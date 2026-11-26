Derecha publicó el sencillo Medianoche como adelanto de un nuevo álbum de estudio previsto para 2027. La actriz Zharick León protagoniza el videoclip (@marioduartedlt y @zharickleon/Instagram)

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La Derecha regresa al estudio con Medianoche, el primer sencillo de un álbum que la banda bogotana planea lanzar entre marzo y abril de 2027. Será su retorno más ambicioso al estudio tras varios años de despedidas y reencuentros.

La agrupación liderada por Mario Duarte surgió a comienzos de los años 90 y publicó su primer disco homónimo en 1994. Tras la muerte del bajista Carlos Olarte, conocido como ‘Panelo’, en 1996 y la publicación de Balas de bebé (y otras canciones de cuna), el grupo se disolvió al año siguiente.

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Luego del éxito de Duarte como actor, la primera reunión de La Derecha llegó en 2010 y produjo dos álbumes: Polvo eres (2011) y Árbol torcido (2015). En 2019, la banda anunció una nueva despedida. El regreso de 2024, impulsado por la celebración de los 30 años de ¡Ay, qué dolor!, abrió la puerta al estudio de grabación.

Medianoche nació de la colaboración con el productor y DJ Daniel Broderick, conocido como Danny Boom, quien le presentó a Duarte un beat que derivó en la canción. El resultado mezcla rock con elementos electrónicos y formará parte de un próximo álbum de estudio. Duarte adelantó que el disco no tendrá un sonido uniforme y recogerá las influencias latinas y los registros que caracterizaron a La Derecha a lo largo de su carrera. La mezcla estuvo a cargo de Álvaro Guanatos, en México, y la masterización, de Eduardo Bergallo, en Argentina.

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En esta entrevista exclusiva con Infobae Colombia, Mario Duarte habla sobre el origen de Medianoche y la participación de Danny Boom en el sencillo; el proceso de grabación y la filosofía de trabajo de la banda en el estudio; la colaboración con la actriz Zharick León en el videoclip y la amistad que forjaron en Betty, la fea; los 30 años del festival Rock al Parque y el papel de La Derecha en sus orígenes; la versión que La-33 grabó de ¡Ay, qué dolor!; y la próxima presentación de la agrupación en el Teatro Astor Plaza de Bogotá, el 27 de noviembre, bajo el nombre Morir después. Allí estrenará en vivo cerca de cinco canciones del álbum cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

Infobae Colombia: Hablemos de esta nueva canción de La Derecha, y de este regreso con Medianoche. ¿Cómo surgió esta canción?

Mario Duarte: Mira, esta canción nació de Daniel Broderick, un DJ que se llama Danny Boom, productor y compositor. Y él me trajo unas canciones y me mostró un beat que había hecho y que a mí me gustó mucho. Luego, al otro día me mostró también una canción que decía en un momento: Medianoche. Y yo le dije: “Oye, quiero hacer una canción con tu beat y con esta palabra [risas]”.

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Entonces, digamos que esta canción la hicimos juntos o nació, pues, de las ideas de Danny Boom, pero yo, pues, la armé y la reescribí, la compuse a partir de ahí. Ya con un sonido más de La Derecha, y pues ahí estamos.

Me resulta simpático que, al escucharla, se sienta más sofisticada de lo que acostumbra La Derecha. ¿Qué le aportó Danny Boom a esa estructura para que usted dijera: “Por aquí es”?

No, pues lo que te digo, Danny me dio la idea y, pues, yo la desarrollé y la trabajé aparte. Pero de alguna manera puede ser de eso que tú dices. Al venir como del mundo de la electrónica también, nos refresca un sonido más como electro rock, puede ser. Y pues La Derecha tiene algunas canciones en los discos, una que otra en la que tenemos loops. Si te busco ahí, como desde hace muchos años hemos buscado, como de todas maneras a veces incluir loops.

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Pero bueno, también es que estamos en el 2026, todo sigue pasando y yo creo que nosotros no nos ponemos en plan nunca de que somos de un género en específico y que nos tenemos que ceñir a unas ideas, sino que nos gusta tener una sensación de libertad en lo que hacemos. De todas maneras, es música, es rock, y es nuestra manera de expresarnos y vamos pa’ adelante.

