Colombia

Chontico Día resultados de hoy jueves 23 de julio, esta fue la jugada ganadora

Infobae le comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Guardar
Google icon
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este jueves 23 de julio de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 7239.

Quinta: 3.

¿Cómo se juega?

Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los billetes pueden ser adquiridos con los vendedores oficiales o las tiendas autorizadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

PUBLICIDAD

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es el mineral ideal para relajar los músculos en horas de la noche y mejorar el descanso: expertos revelan el truco

Los especialistas aclaran que el efecto que tiene el compuesto sobre el descanso suele ser moderado y depende de la dieta, el estado nutricional y otras causas habituales detrás de las molestias nocturnas

Cuál es el mineral ideal para relajar los músculos en horas de la noche y mejorar el descanso: expertos revelan el truco

Emergencia en La Guajira: 40 niños indígenas fueron trasladados a un hospital por una presunta intoxicación

Las autoridades abrieron indagaciones para establecer el origen del incidente, mientras los menores permanecen bajo observación y reciben atención médica en Riohacha

Emergencia en La Guajira: 40 niños indígenas fueron trasladados a un hospital por una presunta intoxicación

Consejo de Estado recibió la primera demanda contra el decreto del Gobierno Petro que pondría en riesgo la propiedad privada

El denunciante solicitó al alto tribunal suspender el mandato al considerar que el Ejecutivo sobrepasó sus funciones

Consejo de Estado recibió la primera demanda contra el decreto del Gobierno Petro que pondría en riesgo la propiedad privada

Por esta razón se despierta con dolor en la mandíbula y sintiendo que se desencajó: cómo solucionar el problema

El médico colombiano Oswaldo Restrepo indicó el origen del asunto y compartió un sencillo protocolo casero que ayudaría a aliviar la tensión acumulada en esa zona de la cara

Por esta razón se despierta con dolor en la mandíbula y sintiendo que se desencajó: cómo solucionar el problema

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

El delantero samario de 28 años llega desde el Cartaginés de Costa Rica para encarar el segundo semestre de 2026 y potenciar el ataque del club antioqueño en la Liga BetPlay 2026-II

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón, preocupada por la integridad de su familia, pide ayuda de las autoridades por supuestas amenazas: “Lamentable llegar a esto”

Yina Calderón, preocupada por la integridad de su familia, pide ayuda de las autoridades por supuestas amenazas: “Lamentable llegar a esto”

Iván Marín lloró en ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y confesó estar viviendo su “mayor temor” dentro del programa: “No quería venir a esta mier...”

Sara Uribe desató rumores de boda al lucir un vestido de novia pocos días después de oficializar su relación con Camilo Méndez

El presentador Diego Sáenz sufrió varias fracturas durante un accidente en paracaídas: todo quedó en video

Presentador mexicano ‘estalló’ contra Shakira y pidió no incluirla más como artista oficial de los mundiales: “Otros cantan mejor”

Deportes

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

Ricardo ‘Caballo’ Márquez es el nuevo jugador de Águilas Doradas: este es el presente deportivo del exgoleador del Unión Magdalena

Santa Fe vs. Caracas EN VIVO, ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana: siga aquí el minuto a minuto del partido del “León”

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los clubes de la Liga BetPlay de hoy, 23 de julio

Néstor Lorenzo seguirá siendo el entrenador de la selección Colombia: la Federación Colombiana de Fútbol confirmó la renovación de su contrato

Estos son los equipos con mejor rating del fútbol profesional colombiano: uno de ellos se quedó por fuera del ‘G8′