Denuncias de presiones contra una menor llevaron a un operativo oficial para dejarla bajo resguardo institucional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una operación aérea coordinada por autoridades de Boyacá permitió rescatar y poner bajo protección institucional a una menor de edad en riesgo de reclutamiento forzado en la provincia de La Libertad. La niña, según informó la Gobernación, estaba sometida a presiones y hostigamientos para vincularse a las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La intervención comenzó tras una advertencia emitida por la comunidad educativa de una institución rural. La Secretaría de Educación recibió hace cerca de una semana información sobre la posible situación de la menor y trasladó el caso a las autoridades departamentales para establecer medidas urgentes de protección.

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El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya Rodríguez, señaló que, una vez conocida la denuncia, ordenó a la Secretaría de Gobierno coordinar la extracción de la niña, un operativo que contó con respaldo de la fuerza pública y recursos del fondo de seguridad del departamento.

Para llegar hasta la zona y efectuar el traslado, se dispuso de un helicóptero. La Gobernación indicó que el despliegue se realizó en el territorio rural del departamento donde se reportó el riesgo para la menor.

El gobernador de Boyacá agradeció a la comunidad y pidió continuar trabajando por salvaguardar la integridad de los niños (@CarlosAmayaR/X)

La menor quedó bajo el cuidado de las instituciones del Estado

Tras la operación, la niña fue trasladada a un lugar seguro y quedó bajo acompañamiento institucional. De acuerdo con el reporte oficial, las medidas buscan preservar sus derechos, garantizar su bienestar y brindarle condiciones para su desarrollo integral.

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La Policía Nacional participó en la atención de la alerta junto con las entidades departamentales.

El mandatario afirmó que el departamento mantendrá el apoyo requerido para que la niña continúe su proceso educativo y acceda a servicios de salud y protección.

“Me llena de profunda alegría la mirada de esperanza de la niña, saber que su futuro ya no está hipotecado a la guerra”, expresó Amaya al referirse al resultado de la intervención.

Las autoridades trabajan por evitar que la guerra afecte a los hogares del país (Gobernación de Boyacá)

El Gobierno departamental pidió excluir a los menores del conflicto

El gobernador cuestionó que los grupos armados ilegales involucren a niños, niñas y adolescentes en sus estructuras. Además, pidió que los menores de edad permanezcan al margen de las dinámicas del conflicto armado y de las amenazas que afectan sus proyectos de vida.

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La Gobernación de Boyacá aseguró que empleará su capacidad institucional y los recursos disponibles para responder a situaciones que pongan en peligro a la población infantil: “No vamos a escatimar esfuerzos ni recursos para impedir que la violencia les arrebate su infancia y su futuro”.

El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos que enfrentan menores de edad en áreas rurales, donde las distancias, las condiciones geográficas y la presencia de actores armados pueden dificultar una reacción inmediata de las autoridades. En este episodio, la advertencia inicial de la comunidad educativa permitió activar la ruta de protección sin que existieran riesgos.

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Las escuelas y sus comunidades pueden ser espacios de detección temprana ante cambios de comportamiento, ausencias reiteradas, intimidaciones o hechos que comprometan la seguridad de estudiantes. La información recibida por las instituciones debe ser canalizada hacia las autoridades para evaluar cada situación y definir acciones de prevención.

Las cifras demuestran que este flagelo sigue afectando a los menores de edad (Defensoría del Pueblo/X)

La articulación entre comunidad y autoridades fue determinante

La respuesta en La Libertad reunió a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gobierno, la Policía y la fuerza pública. Esa coordinación permitió movilizar recursos del fondo de seguridad y organizar el traslado aéreo de la menor.

La administración departamental no informó si existen investigaciones judiciales abiertas para identificar a los responsables de las presuntas presiones contra la niña, pero sí se aclaró que continuarán atentos a cualquier alerta para actuar antes de que sea tarde.

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Así, el operativo recordó la importancia de comunicar de forma oportuna cualquier amenaza contra niños, niñas y adolescentes. La actuación institucional, según la Gobernación, continuará enfocada en impedir que el reclutamiento forzado afecte a menores de edad en Boyacá.