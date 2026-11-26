Luis Edward Martínez Díaz fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión por intermediar entre los atacantes y el determinador del asesinato de Ana Isabel Mejía Córdoba. El crimen de la servidora del CTI ocurrió el 14 de noviembre de 2024 en Riohacha, La Guajira - (Fiscalía General de la Nación)

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Luis Edward Martínez Díaz fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión por su participación en el asesinato de Ana Isabel Mejía Córdoba, servidora del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

El crimen ocurrió el 14 de noviembre de 2024 en el barrio Entrerríos de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, donde la funcionaria fue atacada a tiros mientras conversaba con un familiar.

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Un juez penal de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito entre Martínez Díaz y la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual el procesado aceptó su responsabilidad en los hechos. Fue condenado por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.

La investigación determinó que Martínez Díaz cumplió un rol de intermediario entre los ejecutores materiales del homicidio y el determinador del crimen, la persona señalada de dar la orden para cometer el ataque. Su participación no se limitó a poner en contacto a los implicados: según la Fiscalía, intervino en la coordinación previa y facilitó la comunicación necesaria para concretar la acción violenta.

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Martínez Díaz fue hallado responsable de planear el crimen en una reunión previa y de cometer homicidio agravado, además de delitos agravados por armas - (Fiscalía General de la Nación)

La coordinación previa al asesinato

Las pruebas recopiladas por la Fiscalía indican que Martínez Díaz gestionó una reunión antes del homicidio para ultimar los detalles del plan. En ese encuentro participaron, de acuerdo con la reconstrucción judicial, el determinador del crimen y quienes debían ejecutar el ataque contra la investigadora del CTI.

El propósito de esa reunión era definir el momento exacto para atacar a Ana Isabel Mejía Córdoba y acordar la forma en que actuarían los responsables. Después del encuentro, los hombres señalados de ejecutar el homicidio se dirigieron hacia la vivienda de la funcionaria, ubicada en el barrio Entrerríos de Riohacha.

La Fiscalía sostuvo que Martínez Díaz también participó en la selección del sicario y del motociclista que lo transportó hasta el lugar de los hechos. Esa motocicleta fue utilizada para llegar a la residencia de la víctima y, posteriormente, para facilitar la huida de los responsables tras los disparos.

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El informe oficial de la Fiscalía General de la Nación sobre la condena de Luis Edward Martínez Díaz - (Fiscalía General de la Nación/Web)

El ataque contra la funcionaria del CTI

El 14 de noviembre de 2024, Ana Isabel Mejía Córdoba se encontraba conversando con un familiar en la terraza o en el exterior de su vivienda cuando dos hombres llegaron al sector en una motocicleta. Uno de ellos descendió y disparó contra la servidora del CTI, quien se encontraba en estado de indefensión, según la información expuesta por la Fiscalía.

La funcionaria recibió dos disparos con arma de fuego, lesiones que le causaron la muerte. El ataque fue cometido materialmente por dos hombres que se movilizaban en motocicleta, una modalidad que permitió a los agresores aproximarse a la vivienda y abandonar el lugar después de la agresión.

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La investigación estableció que el conductor de la motocicleta era Juan David Rodríguez Ochoa. Su función fue transportar al hombre que disparó contra Ana Isabel Mejía Córdoba, llevarlo hasta el barrio Entrerríos y facilitar su salida una vez cometido el homicidio.

Luis Martínez fue condenado a 21 años y cuatro meses de prisión por su participación en el asesinato de Ana Mejía - (Fiscalía General de la Nación/Ana Isabel Mejía Córdoba)

La condena de Juan David Rodríguez Ochoa

Juan David Rodríguez Ochoa ya había sido condenado por su participación en el mismo caso. Un juez penal de conocimiento le impuso una pena de 23 años y cinco meses de prisión luego de que aceptara los cargos formulados por la Fiscalía.

Rodríguez Ochoa fue declarado responsable, como coautor material, de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. La decisión judicial incluyó, además, una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 20 años.

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Con la sentencia contra Luis Edward Martínez Díaz, la justicia estableció responsabilidades sobre distintos niveles de participación en el asesinato de Ana Isabel Mejía Córdoba: el conductor de la motocicleta, la persona que disparó, el intermediario encargado de coordinar comunicaciones y reuniones, y el determinador que habría ordenado el crimen. La condena de 21 años y cuatro meses reconoce que Martínez Díaz intervino en la preparación del ataque y en la articulación entre quienes participaron en su ejecución.