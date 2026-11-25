¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 25 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del juego será Carlos Betancur del Valle del Cauca y en el VAR estará Fernando Acuña de Boyacá.
En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos de partido en la capital antioqueña.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
‘El VAR Central’ cuestionó la roja a Felipe Marín, jugador de Atlético Nacional, ante Once Caldas y criticó el arbitraje colombiano: “Seguro está dolido”
Infobae Colombia habló con Andrés Grimaldos, analista en redes sociales de esa área del fútbol profesional colombiano, quien también se refirió a la llegada de Wilmar Roldán a la dirección de la Comisión Arbitral
Atlético Nacional sufrió una expulsión de Felipe Marín en el partido ante Once Caldas de Manizales, válido por la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II, el sábado 21 de noviembre de 2026.
Clásico de la montaña para cerrar la fecha 2 de los cuadrangulares
El 21 de noviembre de 2026, Atlético Nacional empató sin goles ante Once Caldas en la apertura del cuadrangular A de la Liga BetPlay.
En los lados de Independiente Medellín, el cuadro “Poderoso” venció por 1-0 a Independiente Santa Fe, el 20 de noviembre de 2026: el único gol del partido fue del delantero Jeison Medina.
En lo que se refiere al último encuentro que disputaron, hay que ir al juego de vuelta de los cuartos de final la Copa Colombia, el 25 de octubre de 2026.
Allí, Nacional derrotó por 2-1 a Medellín pese a comenzar el juego con derrota: Alfonso Simarra al minuto 29 anotó el gol para el cuadro rojo, pero Edwin Cardona al 53 y Andrés Sarmiento el 73 remontaron para el “Verdolaga”.