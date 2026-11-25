Santa Fe vs. Once Caldas - Liga BetPlay (Cristian Bayona/Colprensa)

Independiente Santa Fe recibe a Once Caldas este miércoles 25 de noviembre de 2026, por la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll.

Santa Fe llega último y sin puntos luego de perder 1-0 como visitante frente a Independiente Medellín. Once Caldas, por su parte, debutó con empate 0-0 ante Atlético Nacional en Manizales.