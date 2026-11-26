Las autoridades investigan los presuntos nexos de los detenidos con un frente del ELN en el suroccidente de Colombia (Policía Nacional)

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La Policía Nacional de Colombia confirmó la captura de cinco presuntos integrantes de una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína y heroína adulterada con fentanilo que, adicionalmente, son requeridos en extradición por una corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos.

El operativo, denominado Operación Tormenta, fue desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Las diligencias se realizaron en Pasto y Albán, en Nariño, y en Popayán, Cauca.

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La red habría enviado cocaína y heroína mezclada con fentanilo mediante rutas aéreas y puertos del Caribe colombiano (Policía Nacional)

Según la Policía, los capturados presuntamente tenían roles importantes en el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos desde Pasto y Cali, por medio de vuelos comerciales y la contaminación de buques de carga en los puertos de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Las autoridades estiman que la estructura tenía capacidad para despachar mensualmente al menos dos toneladas de clorhidrato de cocaína y 50 kilos de heroína mezclada con fentanilo. La red controlaba etapas de producción, almacenamiento, transporte y envío internacional de los estupefacientes.

Los cinco detenidos son Miller Castillo, alias El Loco; Asdrúbal Sarasty, alias El Gato; Orlando Ordóñez Meneses, alias El Chavo; Alirio Romero Bravo, alias El Profe, y Segundo Muñoz Ordóñez, alias El Flaco.

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La Policía estima que la estructura tenía capacidad para movilizar dos toneladas de clorhidrato de cocaína cada mes (Policía Nacional)

De acuerdo con la información oficial, alias El Loco era señalado como el presunto cabecilla de la red. Registra una captura en 2008, cuando transportaba 413 kilogramos de cocaína en una volqueta en el departamento de Nariño.

Investigan vínculos de la organización con el ELN

La Policía sostuvo que las evidencias recopiladas apuntan a vínculos de la estructura con el Frente de Guerra Suroccidental Manuel Vásquez Castaño del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esa alianza habría permitido el traslado y la custodia de los cargamentos en zonas de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Alias El Loco y alias El Profe (Policía Nacional)

De hecho, según la información oficial que suministraron las autoridades, alias El Gato sería el encargado de la inversión y las conexiones con organizaciones criminales en Ecuador, Centroamérica y Estados Unidos. También estaría vinculado a la producción de heroína y a la adquisición de fentanilo.

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Alias El Chavo, por su parte, es señalado de administrar predios para cultivos de coca y amapola, además de laboratorios clandestinos.

La Policía indicó que alias El Profe coordinaba recursos, transporte y finanzas, mientras que alias El Flaco adecuaba compartimientos ocultos en contenedores, vehículos, embarcaciones y equipajes.

Alias El Gato y alias El Chavo. parte de la cadena de comercialización de drogas (Policía Nacional)

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía, por medio de su Dirección de Asuntos Internacionales, mientras avanzan los trámites judiciales y diplomáticos relacionados con las solicitudes de extradición.

Capturaron en Bogotá a un hombre buscado por un millonario robo en Argentina

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a un hombre de 25 años requerido por la justicia de Argentina por un presunto robo agravado con arma de fuego, cometido en grado de tentativa en la ciudad de Salta. El detenido tenía una notificación roja de Interpol.

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El procedimiento ocurrió en el sector de Monserrate, en la localidad de Santa Fe, durante labores de registro y control de uniformados adscritos al CAI Monserrate. Al verificar su identidad en las bases de datos, las patrullas encontraron la solicitud internacional de captura.

Las autoridades lo identificaron durante un control policial y lo vinculan con un asalto cometido bajo el engaño de un cambio de divisas (Policía Nacional)

De acuerdo con la información entregada por las autoridades argentinas, el hombre habría participado junto a un ciudadano venezolano en el asalto a dos personas, a quienes citaron en una vivienda con el supuesto propósito de realizar un cambio de divisas.

Una vez dentro del inmueble, los sospechosos habrían intimidado a las víctimas con armas de fuego, las redujeron y las ataron para apoderarse de cerca de USD 40.000. Luego, presuntamente obligaron al conductor de un vehículo vinculado a una plataforma digital a trasladarlos para facilitar su huida.

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