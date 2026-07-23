Estos son los equipos con mejor rating en el fútbol profesional colombiano: uno de ellos se quedó por fuera del ‘G8′

Los derechos de televisión en Colombia son la mayor fuente de ingresos de los clubes del fútbol colombiano - crédito Colprensa - Henry Agudelo Cano.

La puja por los derechos de televisión del fútbol colombiano volvió al centro del debate después de que ocho clubes tradicionales pidieran revisar el reparto de ingresos antes de negociar un nuevo contrato, y en ese escenario tomó valor un dato histórico: Atlético Nacional encabeza el ranking de los equipos del FPC con mayor rating en la televisión privada del país.

En un listado publicado hace unas semanas por Rating Colombia en su perfil de X, detrás del club antioqueño aparecen Millonarios, América, Junior, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Deportes Tolima, Once Caldas y Cúcuta Deportivo.

Trofeo de la Liga BetPlay entregado al campeón - crédito Dimayor

Ese orden aporta una referencia directa a la discusión actual: los clubes que impulsan cambios en la distribución de los recursos, excepto los Pijaos, sostienen que variables como la audiencia, la inversión, el rendimiento deportivo y el respaldo de los aficionados deben tener mayor peso en el reparto del dinero de la TV.

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Uno de los datos que más llama la atención en esa clasificación es la presencia de Deportes Tolima en el octavo puesto, pese a que no integra el denominado G8. Once Caldas, que ocupa la novena posición, sí hace parte de ese grupo de clubes que promueve una modificación en el sistema de reparto.

Así se distribuye las ganancias por derechos de televisión en otras ligas

Los clubes históricos del FPC quieren recibir más dinero por los derechos televisivos a partir del 2027 - crédito Visuales IA

En la Premier League de Inglaterra, la liga vende en paquetes los derechos nacionales e internacionales y distribuye los ingresos entre los 20 clubes participantes. La segunda división se negocia con un sistema diferente.

Aproximadamente la mitad del monto total se reparte en partes iguales. El 25% se asigna de acuerdo con la posición final de cada equipo en la tabla y el otro 25% depende de la cantidad de partidos transmitidos en directo de cada club.

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El esquema inglés añade un criterio adicional para el mercado exterior: los derechos internacionales se distribuyen equitativamente. Esa combinación busca que todos los participantes reciban una base común, aunque también incorpora premios por desempeño y exposición televisiva.

En España, LaLiga negocia colectivamente los derechos desde 2015. El reparto sigue criterios mixtos: el 50% se distribuye en partes iguales entre los equipos, el 25% se calcula según los resultados deportivos de las últimas temporadas y el 25% restante depende de la implantación social.

La Liga distribuye el dinero por sus derechos de televisión de una manera similar a la propuesta en Colombia - crédito Europa Press

Ese último componente incluye la cantidad de abonados, la venta de entradas y la audiencia televisiva durante el campeonato. El modelo español, como el inglés, combina una porción fija con variables deportivas y de mercado.

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La Serie A de Italia adoptó la negociación colectiva a partir de 2010. Allí, el 50% de los ingresos por derechos de televisión se reparte de forma igualitaria, el 30% según los resultados deportivos recientes y el 20% en función del tamaño del público de cada club, medido por audiencia y número de seguidores.

Ese modelo fue planteado para equilibrar la competitividad. Aun así, la diferencia entre los clubes grandes y pequeños sigue siendo relevante.

Si en Colombia no hubiera acuerdo entre los clubes, el camino posible sería más cercano al mexicano que al europeo. En México, cada club ha tenido autonomía para negociar sus propios contratos con televisoras, sin una venta centralizada de los derechos.

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Ese sistema beneficia comercialmente a los equipos más populares, como América, Chivas y Cruz Azul, porque su base de seguidores y su rating televisivo les permiten pactar contratos más lucrativos. Los clubes pequeños, en cambio, suelen recibir montos menores, lo que amplía la brecha financiera dentro de la liga.

El punto central de la discusión en Colombia es ese: bajo un modelo colectivo, el dinero se distribuye con criterios comunes para todos los participantes; bajo un modelo individual, cada club depende de su propia capacidad de negociación en el mercado audiovisual. El contrato actual con WinSport termina en diciembre de 2026 y la Dimayor puede recibir ofertas hasta septiembre.

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