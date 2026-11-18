Versiones de pobladores apoyan la hipótesis de su presunta ejecución (AFP-Ministerio de Defensa-red social Facebook)

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Versiones recogidas en Arauca apuntan a que William Ernesto Cruz Lizcano, alias Cendales, habría sido sometido a un proceso interno y condenado a muerte por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización de la que era uno de los principales cabecillas en la frontera con Venezuela.

La información, que no ha sido confirmada de manera oficial por parte del grupo armado (Comando Central —COCE— del ELN), comenzó a circular en veredas y municipios del departamento luego de que el comandante fuera citado a un denominado “juicio revolucionario” en un campamento guerrillero.

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Cendales, de 54 años, acumulaba cerca de 25 años en las filas del ELN y hasta hace poco era uno de los mandos del frente Domingo Laín Sáenz, estructura con presencia armada y capacidad económica en el oriente colombiano, destacó un informe de Cambio.

Las versiones conocidas indican que las tensiones alrededor del jefe guerrillero aumentaron desde comienzos de octubre de 2026.

Su eventual salida de la estructura tendría impacto en la dinámica interna del frente Domingo Laín Sáenz, que mantiene influencia en sectores de Arauca y en áreas cercanas a la frontera con Venezuela.

De acuerdo con información de inteligencia y relatos de habitantes de la región que conoció el mismo medio, “Cendales” concentró poder dentro de la organización tras la muerte de alias Bateman en 2022.

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Alias Bateman tenía alerta roja de Interpol y murió en medio de combates en la frontera con Venezuela (Policía Nacional)

Desde entonces, habría adquirido mayor incidencia en las decisiones militares, económicas y administrativas de esa estructura.

Los señalamientos incluyen presuntos abusos sexuales y decisiones contra las directrices internas

Las acusaciones contra Cendales no se limitan a asuntos financieros. Integrantes y personas cercanas a la organización le atribuyen presuntos abusos de poder y decisiones contrarias a las directrices de la dirigencia guerrillera.

Su nombre cobró relevancia en agosto de 2025, cuando circuló un video en el que una mujer, quien cubrió su rostro, lo señaló como responsable de abusos sexuales dentro de la estructura.

“Lo hago con mucho temor de lo que me pueda pasar aquí en la organización o de lo que me puedan hacer”, afirmó la denunciante, y que en medio de su testimonio, detalló que lo divulgaba porque temía por su vida y por la de otras integrantes del grupo armado.

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La misma mujer contó en ese entonces que mandos medios cercanos a Cruz Lizcano habrían cometido agresiones sexuales contra guerrilleras y que algunas mujeres embarazadas habrían sido obligadas a abortar.

William Ernesto Cruz Lizcano, alias Cendales, es uno de los cabecillas del Frente de Guerra Oriental del ELN, estructura liderada por alias Pablito (Policía Nacional)

Las autoridades indagan presuntos vínculos del entorno de ‘Cendales’ con contratos públicos

Las investigaciones señalan que personas cercanas a Cendales habrían participado en las elecciones regionales de 2023 y conformado una red de presuntos testaferros para obtener recursos mediante contratación pública.

Según esas versiones, algunos integrantes de ese entramado habrían intervenido de manera directa en procesos contractuales a través de empresas propias.

El manejo de esos recursos y la concentración de poder dentro de la estructura habrían profundizado las diferencias internas.

La información también relaciona al comandante con presuntos abusos de autoridad y hechos violentos contra la población civil.

A inicios de abril de 2026, el Gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro compartió a través del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares los carteles de los líderes guerilleros más buscados en varios departamentos, y “Cendales” figura en varios de los avisos:

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El proceso interno habría terminado con una orden de ejecución

De acuerdo con un oficial consultado por el mismo portal informativo, el denominado Código de Guerra y Procedimiento Penal Interno del ELN contempla mecanismos disciplinarios y procedimientos que la organización presenta como parte de su “justicia revolucionaria”.

El uniformado sostuvo que esas normas son utilizadas por la guerrilla para sancionar a integrantes acusados de incumplir órdenes, traicionar principios internos o apropiarse de recursos. En estos casos, esta figura ha servido, según explicó el oficial, como justificación para tomar decisiones contra personas retenidas por el grupo armado.

En el caso de “Cendales”, las versiones apuntan a que el proceso habría sido definido por mandos de la estructura y de la dirección guerrillera, entre ellos alias Pablito, “Raúl”, “David Piñata” y “El Chino Robles”.

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El supuesto fallo habría incluido una orden de ejecución por acusaciones de abuso de poder, manejo irregular de recursos y responsabilidad en actos violentos contra civiles.

Mientras se aguarda por un comunicado oficial del ELN, la versión sobre la presunta muerte de alias Cendales continúa sin confirmación oficial.