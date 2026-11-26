Luis Javier Suárez anotó un doblete decisivo en el estadio José Alvalade para sellar la igualdad de su equipo. (REUTERS/Pedro Nunes)

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El Sporting de Lisboa enfrentó un partido complicado ante el Manchester United en la quinta jornada de la Champions League. Pese a su mal momento en la Premier League, el equipo inglés protagonizó un encuentro con muchos goles y puso contra las cuerdas a los portugueses, que encontraron en Luis Javier Suárez a su figura.

Con los dos goles anotados, el colombiano se convirtió en uno de los máximos goleadores de la Liga de Campeones e igualó a otros anotadores destacados del torneo. Su actuación también reflejó su rendimiento con el equipo de la capital portuguesa.

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De esta manera, Suárez volvió a confirmar su importancia en el Sporting. Sin embargo, en la selección Colombia no exhibe el mismo nivel goleador y recibió críticas tras los amistosos ante Chile: falló un penal en el último partido, una situación que reavivó las dudas sobre las alternativas ofensivas de la Tricolor.

Luis Javier Suárez, goleador en Champions

Más allá de que no tiene el mismo rendimiento en la selección Colombia, el atacante de 28 años es determinante en los compromisos del equipo de Lisboa porque siempre aparece en los momentos indicados, como se vio en la tarde del 25 de noviembre en el estadio José Alvalade, casa del Sporting.

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Luis Javier Suárez salvó un punto para su equipo con los dos goles en el empate 2-2 ante Manchester United, debido a que los ingleses remontaron el 1-0 del primer tiempo y, hasta el minuto 80, tenían la victoria en el bolsillo hasta el error del portero Senne Lammens, que fue aprovechado por el colombiano.

La cosecha goleadora de Luis Javier Suárez en el torneo europeo superó por un tanto el registro de Erling Haaland. (REUTERS/Pedro Nunes)

El colombiano logró tanto el primer tanto del juego, así como fallar uno de los dos penales que tuvo en sus pies, como anotar de “chilena” porque el arquero rival soltó una pelota que le quedó justo al delantero para enviarla al fondo de la red y en el momento en que los Diablos Rojos dominaban el juego.

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De esta manera, Luis Javier Suárez llegó a seis goles e igualó lo hecho por Kylian Mbappé, el delantero y estrella del Real Madrid que era líder de ese listado, así como Anastasios Douvikas, atacante del Como de Italia, una de las escuadras sorpresivas de la Champions por su rendimiento.

El delantero colombiano sumó seis goles en la Champions League e igualó la marca de Kylian Mbappé y Anastasios Douvikas. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Sumado a eso, el cafetero está superando por un tanto a nada menos que Erling Haaland, el goleador del Manchester City y una de las figuras en el Mundial 2026 con Noruega, lo que hace más meritoria la actuación en la quinta fecha de la Champions por su doblete ante el Manchester United.

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Tabla de goleadores

Kylian Mbappé (Real Madrid): 6 Anastasios Douvikas (Como): 6 Luis Javier Suárez (Sporting): 6 Erling Haaland (Manchester City): 5 Nicolo Tresoldi (Brujas): 5 Donyell Malen (AS Roma): 5

Un partido de locura en Lisboa

El Sporting se había adelantado después de que Senne Lammens derribara a Maximiliano Araújo dentro del área al 31′, dos minutos después de detenerle un penalti a Luis Javier Suárez. El United solo remató dos veces en el primer tiempo y ninguno de esos intentos fue entre los tres palos.

El equipo inglés igualó el marcador al inicio del segundo tiempo con dos goles de Bruno Fernandes, el primero de penal a los 48 y luego con un remate desde lejos que se desvió en un pedazo de césped que se levantó del suelo, lo que descolocó al portero Kaique.

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Sporting de Lisboa empató dos a dos frente al Manchester United en la quinta jornada de la Champions League. (REUTERS/Pedro Nunes)

Lammens volvió a fallar en la segunda parte al intentar controlar un centro lateral y dejó la pelota a Suárez, que empató. Kaique también introdujo en su propia portería un córner de Fernandes en el minuto 84, pero el VAR anuló el gol tras advertir una falta de Dorgu sobre el arquero.

La noche terminó con otra expulsión para el conjunto inglés: Youri Tielemans recibió dos amarillas en el tramo final. Es la cuarta expulsión de un jugador del United en los últimos seis partidos, una situación que deja trabajo por delante para Pochettino.