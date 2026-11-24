Las autoridades ofrecieron una recompensa de $70 millones (archivo Colprensa-red social Facebook)

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Una versión recogida por las autoridades apunta a que un presunto acoso contra una mujer habría desencadenado la riña que terminó con cuatro personas asesinadas y una herida en un billar de la vereda San Eugenio, sector El Eco, zona rural de Barbosa, en el departamento de Antioquia.

La masacre ocurrió la noche del domingo 22 de noviembre y permanece bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.

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El secretario de Seguridad de Barbosa, Alejandro Barrera, explicó que la hipótesis surgió de información suministrada por habitantes de la zona.

El funcionario aclaró que la reconstrucción de los hechos continúa y que las autoridades deben establecer cómo se produjo la confrontación y quiénes participaron.

“La versión que me entrega por parte de la comunidad es que la femenina estaba en el lugar y como que fue tocada por algún sujeto, y a través de ese tocamiento se genera esa riña”, afirmó Barrera.

Por su parte, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá señaló que, de manera preliminar, se presentó una discusión entre varias personas que estaban en el establecimiento y que luego hubo un intercambio de disparos. Las circunstancias precisas aún no han sido confirmadas.

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Dos hermanos y la esposa de uno de ellos están entre las víctimas

El ataque dejó tres hombres y una mujer muertos. Barrera indicó que dos de las víctimas eran hermanos y que la mujer asesinada era la esposa de uno de ellos. La cuarta persona fallecida no tenía relación familiar con ese grupo.

“Dos hermanos; la femenina es la esposa de uno de los hermanos ultimados, y una persona totalmente independiente a ese núcleo familiar”, precisó el secretario de Seguridad.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Medellín, después de que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizó la inspección en el establecimiento.

Reportes de medios regionales señalaron que tres de las personas fallecidas fueron identificadas como José Vladimir Franco Rendón, de 54 años; Irma del Socorro Marín López, de 34, y Elkin Andrés Hoyos, de 30 años. La identidad de la cuarta víctima seguía pendiente de confirmación.

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Una quinta persona resultó herida y es investigada por el CTI

En el mismo hecho resultó herida una persona que se encontraba dentro del billar.

De acuerdo con Barrera, el sobreviviente recibe atención médica mientras el CTI toma su declaración y verifica su posible aporte al esclarecimiento de lo ocurrido.

El herido presentó impactos de bala en el antebrazo derecho y el muslo izquierdo, según la información divulgada por las autoridades, permanece bajo observación en un centro asistencial.

Las autoridades mantienen dos hipótesis sobre el ataque

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez, indicó que los investigadores trabajan sobre dos posibles explicaciones.

La primera está relacionada con una riña o un hecho de intolerancia dentro del establecimiento. La segunda analiza una posible confrontación entre estructuras criminales.

Las autoridades también revisan los homicidios registrados en Barbosa durante los últimos días para determinar si tienen alguna conexión con la masacre ocurrida en la vereda San Eugenio.

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Tras un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Barbosa y la Gobernación de Antioquia ofrecieron una recompensa de hasta $70 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. De ese monto, $50 millones serán aportados por la Gobernación y $20 millones por la administración municipal.