Zharick León y Mario Duarte desarrollaron una amistad desde que coinicidieron en las grabaciones de 'Betty, la fea' (@zharickleon/Instagram)

Hablemos del videoclip con Zharick León, que tiene también una vibra muy acorde al video, muy nocturna, siniestra en cierto modo. ¿Cómo fue grabar ese videoclip?

El video lo hicimos así por varias razones. Una que es básica, que a mí me gustan los videos y que yo, pues, ya lo tengo como una clave, y es el tema de que la música, el sonido de la canción y todo, tenga como una relación emocional con la imagen. Yo parto del hecho de que música y fotografía se conecten. Si siento que eso está ahí, que hay un match; ya ahí desarrollamos la idea.

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Ahí le hago unos guiños a unas películas antiguas, de los 90, como Paris, Texas y Blue Velvet, porque fueron las películas que a los de La Derecha nos gustaban. O sea, realmente cuando yo vi esas películas, yo estaba muy joven, pero me impresionaron mucho. Yo tengo un proyector y a veces veo películas y me gusta sentirme como en plan: “Voy a ver películas esta noche”. Entonces un día vi Paris, Texas y me di cuenta de que ahí había esas escenas en este sitio con la cámara en la que una persona ve a la otra, pero la otra persona no la ve, y es como un OnlyFans, digamos. Un OnlyFans de hace 30, 40 años. O sea que mira, nadie se está inventando nada; de alguna manera todo ya había sucedido y Wim Wenders ya se lo había inventado.

Yo creo que no estamos tanto como para creer que estamos inventándonos algo, sino que creo que estamos descubriendo todo el tiempo, ¿no? Y yo vivo en ese mundo y a mí me gusta es sentir que descubro cosas. También me gusta sentir que si alguien se inventó algo muy chévere, ¿por qué no hacerlo? Y nada, esa suma de todas las ideas produjo este video.

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Y a Zharick, pues la invité, le mostré la canción. Nos reunimos a almorzar un día y le dije: ‘Oye, quiero que oigas esta canción’. Entonces le puse la canción en el teléfono, le puse mis audífonos y le dije: ‘Ya vengo’, y me fui al baño. Dije: ‘Va, déjala que la baile”. Y cuando volví le dije: ‘¿Qué te pareció?’ Dijo: ‘Me gusta’. Le digo: ‘¿Quieres participar en video?’, y ella: ‘De una, lo hacemos, lo hacemos’. Esto ha fluido muy chévere.

Con referencias a las películas 'Blue Velvet' y 'Paris Texas', la agrupación bogotana presenta el adelanto de su próximo álbum de estudio, con Zharick León como protagonista del videoclip (La Derecha/YouTube)

¿Cómo es trabajar con Zharick? Tomando en cuenta que no solo apareció en el videoclip, sino que compartieron set en Betty, la fea...

Sí, es que nosotros ya nos conocíamos y habíamos tenido encuentros, pero encuentros en eventos sociales de la televisión y no habíamos trabajado juntos. Y cuando trabajamos juntos, hace ya dos, tres años, en las primeras dos temporadas de Betty, nos hicimos amigos. Y en la tercera y la cuarta que va a salir pronto, ahí, pues, como que esa amistad se reafirmó en que podíamos charlar super frescos y hablar de nuestras cosas. El actuar tiene ese lado chévere. [risas] Que uno conoce gente, y como tenemos tanto tiempo libre, a veces charlamos. Y Zharick es una persona muy, muy chévere, muy especial y una gran persona, además de que es bellísima. Entonces, nada, al contrario, gracias, Zharick, gracias por participar en mi video.

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Volviendo a Medianoche, ¿Cómo es ese proceso en la toma de decisiones en el que La Derecha decide que la canción ya está terminada? ¿En qué punto ustedes dijeron “ya está” o dijeron “no, hay que probarla en otro tono” o “quiero hacer algo con la letra”? ¿Cómo es ese proceso en La Derecha?

Yo hago las canciones, las escribo, entonces en mi casa, a veces también allá en el estudio con los amigos. Luego yo voy al sitio donde estamos todos y las canto con ellos, o les digo: ‘Tengo esto, ¿ustedes qué opinan?’ Y ahí empezamos el tema como de hacerla entre todos y la banda, o de tocarla con otra persona.

