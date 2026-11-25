Independiente Santa Fe recibe a Once Caldas este miércoles 25 de noviembre de 2026, por la segunda fecha del grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026 ll.
Santa Fe llega último y sin puntos luego de perder 1-0 como visitante frente a Independiente Medellín. Once Caldas, por su parte, debutó con empate 0-0 ante Atlético Nacional en Manizales.
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Así está el grupo A antes de la segunda fecha
El cuadro cardenal necesita ganar para no quedar rezagado, mientras que el conjunto de Manizales puede alcanzar cuatro puntos y quedar provisionalmente en la punta, a la espera del clásico entre Nacional y Medellín, programado para las 8:30 p. m.