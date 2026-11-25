Zarzal FC es uno de los clubes que entró a la temporada especial de la Primera C, que aún no será profesional (@arturo.higuera.9/Facebook)

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Uno de los planes del fútbol colombiano para los próximos años es el regreso de la tercera división profesional, que existió entre 1991 y 2001. A partir de 2003, se convirtió en una rama aficionada y desde entonces hubo pocas propuestas para recuperarla hasta 2025, cuando la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aprobó su retorno al sistema de ascensos y descensos de la Dimayor.

Sin embargo, hasta ahora hubo pocos avances concretos para que la Primera C se convierta en una realidad. La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) inició acciones legales con el objetivo de que se cumpla lo pactado con la FCF y la División Aficionada del Fútbol Colombiano, encargada del torneo y de su transición hacia un certamen profesional.

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Mientras tanto, el torneo de la edición 2026 entra en su recta final, a la espera de lo que pueda ocurrir en la temporada 2027. Será un año de cambios en el fútbol colombiano por el nuevo contrato de televisión, cuya negociación se convirtió en otra “novela”.

“Una necesidad social, deportiva y laboral impostergable”

La Acolfutpro se encargó de ser una especie de “contrapoder” a las decisiones del fútbol colombiano, ya que la hace seguimiento a distintos casos como incumplimientos salariales, malas condiciones para partidos o polémicas en la Dimayor, la FCF o algún equipo.

A través de un comunicado, “la Acolfutpro informa que ha iniciado acciones jurídicas para exigir a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a la Dimayor el cumplimiento de la creación, reglamentación, implementación e instauración definitiva de la Tercera División Profesional (Primera C profesional), bajo un sistema deportivo fundamentado en ascensos y descensos, como lo exigen los estatutos de la FIFA”.

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La Acolfutpro lanzó un fuerte pronunciamiento por la lentitud para poner en marcha la transición para la Primera C profesional en Colombia (Acolfutpro)

“La puesta en marcha de esta categoría constituye una necesidad social, deportiva y laboral impostergable. La expansión del sistema de ligas, más allá de los 36 clubes que actualmente conforman las categorías A y B, permitiría la creación de cerca de 600 nuevos puestos de trabajo directos para futbolistas profesionales, además de generar oportunidades para entrenadores y demás trabajadores vinculados a la actividad”, añadió.

El gremio de jugadores dejó claro que ya es tiempo de que se establezca el campeonato por el bien del deporte nacional: “No se debe seguir postergando el inicio de la Primera C profesional en Colombia, pues hoy se está perdiendo valioso talento y se frustran las carreras de muchos futbolistas por la falta de oportunidades. Esta categoría les abriría la puerta a cientos de jóvenes de distintas regiones del país para competir, progresar y construir un proyecto de vida a través de esta profesión”.

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La Primera C lleva muchos años a la espera de dar el salto del amateurismo al profesionalismo por la cantidad de clubes y jugadores de distintas regiones que sueñan con una oportunidad (@arturo.higuera.9/Facebook)

“Colombia, con más de 53 millones de habitantes, no puede seguir rezagada frente a casi toda Sudamérica, donde ya existe una tercera división profesional. Es imperativo ampliar la estructura competitiva del fútbol colombiano para garantizar el acceso al trabajo digno y formal, promover la movilidad social mediante el deporte y brindar nuevas posibilidades de desarrollo a los futbolistas y sus familias, quienes hoy ven restringidas sus oportunidades por un sistema cerrado y limitado”, finalizó el comunicado.

¿Qué se sabe de la Primera C?

Según medios como El Pilón de Valledupar, la Difútbol informó que, para la temporada 2027, no habrá un campeonato especial como se había acordado, sino que se aplazará todo para 2028, bajo una comisión especial de la Federación Colombiana de Fútbol, y ese año servirá para dividir el torneo en dos divisiones: una C1 y C2.

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Así es como se organizará la Primera C en 2027, que continuará como división aficionada hasta que se establezca de manera oficial la organización de la FCF (Primera c Fútbol de Colombia/Facebook)

Un documento de la entidad también describió cómo se jugará la campaña de ese año, en la que la “primera división” de esa rama aficionada contará con los 30 equipos que, inicialmente, iban a ser parte del torneo de transición para los ascensos y descensos a la “B”, y los 15 últimos en el año pasarán a la “segunda categoría”.