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Y luego de eso viene el evento de grabarla. Las grabaciones son un momento, porque las grabaciones son distintas todas, los estudios son distintos, las épocas son distintas. Como músicos también y como intérpretes tenemos distintas épocas. A veces somos gente que está muy abierta al trabajo colectivo y otras veces somos más cerrados, queremos como hacer lo que estamos pensando. Es una cosa muy particular el tema del performance en el momento de grabar.

Yo, como ya he hecho varios discos y, la verdad, lo digo sin vanidad, he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy tesa en lo que hace, pues he aprendido como a respetar esos momentos de cada quien. Entonces, yo lo que trato de hacer es que lleguemos a la captura esta de la grabación lo mejor que podamos.

Pero ya después de que se grabó allá, ya no hay más. O sea, yo ya no pienso que se deba seguir corrigiendo. Ya eso fue lo que logramos y con eso, de alguna manera, trato de ser como honesto y al mismo tiempo como de tener una humildad del decir: “Bueno, esto es lo que hacemos, esto es lo que somos. No nos pongamos ahora a inventarnos lo que no hacemos”. Y la postproducción siempre la hemos hecho desde que podemos hacerlo, pero generalmente la hace otra persona distinta a nosotros. Richard Blair grabó y mezcló el primer disco. El segundo disco, Federico López lo grabó y lo mezcló. Luego, el Polvo Eres lo grabamos nosotros, pero lo mezcló Eduardo Bergallo en Argentina. Árbol Torcido, que es el EP, lo grabamos con Richard; él lo mezcló y lo masterizó un señor en Londres. Y esta vez lo grabamos nosotros aquí en El Alto Estudios, en Medellín, y lo mezcló un chico en México que se llama Álvaro Guanatos; es muy calidoso, y lo masterizó Eduardo Bergallo en Argentina.

O sea, tratamos de que eso viaje y que eso vaya precisamente para lo que tú dices, para quitarnos de encima también ciertas decisiones finales, que las tome otra persona. Y también para, de alguna manera, sacar la vanidad y el ego ahí, tratar de que eso no intervenga tanto. Lo entregamos a otra persona y dice: ‘Yo creo que esto está bueno, esto está ta, ta, ta’. Y uno dice: ‘Okey’.

Imagino que Medianoche es un adelanto de un álbum nuevo de La Derecha, ¿no?

Un superálbum [risas] nuevo de La Derecha, está rebueno. Estoy muy contento, por eso estoy haciendo todo esto otra vez; estoy en la onda de comunicar y todo, porque yo sé que muchos dirán: ‘No, pero este man, ¿qué le pasa? ¿No paran o qué?’. Pero es que salió nueva música. Cuando llega el duende, tú tienes que abrir la puerta. Prepararle café, invitarlo a comer, a dormir, una botella de vino (...) Hay que hacer todo lo que el duende quiera.

Mario Duarte estuvo entre los impulsores de la iniciativa que llevó a la creación de Rock AL Parque en 1995 (Infobae Colombia)

2026 fue un año muy particular en la medida que se celebraron 30 ediciones de Rock al Parque. Usted estuvo entre los que idearon esta iniciativa, que al final derivó en los Festivales al Parque y en una política cultural que marcó a Bogotá. ¿Qué reflexiones le genera volver a ese momento en el que dijeron: “Oiga, tenemos que hacer esto, tenemos que impulsar la escena y esta es la dirección”? ¿Y cómo visualiza ese momento, al situarlo al lado de lo que está pasando ahora?

Pues... yo creo que hay que valorar el festival. Yo creo que hay que darle el valor que tiene, hay que seguirlo apoyando, hay que seguirlo manteniendo vivo porque el festival nació, como tú dices, lo que nació fue de una necesidad que teníamos todos, ¿no? Y de una necesidad que tenía también la ciudad y la gente joven. Y no teníamos espacios, no teníamos lugares, no sabíamos hacer conciertos. Siempre que había una banda de rock abriéndole el concierto a un grupo extranjero, que fue lo que nos pasó a nosotros, chiquitos, que venía INXS y nos anunciaban en la publicidad y todo, y a la hora del concierto no nos dejaban tocar, que porque sonaba muy mal el Coliseo y ustedes no tienen las condiciones.

