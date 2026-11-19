La menor quedó bajo tutela del Icbf (archivo Colprensa)

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Grabaciones encontradas durante un operativo en el departamento de Bolívar revelarían pruebas realizadas por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) con drones adaptados para transportar y liberar explosivos.

Así lo reveló un informe especial de Noticias RCN, y que daría cuenta de cómo el grupo armado ilegal se sigue entrenando para llevar a cabo atentados terroristas contra la fuerza pública.

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Los archivos fueron hallados días antes del atentado contra el cantón militar de Santa Rosa del Sur, ocurrido el 7 de noviembre, que dejó tres soldados muertos y 47 heridos.

Por lo anterior, las autoridades analizan si los dispositivos, los mecanismos observados en las imágenes y los procedimientos registrados tienen relación con las capacidades que emplea esa guerrilla en el sur del departamento situado en la región Caribe.

Qué se observa en los videos: pruebas de drones para verificar su efectividad

El material muestra aeronaves no tripuladas sometidas a pruebas de altura, velocidad y precisión.

En una de las secuencias, el dron asciende y libera un objeto explosivo desde el aire. Las grabaciones también permitirían observar recorridos y puntos de referencia almacenados en la memoria de los aparatos.

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De acuerdo con la información de inteligencia citada por el mismo medio, los drones habrían sido modificados con compartimentos centrales destinados a alojar explosivos y con mecanismos para liberarlos a distancia sobre coordenadas determinadas.

La investigación busca establecer el alcance técnico de esos sistemas y precisar si los ensayos registrados fueron utilizados para preparar acciones contra la fuerza pública o contra población civil.

El estado del clima sería un aliado del ELN para realizar ataques con drones explosivos

Los equipos contarían, según las imágenes analizadas, con cámaras infrarrojas que facilitan la identificación de fuentes de calor y el reconocimiento de objetivos en condiciones de baja visibilidad.

Las fuentes consultadas sostienen que los integrantes del grupo armado buscarían aprovechar jornadas nubladas para reducir la posibilidad de detección desde tierra.

Esta hipótesis forma parte de las verificaciones que adelantan las autoridades sobre el uso de tecnología aérea por parte de la guerrilla, que ha desplegado esta modalidad de manera recurrente, al igual que las disidencias de las Farc.

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El atentado contra el cantón de Santa Rosa del Sur dejó tres militares muertos

La posibilidad de que la estructura armada use drones con explosivos se ha convertido en una preocupación para las autoridades, debido a que permite ejecutar ataques a distancia y modificar las condiciones de seguridad de instalaciones militares y zonas rurales.

Las indagaciones incluyen el rastreo de componentes tecnológicos, operadores, rutas de adquisición de equipos y las personas que podrían haber participado en los entrenamientos.

Por esta razó, las autoridades también revisan los registros audiovisuales para identificar lugares, voces, rostros y otros elementos útiles para la investigación.

Una adolescente recuperada por las autoridades es reconocida como víctima de reclutamiento

Fuentes de inteligencia señalaron que una adolescente de 17 años, identificada con el alias de Fernanda, aparece en algunos de los registros con un control de dron junto a otra mujer.

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La joven había sido denunciada como desaparecida por su familia y las autoridades consideran que habría sido reclutada por el grupo armado.

La menor fue recuperada durante un procedimiento militar y quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para el restablecimiento de sus derechos.

Además, la adolescente figura como víctima en una noticia criminal por desaparición forzada. Por ese motivo, no ha sido vinculada a una investigación penal ni se le atribuye responsabilidad judicial por las actividades que aparecen documentadas en los videos.

La información conocida plantea que el ELN pudo haber instrumentalizado a la menor en tareas de operación o capacitación relacionadas con drones, un aspecto que deberá ser esclarecido dentro de las indagaciones.

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La condición de víctima de reclutamiento impide tratarla como responsable de los hechos investigados.

La Fiscalía y las Fuerzas Militares continúan con las verificaciones para establecer responsabilidades por el atentado contra el cantón militar y por los entrenamientos registrados en los archivos incautados.