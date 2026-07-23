Colombia

Suspendieron la audiencia contra alias Víctor Chalá por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda: la Flip advirtió riesgo de impunidad

La Fundación para la Libertad de Prensa cuestionó el aplazamiento de la diligencia judicial y pidió esclarecer la responsabilidad de toda la estructura criminal detrás del crimen del comunicador

Guardar
Google icon
Mateo Pérez vendió ensaladas para costearse el viaje a Briceño desde Yarumal con un solo fin: realizar su trabajo periodístico - crédito red social Facebook
Mateo Pérez Rueda era director del medio El Confidente de Yarumal y cubría temas de corrupción y orden público en el norte de Antioquia cuando fue asesinado en mayo de 2026 - crédito red social Facebook

La audiencia de formulación de imputación y de solicitud de medida de aseguramiento contra Jhon Edison Chala Torrejano, conocido con el alias de Víctor Chalá y procesado por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, fue suspendida y deberá ser reprogramada debido a la falta de disponibilidad de un juzgado ambulante.

La situación generó preocupación en la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que pidió a las autoridades judiciales evitar nuevas demoras y garantizar el avance oportuno del proceso.

La diligencia estaba programada para el pasado 21 de julio de 2026 y no pudo realizarse porque no había disponible un juzgado ambulante, mecanismo que utiliza la Rama Judicial para adelantar audiencias directamente en los centros de reclusión cuando, por razones de seguridad o logística, el procesado no puede ser trasladado hasta un despacho judicial.

PUBLICIDAD

Ante la imposibilidad de contar con este servicio, la audiencia quedó aplazada hasta nueva fecha.

Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia
Alias Víctor Chala sería responsable del asesinato del periodista Mateo Pérez - crédito Gobernación de Antioquia

Jhon Edison Chala enfrenta un proceso por los delitos de homicidio agravado, secuestro, desaparición forzada y tortura agravada, en el caso del periodista de 25 años, cuyo asesinato conmocionó al país por tratarse de un comunicador que investigaba la presencia de grupos armados ilegales y hechos de corrupción en el norte de Antioquia.

Tras conocerse la suspensión de la diligencia, la Flip manifestó su preocupación por el retraso y aseguró que este tipo de aplazamientos afectan el derecho de las víctimas a obtener una respuesta oportuna de la justicia.

PUBLICIDAD

“Las dilaciones procesales prolongan la impunidad y debilitan la confianza en la administración de justicia. Es indispensable que las autoridades judiciales garanticen un trámite oportuno y eficaz en este caso”, señaló la organización.

La fundación recordó que el esclarecimiento del crimen de un periodista no solo es un deber del Estado con las víctimas y sus familias, sino también una garantía para el ejercicio libre del periodismo en Colombia, especialmente en regiones donde los comunicadores enfrentan amenazas constantes por su trabajo.

Mateo Pérez Rueda era director del medio El Confidente, de Yarumal, desde donde cubría temas de corrupción, seguridad y orden público en municipios como Briceño e Ituango, territorios donde hacen presencia grupos armados ilegales. Según la Flip, sus publicaciones daban visibilidad a problemáticas que afectaban directamente a las comunidades del norte antioqueño.

La Flip expresó su preocupación por la suspensión de la audiencia contra Jhon Edison Chala, alias Víctor Chalá, y pidió a la justicia garantizar un trámite oportuno para evitar más dilaciones en el proceso por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito Flip/X
La Flip expresó su preocupación por la suspensión de la audiencia contra Jhon Edison Chala, alias Víctor Chalá, y pidió a la justicia garantizar un trámite oportuno para evitar más dilaciones en el proceso por el asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito Flip/X

El periodista desapareció el 5 de mayo de 2026 mientras realizaba labores informativas en una zona rural de Briceño, donde se disputan el control territorial el Clan del Golfo y el Frente 36 de las disidencias de las Farc. Días después, las autoridades encontraron su cuerpo, confirmando su asesinato.

Aunque el proceso judicial avanza con un capturado, la Flip insistió en que las investigaciones deben ir más allá de la responsabilidad individual de Chala.

“La investigación debe avanzar para establecer la estructura criminal y las cadenas de mando que estuvieron detrás de este crimen. Garantizar justicia implica esclarecer la totalidad de los responsables, tanto materiales como intelectuales”, afirmó la Fundación.