Bueno, en otro momento no, que íbamos a tocar con, qué sé yo, Soda Stereo, Caifanes, Rage Against the Machine, qué sé yo, un montón de bandas, Inner Circle, y nosotros sonábamos, tocábamos con un micrófono y no nos daban equipos, sonábamos muy mal. Todo el mundo salía diciendo: “Qué malos que son los grupos colombianos”. Pero no éramos los grupos colombianos. Era que no teníamos los equipos, no sabíamos hacerlo, no teníamos acceso a tarimas, a ingenieros de sonido, a luces. Eso fue hace 30 años.

Ahora, en este momento, ya hay una tarima, ya hay unos ingenieros, ya hay una cultura del uso de estos equipos. Es más, hay sitios en Bogotá donde tú puedes ir a ensayar con equipos grandes y mirar, y aprender. Entonces, creo que el festival ha hecho una labor importantísima a nivel pedagógico y también, de alguna manera, creativamente, el festival ha aportado las condiciones para que la gente desarrolle su creatividad. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Yo creo que ya en este momento no nos acordamos de que antes era tan precario todo y lo damos por sentado, ¿no? Yo abogo porque sigamos creyendo en el festival, sigamos creyendo en la gente joven que tiene oportunidad. Me imagino la emoción que es sentir un chico que llega al festival la primera vez y que comparada con la que nosotros sentimos. Larga vida al Rock al Parque.

¿Habrá conciertos de La Derecha? ¿cuándo? ¿Dónde?

El próximo viernes 27 de noviembre, en el teatro Astro Plaza, vamos a tener un concierto especial porque vamos a cantar canciones del nuevo álbum. Lo queremos hacer así porque es comose hacía antes y como a nosotros nos gustaba hacer.

Y nos dimos cuenta el otro día que se había como perdido esta costumbre y ya siempre la gente es a tocar lo que ya está publicado y que para que la gente lo conozca y lo cante y etcétera. Y no, nosotros este día vamos a tocar cuatro o cinco canciones del nuevo álbum, vamos a tocar Medianoche con el video, obviamente, con el video en pantalla gigante LED. Va a estar rebueno. Y también vamos a tocar canciones de nuestro repertorio que a la gente le gusten y que a nosotros nos gusta también tocar.

Le pusimos a este concierto por nombre Morir después, por aquello de todas las ideas de las despedidas. Yo puse a este concierto ese nombre, Morir después, porque es parte de la letra de Sombras nada más que cantamos nosotros:. Ahí dijimos: ‘Ves, esa frase me gusta, vamos a ponerle este nombre a este concierto’. Entonces los esperamos, próximo 27 de noviembre, Astor Plaza.

Por último, hace unas semanas La-33 publicó su versión salsera de Ay, qué dolor, un clásico de La Derecha y del rock colombiano, con su participación. ¿Cómo fue ese proceso?

Pues mira, te vas a reír, pero nació de la forma más natural. Nos empezamos a encontrar por aquí donde vivimos, porque Santiago, el pianista, tiene una hija y yo también tengo una hija, y nuestras hijas se hicieron amigas. Entonces, como son amigas aquí del parche y, y pues él y yo nos conocíamos, pues hablábamos. Sergio [Mejía, bajista y director musical de La-33] también un día me invitó a participar hace como dos años, en un sencillo de una agrupación que tienen ellos que es como una cosa experimental.

Hace un año teníamos un concierto, precisamente como hacia diciembre, y él me dijo que he estado trabajando en una versión de Ay, qué dolor. Y yo: ‘Ah, pues buenísimo, qué honor, qué me hacen’. Me la mostró y me dijo: ‘¿Qué tal le parece?’ Y yo le dije: ‘Pues está chévere’. Y entonces me dijo: ‘Vamos a tocarla en tal día en el Movistar Arena’. La Derecha también tocaba ese día en el Movistar Arena. Entonces dijimos: ‘Pues ya que estamos allá, vamos a tocarla juntos’.

Yo estaba un poco nervioso [risas] y también como diciendo: ‘Guau, vamos a ver cómo es tocar con una orquesta de salsa’. Nunca he tocado con una orquesta de salsa. Yo no hago featurings, yo no toco con más nadie, solo con mis amigos de La Derecha, eso es todo. ¿Por qué? Porque así soy, no soy muy dado a esas cosas. Pero estuvo muy bonita la experiencia y ellos la grabaron e hicieron el video, y el video ha tenido muy buena recepción y la gente está en la jugada.