Alen Halilovic, el futbolista croata que habría sido acercado a Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, y su más reciente asistencia a gol en la MLS - (ESPN)

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Alen Halilović, futbolista croata de 30 años, habría sido ofrecido a Millonarios, Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla, según informó Alexis Rodríguez, periodista colombiano especializado en mercado de pases, el miércoles 25 de noviembre de 2026, a través de su cuenta de X.

La versión abre la posibilidad de que el jugador con pasos por el FC Barcelona y el AC Milan, dos de los más grandes equipos de Europa, llegue al fútbol colombiano como agente libre, para alguno de los clubes tradicionales del país.

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No hay confirmación de negociaciones avanzadas, propuestas contractuales ni conversaciones formales entre el futbolista y los clubes mencionados. La información se limita a que su nombre fue ofrecido de cara a la planificación de las plantillas para la temporada 2027, en un momento en el que Halilović se encuentra sin equipo desde enero de 2026.

La información de Alexis Rodríguez, periodista colombiano especializado en mercado de pases, sobre una posible vinculación del croata Alen Halilovic - (@AlexisNoticias/X)

¿Quién es Alen Halilović?

Halilović nació el 18 de junio de 1996 en Dubrovnik, Croacia, y juega como mediocampista ofensivo. Durante sus primeros años en el Dinamo Zagreb, uno de los clubes más importantes de Croacia, fue comparado con Lionel Messi por su perfil zurdo, su baja estatura, su capacidad para conducir el balón y su facilidad para desequilibrar en espacios reducidos. Esa comparación le dio el apodo de “Messi croata”, una etiqueta que acompañó buena parte de su carrera.

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El FC Barcelona lo fichó en marzo de 2014, cuando tenía 17 años. De acuerdo con Isur Box, medio español, la operación se cerró por 2,2 millones de euros, aunque el club catalán esperaba que se desarrollara inicialmente en su equipo filial. Halilović no se formó en La Masia, la cantera del Barcelona, sino que llegó procedente del Dinamo Zagreb.

Su debut con el primer equipo del Barcelona se produjo en enero de 2015, por la Copa del Rey. En total, disputó un solo partido oficial con el plantel principal. En la temporada 2015-2016 fue cedido al Sporting de Gijón, club con el que sumó experiencia en la primera división española. Después, en 2016, Barcelona lo transfirió al Hamburgo de Alemania por cinco millones de euros, según la misma fuente.

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Alen Halilovic habría sido ofrecido a Millonarios, independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla - (AFP/@alen_halilovic/Instagram)

¿Por cuáles equipos ha pasado Alen Halilović?

La trayectoria de Halilović continuó en varios equipos europeos; tras su paso por Hamburgo, también jugó a préstamo en Las Palmas y luego integró el plantel del AC Milan. Su etapa en el club italiano fue breve y con poca participación, antes de encadenar experiencias en el Standard de Lieja de Bélgica, Heerenveen de Países Bajos, Birmingham City y Reading de Inglaterra, además del HNK Rijeka de Croacia.

Su último club fue el Fortuna Sittard, de Países Bajos, donde jugó entre 2023 y 2026. El vínculo finalizó en junio de 2026 y no fue renovado, por lo que el mediocampista quedó disponible para negociar sin que un eventual interesado deba pagar una transferencia a otra institución.

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Según Isur Box, su valoración de mercado en octubre de 2026 fue de EUR 350.000, lejos de los EUR 10 millones que alcanzó como valor máximo en julio de 2016. Esa caída resume una carrera marcada por las expectativas que generó en su adolescencia y por una extensa sucesión de cambios de club.

El presidente Antonio Char presentó al técnico Jorge Bava para que empiece a trabajar con el Junior en la pretemporada (Junior FC)

Mercado de pases del fútbol colombiano

Ninguno de los tres equipos colombianos en cuestión ha oficializado algún refuerzo, en cuanto a jugadores se refiere, para el año 2027. Únicamente Junior de Barranquilla informó la incorporación de Jorge Bava a la dirección técnica, pero Millonarios e Independiente Santa Fe que, en caso contrario al Tiburón, clasificaron a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II, oficializaron alguna incorporación y, por tradición, difícilmente lo harán antes de finalizar su participación en el campeonato colombiano.

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Por ese motivo, el nombre de Alen Halilović será un rumor hasta el final del campeonato, por lo menos en cuanto a Millonarios e Independiente Santa Fe se refiere. Por parte de Junior, sin competencia hasta el 2027, la incorporación de nuevos fichajes sí está más presente desde noviembre del 2026.