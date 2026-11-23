Las autoridades están preocupadas por la ola de violencia que azota al país (EFE/Ernesto Guzmán Jr.)

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A un día de que se cumplan 10 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) advirtió que la violencia contra la población civil en Colombia volvió a crecer y las necesidades humanitarias superan las registradas en 2016.

La organización señaló que 8,1 millones de personas requieren actualmente asistencia humanitaria en el país, en contraste con los 5,8 millones contabilizados al momento de la firma del pacto. El aumento equivale a cerca del 40%, según el comunicado difundido el 23 de noviembre de 2026.

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El acuerdo fue suscrito el 24 de noviembre de 2016 con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cuando se buscaba poner fin a más de medio siglo de confrontación armada.

Después de 10 años, el NRC sostiene que gran parte de las comunidades rurales continúa expuesta a desplazamientos, restricciones de movilidad, reclutamiento forzado y falta de acceso a servicios esenciales.

Las acciones en contra de los grupos armados deben fortalecerse para evitar que continúen actuando en contra de la población civil (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 75% percibe una violencia igual o superior a la de 2016

Una encuesta del NRC entre comunidades que reciben ayuda humanitaria en distintas zonas afectadas por el conflicto arrojó que el 75% de las personas consultadas considera que la violencia tiene un nivel igual o mayor al de hace una década.

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El secretario general de la entidad, Jan Egeland, afirmó que el escenario armado se ha transformado desde la desmovilización de las Farc. Aunque reconoció avances del proceso de paz, indicó que los actores ilegales se fragmentaron y que ahora operan más grupos armados organizados que cuando fue firmado el acuerdo.

Según el organismo, las poblaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas de regiones apartadas afrontan con mayor frecuencia las consecuencias de la disputa por el control territorial.

“Para millones de personas colombianas, la violencia nunca se detuvo”, indicó Egeland.

La encuesta también registró efectos sobre la vida diaria. Casi la mitad de las personas atendidas por la organización dijo vivir con ansiedad constante debido a las órdenes impuestas por grupos armados en sus territorios.

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Esas reglas pueden determinar los horarios en los que los habitantes entran o salen de sus casas, los cultivos que pueden sembrar e incluso el color de la ropa que usan, restricciones que limitan la autonomía de las familias y agravan la dificultad para acceder a alimentos, atención médica y educación.

Los actos criminales continúan afectando a las comunidades rurales (Colprensa)

El control armado condiciona la vida de comunidades rurales

El NRC difundió el testimonio de un padre que huyó junto a su familia de una zona bajo control de un grupo armado. El hombre relató que los residentes no podían abandonar el territorio sin autorización y que la falta de alimentos y agua agravaba las condiciones de vida.

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“Solo teníamos agua cuando llovía, y quienes se enfermaban tenían que soportar el dolor en silencio”, contó el padre, según la organización. La familia escapó durante la noche y atravesó montañas para salir de la zona.

Para Egeland, la implementación del acuerdo debe medirse a partir de las condiciones de seguridad de las comunidades y no únicamente por el cumplimiento formal de los compromisos. En ese sentido, mencionó la posibilidad de que madres y padres envíen a sus hijos a la escuela sin temor al reclutamiento y de que las personas desplazadas regresen a sus hogares con garantías.

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Según el organismo, la falta de una presencia estatal sostenida en varias áreas rurales aparece como uno de los factores que han facilitado la permanencia de la violencia. El comunicado plantea que las instituciones deben fortalecer su capacidad de protección, asistencia y acceso a derechos en los territorios más afectados.

Durante 2026 han incrementado los ataques con drones explosivos contra la fuerza pública (Colprensa)

El acuerdo de paz tiene como horizonte de implementación el año 2031. A cinco años de que se cumpla esa fecha, el secretario general del Consejo Noruego para Refugiados pidió al Gobierno colombiano y a los donantes internacionales aumentar los esfuerzos para atender a las comunidades atrapadas en el conflicto.

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Egeland sostuvo que se requiere garantizar ayuda de emergencia para quienes enfrentan desplazamiento, confinamiento y violencia, junto con medidas que permitan consolidar condiciones de seguridad en las regiones rurales.

“El tiempo se agota”, afirmó el dirigente, al pedir que no se abandone a las poblaciones que cargan con el impacto de la confrontación armada.