El creador de contenido recordó su anterior transmisión en El Ubérrimo con el expresidente y dejó abierta la posibilidad de una futura visita (@colclips___/TikTok)

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El streamer Westcol aprovechó su transmisión en vivo desde el Congreso, en la celebración de los 100 años del edificio, para retomar el hilo de su encuentro de mayo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su finca de El Ubérrimo, en una transmisión realizada en la recta final de las elecciones presidenciales de 2026.

Seis meses después de su recordada visita a la hacienda, Westcol y el líder del Centro Democrático volvieron a cruzarse, esta vez por teléfono, en medio de la transmisión en vivo que el streamer realizó el miércoles 25 de noviembre.

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La llamada quedó grabada en el canal de Kick del creador de contenido y se viralizó rápidamente. En el audio, Westcol intentó que Uribe adivinara su voz: “Usted me regaló un poni”, le recordó. El expresidente, que al principio no lo reconoció, reaccionó con humor cuando ella le aclaró de quién se trataba: “Presidente, es Westcol. Usted me preguntó por él este fin de semana, que cómo estaría”. La respuesta de Uribe fue tan inmediata como casual: “¿Dónde andaba”, afirmó Uribe, marcando el no distendido de la charla.

Lejos de un encuentro protocolario, el tono de la llamada reprodujo la misma informalidad que caracterizó la transmisión de mayo. El expresidente le recordó a Westcol que se había quedado con “un cuarto de botella de aguardiente” en su casa y que el streamer no había regresado.

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“Se me quemó, se me tomó un cuarto de botella de aguardiente que quedaba en mi casa. No volvió”, le dijo Uribe. Una voz de fondo añadió en tono de broma: “Salió prendido de allá, ¿o no, Wes?”. El propio Westcol lo confirmó: “Yo salí más prendido de la casa, Presi”.

La llamada cerró con una nueva invitación del exmandatario. Uribe le propuso reencontrarse después del 13 de diciembre, fecha en que esperaba terminar una indagatoria judicial, para retomar la tradición ecuestre de la visita anterior: “Pa’ montarlo aquí a caballo y darle otra media botella que me quedó”. Westcol aceptó y prometió ir “con la ganga”. “Lo espero. No me quede mal, que usted sabe que lo aprecio mucho”, cerró Uribe.

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El primer encuentro fue en El Ubérrimo el 10 de mayo, con aguardiente, chicharrón y un sombrero aguadeño

El expresidente terminó ofreciendo aguardiente a Westcol, lo que abrió la invitación a compartir un trago juntos - crédito Westcol

El antecedente de la llamada es el stream que Westcol realizó el 10 de mayo de 2026 en la hacienda El Ubérrimo, propiedad del expresidente Uribe en zona rural de Montería, Córdoba. La transmisión, que se extendió por más de tres horas a través de Kick, llegó a reunir más de 200.000 espectadores conectados al mismo tiempo y se convirtió en tendencia en redes sociales.

El encuentro tuvo un tono deliberadamente relajado: recorrido por la finca, empanadas, chicharrón y tragos de aguardiente que el propio expresidente sirvió. Fue el mismo Uribe quien abrió la puerta de su casa para recibir al streamer, en una escena que varios analistas describieron como inédita para la política colombiana. Durante el recorrido, el exmandatario mostró su colección de sombreros y le obsequió a Westcol un sombrero aguadeño desde los primeros minutos de la transmisión.

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El intercambio de regalos fue uno de los momentos más comentados de esa transmisión de mayo. Westcol le entregó al expresidente una gorra, un bolso y una billetera de su propia marca. Uribe elogió los accesorios, y hasta bromeó con que se sentía en la obligación de regalarle un poni como agradecimiento. Esa anécdota fue precisamente la que el streamer usó para identificarse en la llamada del 25 de noviembre desde el Capitolio.

La conversación de mayo también abordó temas de fondo: seguridad, falsos positivos, el proceso judicial contra el hermano del expresidente Santiago Uribe por vínculos con el paramilitarismo y el futuro político del país. A lo largo de la transmisión, Uribe aprovechó varias pausas para respaldar la candidatura presidencial de la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático (CD).

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Westcol visitió el Capitolio en el centenario del edificio

Westcol realizó una transmisión en vivo desde el Congreso de la República en conmemoración de lo 100 años del legislativo. (@westcol/IG)

La transmisión del 25 de noviembre desde el Congreso formó parte de los actos de conmemoración por el primer centenario del Capitolio Nacional, cuya construcción —iniciada en 1848— concluyó el 7 de agosto de 1926 durante la posesión presidencial de Miguel Abadía Méndez. La jornada comenzó desde las 8:00 a. m. con una sesión solemne en el Salón Elíptico, con participación del Senado, la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

A las 11:00 a. m., Westcol tomó protagonismo con su transmisión en vivo, en la que recorrió los pasillos históricos del recinto y dialogó con el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y el procurador general, Gregorio Eljach, sobre corrupción, desigualdad regional y el tamaño del aparato estatal. La llamada a Uribe fue uno de los momentos que más atención generó entre los seguidores del streamer durante esa jornada.

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