Barranquilla encenderá en el monumento La Ventana al Mundo el árbol de Navidad más grande de Colombia con 66 metros de altura (Tecnoglass)

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Barranquilla encenderá este jueves 26 de noviembre el árbol de Navidad más grande de Colombia en el monumento La Ventana al Mundo, una estructura de 66 metros de altura que abrirá la programación de fin de año en la ciudad. El acceso será gratuito y las actividades comenzarán a las 4:00 de la tarde.

Instalado por Tecnoglass en el sector de la vía 40, el árbol supera en 21 metros la altura del monumento que lo sostiene. La estructura será uno de los puntos centrales de la agenda navideña, que continuará en diciembre con la Caravana Coca-Cola y la Gran Parada de la Luz.

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El árbol tendrá 468.000 luces LED y 78.000 módulos programables

Un equipo de 120 colaboradores del Grupo Tecnoglass participó en el montaje y adecuación de la estructura. El sistema reúne 468.000 luces LED distribuidas en 78.000 módulos programables, con los que se proyectarán gráficos y secuencias luminosas durante las semanas de Navidad.

El espectáculo inaugural del encendido comenzará a las 6:00 de la tarde con presentaciones musicales, relatos y pirotecnia (Tecnoglass)

La iluminación del árbol permanecerá activa durante la temporada y volverá a convertir a La Ventana al Mundo en un lugar de encuentro para residentes y visitantes. El monumento está ubicado en el corredor portuario de Barranquilla, una zona que suele concentrar una alta afluencia de personas en las jornadas de encendido.

La agenda de apertura incluirá actividades recreativas para niños y familias desde las 4:00 p. m. El espectáculo principal está previsto para las 6:00 p. m., con presentaciones artísticas y musicales, relatos alusivos a la Navidad y un show de pirotecnia.

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También fueron anunciados Isabella Daes García, Reina del Carnaval de los Niños 2027, y Pedro Fandiño Camelo, Rey Momo del Carnaval de los Niños 2027. Su participación conectará el inicio de las celebraciones decembrinas con una de las expresiones culturales más representativas de la ciudad.

El sistema luminoso del árbol cuenta con 468.000 luces LED y 78.000 módulos programables instalados por el Grupo Tecnoglass (Tecnoglass)

Los asistentes deberán prever el tráfico en los alrededores de la vía 40

Los organizadores recomendaron llegar con anticipación, debido a los efectos que puede tener la concentración de público sobre la movilidad y el acceso al área. Las familias podrán ingresar sin costo, aunque se aconseja planear el desplazamiento y utilizar los espacios que sean habilitados para la permanencia de los asistentes.

Entre las sugerencias para quienes acudan al encendido están llevar hidratación, revisar las condiciones climáticas y acordar puntos de encuentro en caso de asistir con niños. La recomendación busca facilitar la ubicación de las familias ante posibles aglomeraciones en los alrededores del monumento.

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La jornada marcará el comienzo de una programación que tendrá otros eventos masivos durante diciembre. El 4 de diciembre llegará a la ciudad la Caravana de Navidad Coca-Cola 2026, cuyo recorrido empezará a las 6:00 p. m. y pasará por sectores como Rebolo, el Gran Malecón del Río, la Aleta del Tiburón y La Ventana al Mundo.

La Caravana de Navidad Coca-Cola 2026 recorrerá sectores como el Gran Malecón y La Ventana al Mundo el 4 de diciembre (Coca-Cola)

Coca-Cola informó que los puntos oficiales de inicio y finalización de la caravana se divulgarán tres días antes del evento. La empresa también reactivó Mi Papel Mágico, una herramienta digital disponible en su sitio web colombiano que permite transformar fotografías en ilustraciones para crear tarjetas y papel de regalo personalizados.

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La Gran Parada de la Luz reunirá a más de 2.000 artistas el 8 de diciembre

La agenda continuará el 8 de diciembre con la novena edición de la Gran Parada de la Luz, organizada por la Fundación Pan y Panela. El desfile comenzará a las 5:30 de la tarde y tendrá una duración aproximada de tres horas.

Más de 2.000 artistas, entre músicos, bailarines, actores y agrupaciones culturales, participarán en un recorrido con carrozas iluminadas, vehículos musicales y figuras monumentales inspiradas en la temporada. El evento nació en 2016 como una iniciativa para recaudar recursos destinados a programas sociales de la fundación y a la atención de comunidades vulnerables.

La Fundación Pan y Panela reunirá a más de 2.000 artistas en la novena edición de la Gran Parada de la Luz el 8 de diciembre (latiquetera.com)

El desfile saldrá de la carrera 44 con calle 70, seguirá hasta la calle 53 y luego avanzará hacia la Plaza de la Paz. El trayecto concluirá en las inmediaciones del Teatro Amira de la Rosa. Habrá palcos en la Plaza de la Paz y la Catedral, con una donación de $70.000 por puesto para apoyar los proyectos de la Fundación Pan y Panela.

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