Precisamente, las autoridades sostienen que detrás del asesinato estaría alias Víctor Chala, nombre con el que es conocido Jhon Edison Chala Torrejano dentro de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con información divulgada por las autoridades y citada por Caracol Radio, sería uno de los principales cabecillas del frente 5, estructura que hace parte del bloque comandado por alias Calarcá.

Según la investigación oficial, alias Víctor Chala habría sido enviado desde el Cauca hacia el norte de Antioquia para fortalecer la presencia de esa organización armada en municipios como Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo y Sabanalarga.

El carné de prensa de Mateo Pérez apareció colgado en la vereda El Roblal, lo que sugiere un intento deliberado de confundir a las autoridades - crédito @noticias45col/X
Mateo Pérez Rueda desapareció el 5 de mayo de 2026 mientras realizaba labores periodísticas en una zona rural de Briceño - crédito @noticias45col/X

Además, es señalado de haber ordenado acciones de intimidación contra la población civil y de estar relacionado con el desplazamiento masivo ocurrido en Briceño en abril de este año.

Tras el asesinato del periodista, el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permitiera dar con el paradero del presunto responsable. En ese momento aseguró que la captura era prioritaria y responsabilizó a las disidencias de las Farc por el crimen.

Las autoridades también han vinculado a Jhon Edison Chala con otras investigaciones por extorsión, amenazas y homicidios en el Huila, donde habría actuado como jefe de finanzas del frente Darío Gutiérrez de las disidencias.

En esa región, organismos de seguridad lo identificaban desde 2025 como uno de los responsables de intimidar a comerciantes, ganaderos y líderes sociales mediante el cobro de extorsiones.

Para la Flip, sin embargo, el caso no puede limitarse a establecer la responsabilidad del presunto ejecutor material.

La organización insistió en que es necesario esclarecer quiénes ordenaron el asesinato, cómo se planeó y qué estructura armada participó en los hechos, con el fin de garantizar verdad, justicia y reparación para la familia de Mateo Pérez Rueda.

Temas Relacionados

Mateo Pérez RuedaVíctor ChaláAsesinato periodistaDisdiencias FarcColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rafael Nieto explicó por qué se opone a que De la Espriella se posesione en guarnición militar: “Solamente los dictadores lo hacen allá”

El senador del Centro Democrático fue uno de los 35 congresistas que le hicieron contrapeso a la proposición, aunque finalmente fue avalada con 55 votos a favor

Rafael Nieto explicó por qué se opone a que De la Espriella se posesione en guarnición militar: “Solamente los dictadores lo hacen allá”

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

El comediante tuvo un imprevisto durante el segundo capítulo del programa, que le provocó un bajonazo emocional. Además, aseguró en un momento que no quería participar en el ‘reality’

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Mafe Carrascal siguió despachándose contra los ministros designados por Abelardo de la Espriella: “Títere de los mismos de siempre”

La senadora del Pacto Histórico aseguró que el gabinete del presidente electo reproduce estructuras familiares y prácticas asociadas a la élite colombiana

Mafe Carrascal siguió despachándose contra los ministros designados por Abelardo de la Espriella: “Títere de los mismos de siempre”

Joven víctima de un intento de robo con arma falsa en Bogotá narró lo sucedido: “Era literalmente una pistola de disfraz de Halloween”

La denunciante dijo que cayó al suelo y sufrió golpes en la cabeza, las rodillas y un nudillo, y que las alarmas del barrio y sus gritos hicieron que vecinos salieran de sus viviendas para intervenir en la situación

Joven víctima de un intento de robo con arma falsa en Bogotá narró lo sucedido: “Era literalmente una pistola de disfraz de Halloween”

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

El equipo Cardenal regresa a la acción tras el parón del Mundial de 2026 con el reto de buscar su segunda estrella en la historia en este torneo

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Rating Colombia: Caracol y RCN siguen la disputa en su segunda noche de estrenos con ‘Yo me llamo’, ‘MasterChef’ y ‘Pa seguirte queriendo’

Deportes

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

Estos serían los otros dos rivales de la selección Colombia en la fecha FIFA entre septiembre y octubre

Así va la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Hinchada de River no perdona a ‘Juanfer’ Quintero por sus declaraciones contra el ‘Chacho’ Coudet: “Faltarle el respeto al club”