Nacional y Medellín vuelven a verse las caras (David Jaramillo-Colprensa)

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 25 de noviembre de 2026 a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y se podrá ver a través de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del juego será Carlos Betancur del Valle del Cauca y en el VAR estará Fernando Acuña de Boyacá.

En Infobae Colombia podrá seguir todo lo que será la previa y los 90 minutos de partido en la capital antioqueña.