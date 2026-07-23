Suspendieron la audiencia contra alias Víctor Chalá por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda: la Flip advirtió riesgo de impunidad

Mateo Pérez Rueda era director del medio El Confidente de Yarumal y cubría temas de corrupción y orden público en el norte de Antioquia cuando fue asesinado en mayo de 2026 - crédito red social Facebook

La audiencia de formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento contra Jhon Edison Chala Torrejano, conocido con el alias de Víctor Chalá y procesado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, fue suspendida y deberá ser reprogramada debido a la falta de disponibilidad de un juzgado ambulante.

La situación generó preocupación en la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que pidió a las autoridades judiciales evitar nuevas demoras y garantizar el avance oportuno del proceso.

La diligencia estaba programada para el pasado 21 de julio de 2026 y no pudo realizarse porque no había disponible un juzgado ambulante, mecanismo que utiliza la Rama Judicial para adelantar audiencias directamente en los centros de reclusión cuando, por razones de seguridad o logística, el procesado no puede ser trasladado hasta un despacho judicial.

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Ante la imposibilidad de contar con este servicio, la audiencia quedó aplazada hasta nueva fecha.

Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia

Jhon Edison Chala enfrenta un proceso por los delitos de homicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y tortura agravada, en el caso del periodista de 25 años, cuyo asesinato conmocionó al país por tratarse de un comunicador que investigaba la presencia de grupos armados ilegales y hechos de corrupción en el norte de Antioquia.

Tras conocerse la suspensión de la diligencia, la Flip manifestó su preocupación por el retraso y aseguró que este tipo de aplazamientos afectan el derecho de las víctimas a obtener una respuesta oportuna de la justicia.

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“Las dilaciones procesales prolongan la impunidad y debilitan la confianza en la administración de justicia. Es indispensable que las autoridades judiciales garanticen un trámite oportuno y eficaz en este caso”, señaló la organización.

La fundación recordó que el esclarecimiento del crimen de un periodista no solo es un deber del Estado con las víctimas y sus familias, sino también una garantía para el ejercicio libre del periodismo en Colombia, especialmente en regiones donde los comunicadores enfrentan amenazas constantes por su trabajo.

Mateo Pérez Rueda era director del medio El Confidente, de Yarumal, desde donde cubría temas de corrupción, seguridad y orden público en municipios como Briceño e Ituango, territorios donde hacen presencia grupos armados ilegales. Según la Flip, sus publicaciones daban visibilidad a problemáticas que afectaban directamente a las comunidades del norte antioqueño.

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La Flip expresó su preocupación por la suspensión de la audiencia contra Jhon Edison Chala, alias Víctor Chalá, y pidió a la justicia garantizar un trámite oportuno para evitar más dilaciones en el proceso por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito Flip/X

El periodista desapareció el 5 de mayo de 2026 mientras realizaba labores informativas en una zona rural de Briceño, donde se disputan el control territorial el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc. Días después, las autoridades encontraron su cuerpo, confirmando su asesinato.

Aunque el proceso judicial avanza con un capturado, la Flip insistió en que las investigaciones deben ir más allá de la responsabilidad individual de Chala.

“La investigación debe avanzar para establecer la estructura criminal y las cadenas de mando que estuvieron detrás de este crimen. Garantizar justicia implica esclarecer la totalidad de los responsables, tanto materiales como intelectuales”, afirmó la Fundación.

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Precisamente, las autoridades sostienen que detrás del asesinato estaría alias Víctor Chala, nombre con el que es conocido Jhon Edison Chala Torrejano dentro de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información divulgada por las autoridades y citada por Caracol Radio, sería uno de los principales cabecillas del frente 5, estructura que hace parte del bloque comandado por alias Calarcá.

Según la investigación oficial, alias Víctor Chala habría sido enviado desde el Cauca hacia el norte de Antioquia para fortalecer la presencia de esa organización armada en municipios como Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Sabanalarga.

Mateo Pérez Rueda desapareció el 5 de mayo de 2026 mientras realizaba labores periodísticas en una zona rural de Briceño - crédito @noticias45col/X

Además, es señalado de haber ordenado acciones de intimidación contra la población civil y de estar relacionado con el desplazamiento masivo ocurrido en Briceño en abril de este año.

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Tras el asesinato del periodista, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero del presunto responsable. En ese momento aseguró que la captura era prioritaria y responsabilizó a las disidencias de las Farc por el crimen.

Las autoridades también han vinculado a Jhon Edison Chala con otras investigaciones por extorsión, amenazas y homicidios en el Huila, donde habría actuado como jefe de finanzas del frente Darío Gutiérrez de las disidencias.

En esa región, organismos de seguridad lo identificaban desde 2025 como uno de los responsables de intimidar a comerciantes, ganaderos y líderes sociales mediante el cobro de extorsiones.

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Para la Flip, sin embargo, el caso no puede limitarse a establecer la responsabilidad del presunto ejecutor material.

La organización insistió en que es necesario esclarecer quiénes ordenaron el asesinato, cómo se planeó y qué estructura armada participó en los hechos, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación para la familia de Mateo Pérez Rueda.