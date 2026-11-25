El bebé arcoíris está en camino y Yuly Ferreira y Fabián Ríos aseguraron que lo esperan para mayo de 2027 (Yuly Ferreira/Facebook)

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Yuly Ferreira y Fabián Ríos esperan a su tercer hijo. El anuncio se realizó el 16 de noviembre de 2026, durante una entrevista con People en Español, y abrió una nueva etapa para la familia, que espera con emoción la llegada de su próximo integrante.

La modelo y el actor todavía no saben si tendrán una niña o un niño. Según contaron en La Red, las ecografías aún no permitieron identificar el sexo del bebé. Yuly Ferreira y Lucía creen que será una niña, mientras que Fabián Ríos y David se inclinan por la posibilidad de que sea un niño. La incertidumbre se mantiene a pocos meses de que la pareja reciba a su tercer hijo.

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El nombre ya forma parte de las conversaciones familiares. Si nace un varón, la pareja eligió Mateo. En cambio, si es niña, las alternativas son Julia, Sara y Sofía, según contaron en el programa de entretenimiento.

La noticia tiene un significado particular para la pareja: se trata de un bebé arcoíris, una expresión utilizada para referirse a un hijo que llega después de pérdidas gestacionales. Ferreira explicó que este es su quinto embarazo, aunque será el tercero que llegue a término.

Fabián Ríos y Yuly Ferreira están muy emocionados pues afirman que le faltaba ese bebé a su familia @fabianrioss/Instagram)

Yuly Ferreira habló de sus cinco embarazos

Tras el anuncio, Yuly Ferreira amplió detalles de su vida familiar mediante una publicación en Facebook el 24 de noviembre de 2026. Allí se refirió a las diferencias que ha percibido entre cada gestación y la forma en que vive esta nueva espera.

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“Este sería mi quinto embarazo y mi tercer bebé llegado a término”, escribió la modelo al presentar una reflexión personal sobre su experiencia. En el mismo mensaje indicó que cada proceso ha tenido particularidades, desde las manifestaciones físicas hasta los cambios en la rutina.

“Ningún embarazo es igual a otro. Cambian los síntomas, los antojos, la energía y hasta la velocidad con la que crece la pancita”, señaló Ferreira. La publicación acompañó el anuncio de la llegada del nuevo miembro de la familia, prevista para mayo de 2027.

La actriz y modelo también planteó una reflexión sobre la edad y la maternidad.

La pareja de actores colombianos emociona con cada publicación del embarazo (@fabianrioss/Instagram)

La famosa se refirió a la importancia de mejorar los hábitos cotidianos

Yuly Ferreira comparó los estilos de vida de distintas épocas y mencionó factores como la alimentación, el movimiento y el descanso: “Antiguamente, las mujeres tenían hijos incluso cerca de los 50 años”, dijo antes de referirse a las diferencias en la forma de alimentarse y en la actividad diaria.

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En su post en Facebook, recordó que antes había una dieta con menor presencia de productos ultraprocesados y que caminar formaba parte de las rutinas habituales. Por esta razón, se refirió a la importancia de observar los cambios que han ocurrido en los hábitos de vida con el paso de los años.

“La genética, la salud y muchos otros factores influyen”, precisó Ferreira en su planteamiento sobre las diferencias para las madres de diferentes generaciones.

La futura madre puso el foco en el cuidado sostenido del cuerpo: “¿Qué pasaría si volviéramos a darle prioridad a lo básico?”, cuestionó al mencionar una alimentación más natural, actividad física diaria, descanso y ejercicio.

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La pareja se casó hace 27 años y su historia de amor conquista a los colombianos (Fabian Ríos / Facebook)

La actriz cerró su reflexión con una frase centrada en la relación entre el paso del tiempo y el bienestar: “La edad importa, pero también importa cómo cuidamos nuestro cuerpo a lo largo de los años”.

El mensaje funcionó como una bienvenida anticipada al bebé que espera junto a Fabián Ríos.

Por ahora, la familia sigue en la expectativa sobre el sexo del bebé y el nombre definitivo mientras siguen en la cuenta regresiva de la llegada de su bebé.