del país: la desigualdad en la inversión pública entre las regiones. Westcol preguntó por los compromisos reales para que los municipios más alejados reciban atención en salud, empleo y seguridad.

Henríquez señaló que la conectividad, la educación y el acceso a la salud son prioritarios y deben llegar “a los rincones más apartados de Colombia”, pero reconoció las limitaciones del presupuesto nacional. “Es muy difícil con tantas necesidades que hay en Colombia. No alcanza. Es una realidad”, afirmó el presidente del Congreso.

Temas como la salud también fueron importantes durante la visita del streamer, así como la reducción del aparato público. (@westpov_/IG)

Eljach complementó la respuesta al explicar que los congresistas tienen “un deber moral, ético y también político” con sus electores y que la negociación presupuestal es el escenario donde ese compromiso se pone a prueba.

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“Ustedes vienen acá a buscar qué más sacan para llevarle a sus electores. Y ahí es donde empieza el juego político, a ponerse de acuerdo para que, como no alcanza igual pa’ todo el mundo, que alcancen algo para poder seguir trabajando en los años venideros”, sostuvo el procurador.

Henríquez propone reducir el Estado y fusionar entidades para liberar recursos

Ante la pregunta de Westcol sobre qué debería cambiar en el país para mejorar la situación, Henríquez apuntó a la burocracia estatal como uno de los principales obstáculos.

Westcol se preparó para un posible colapso digital y habló de un apagón mundial - crédito @westcol/ Instagram

“Hay que reducir el Estado, menos burocracia, hacer invertir más los recursos. Hay entidades que tú puedes fusionar con otras, ahí te ahorras unos recursos”, planteó. Su fórmula se resumió en una frase directa: “Menos gastos, más inversión”.

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La visita de Westcol al Capitolio Nacional se suma a una serie de encuentros del streamer con figuras del poder político colombiano. En marzo de 2026, Villa entrevistó al presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño ante más de 800.000 espectadores simultáneos en Kick, en lo que se convirtió en uno de los eventos de streaming político más vistos en la historia del país.