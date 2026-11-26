La Dian recuerda que todos sus trámites son gratuitos y no requieren la intervención de terceros ni pagos por citas (Colprensa - Mauricio Alvarado)

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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó que sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Los ciudadanos pueden identificar el servicio que necesitan y el canal habilitado en el portal oficial de “Trámites y servicios de la Dian”, sin pagar a terceros por citas, formularios o gestiones.

La entidad ofrece atención presencial, virtual y telefónica para obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias. El canal adecuado depende del trámite y de si exige la presencia de la persona solicitante. La programación de citas se realiza desde www.dian.gov.co, con opciones de atención en oficina o por videoatención cuando el procedimiento lo permite.

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Guía paso a paso para solicitar trámites ante la Dian

Identifique el trámite que necesitaDefina si su solicitud corresponde a asuntos tributarios, aduaneros o cambiarios. Por ejemplo: inscripción o actualización del RUT, presentación de declaraciones, facturación electrónica, devolución de saldos a favor, importaciones o exportaciones. Ingrese al portal oficial de trámitesConsulte el catálogo de la entidad en Consulte el catálogo de la entidad en Trámites y servicios de la Dian. Allí puede revisar el procedimiento, los requisitos y el canal de atención disponible para cada gestión. Verifique si el trámite se hace en línea o requiere citaMuchos servicios pueden realizarse mediante el Portal Transaccional, la App DIAN u otros canales de autogestión. Si el procedimiento exige atención personalizada, deberá programar una cita presencial o virtual.

La entidad dispone de canales de atención presencial, virtual y telefónica para gestionar obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias (Colprensa)

Prepare los datos y documentos requeridosRevise con anticipación la información solicitada para evitar errores o inadmisiones. Para algunos trámites, la Dian dispone de formularios electrónicos que generan automáticamente formatos como el Formato 010. Agende la cita solo por canales oficiales, si aplicaLa programación se realiza en La programación se realiza en www.dian.gov.co . Según el servicio, también puede solicitar orientación o una cita a través de estas líneas: Impuestos: +57 601 489 9000

Aduanas: +57 601 794 8880

Centro Nacional de Cobro: +57 601 794 8883 Elija la modalidad de atención disponibleLa DIAN puede asignar atención presencial o por videoatención, de acuerdo con las características del trámite. Confirme la fecha, la hora y los documentos que debe presentar antes de asistir o conectarse. Radique la solicitud y conserve el soporteAl completar el proceso, guarde el número de radicado, comprobante, formulario presentado o constancia de la cita. Estos datos sirven para consultar el estado de la gestión o responder requerimientos posteriores. Haga seguimiento por los canales institucionalesPara revisar avances, consultar saldos, obligaciones o recibir orientación, use el Portal Transaccional, la App DIAN, el chatbot o las líneas telefónicas oficiales. No pague a intermediariosLos trámites y el agendamiento de citas ante la Dian son gratuitos. No entregue dinero a terceros que ofrezcan conseguir turnos, diligenciar formularios o acelerar procesos.

El Registro Único Tributario centraliza la inscripción, la actualización de datos y el retiro de responsabilidades sobre impuestos como el IVA (Luisa González/REUTERS)

El RUT, las declaraciones y la facturación están entre las gestiones tributarias

La Dian concentra buena parte de sus servicios tributarios en procesos asociados al Registro Único Tributario (RUT). Allí se incluyen la inscripción, actualización de datos, consulta y descarga de copia, cancelación y retiro de responsabilidades relacionadas con impuestos como el IVA o el impuesto al consumo.

El listado también incluye:

Diligenciamiento, presentación y pago de declaraciones tributarias, como renta, IVA y retención en la fuente.

Consulta de recibos y saldos.

Solicitud de devoluciones o compensaciones de saldos a favor.

Corrección de errores o inconsistencias en declaraciones y recibos de pago.

En materia de facturación electrónica, están disponibles:

Habilitación como facturador.

Autorización, habilitación e inhabilitación de numeración.

Gestión de documentos electrónicos.

Firma electrónica.

Registro de libros de contabilidad.

Certificados sobre situación tributaria.

Facilidades de pago.

Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB).

La entidad también contempla trámites específicos, como el registro de contratos de importación de tecnología, acuerdos anticipados de precios, habilitación de proveedores tecnológicos y autorizaciones para determinadas exenciones de IVA.

El portal oficial reúne solicitudes para habilitar depósitos, puertos, muelles y centros de distribución logística de mercancías (Dian)

Las operaciones de comercio exterior se tramitan por los canales aduaneros

Los usuarios que realizan actividades de comercio exterior pueden encontrar procedimientos para importaciones, exportaciones, tránsito aduanero, envíos urgentes, viajeros y regímenes especiales. La oferta de la Dian incluye certificados de origen, clasificación arancelaria, resoluciones anticipadas y trámites para operadores y agencias de aduanas.

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También figuran solicitudes de habilitación para depósitos, puertos, muelles, aeropuertos internacionales, centros de distribución logística y otros lugares vinculados al manejo o almacenamiento de mercancías. Para empresas y operadores, el portal reúne procesos de inscripción, homologación, aprobación de garantías y administración de cuentas en el Sistema Informático Aduanero, Syga.

En el área cambiaria, se pueden presentar declaraciones sobre el ingreso o salida de dinero en efectivo y títulos representativos de dinero por parte de usuarios distintos de viajeros. Asimismo, están habilitados los procedimientos para autorizar, actualizar o cancelar la actividad profesional de compra y venta de divisas y cheques de viajero, además de la consulta de antecedentes cambiarios e investigaciones en curso.

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La Dian asigna citas en diferentes franjas del día para contrarrestar el uso de bots en solicitudes de devolución de IVA para vehículos híbridos y eléctricos (Dian)

La Dian distribuye las citas durante el día para limitar el uso de bots

En el caso de las solicitudes de devolución de IVA por vehículos híbridos y eléctricos, la Dian modificó la liberación de citas. Los turnos se habilitan en varias franjas durante el día, una medida dirigida a reducir la ocupación de cupos por bots o herramientas automatizadas de terceros.

La entidad además implementó un formulario electrónico para disminuir las inadmisiones ocasionadas por errores al completar el Formato 010. El contribuyente debe diligenciar la información requerida y el sistema genera el documento, lo que facilita su posterior radicación.

La recomendación final es no entregar dinero ni datos a personas que ofrezcan agendar citas o gestionar trámites de la Dian. La consulta de requisitos, la solicitud de atención y los servicios descritos se canalizan de forma gratuita por las plataformas y líneas oficiales de la entidad.

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