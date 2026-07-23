Colombia

Emergencia en La Guajira: 40 niños indígenas fueron trasladados a un hospital por una presunta intoxicación

Las autoridades abrieron indagaciones para establecer el origen del incidente, mientras los menores permanecen bajo observación y reciben atención médica en Riohacha

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Las autoridades informaron que los niños de rancherías indígenas presentaron signos de intoxicación - crédito Antonio Cascio/ REUTERS
Las autoridades informaron que los niños de rancherías indígenas presentaron signos de intoxicación - crédito Antonio Cascio/ REUTERS

La cifra de menores afectados en La Guajira ha provocado una intensa movilización de personal médico y de autoridades sanitarias. Más de 40 niños de la comunidad indígena de la ranchería Pesuapa, ubicada en una zona rural del municipio de Manaure, presentaron síntomas de intoxicación y fueron trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales de Riohacha.

Los menores, todos estudiantes del programa de atención integral a la primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Iicab), acudían regularmente al Centro Etnoeducativo Rural Machon Remedios Fajardo.

Tras consumir un alimento que contenía queso, numerosos niños comenzaron a manifestar vómitos, mareos y malestar general, lo que alertó a sus cuidadores y docentes.

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De acuerdo con los primeros reportes, 12 de los menores permanecen bajo observación en la clínica Sedes de Riohacha, tras llegar desde una ranchería ubicada en el kilómetro 17 de la vía que conecta Riohacha y Maicao, dentro de la jurisdicción de Manaure.

La emergencia involucra a cerca de 40 niños de rancherías indígenas atendidos en Riohacha - crédito Miyer Juana/Europa Press
La emergencia involucra a cerca de 40 niños de rancherías indígenas atendidos en Riohacha - crédito Miyer Juana/Europa Press

Según el personal de la Clínica Cedes, varios pacientes requirieron remisión inmediata a la Clínica Renacer, donde reciben atención especializada. Otros niños permanecen bajo observación en distintos hospitales de la capital departamental, mientras sus familias esperan noticias sobre su evolución.

El estado de algunos se describe como delicado, aunque los equipos médicos aseguran que se mantienen bajo permanente vigilancia.

En respuesta a la crisis, las autoridades han desplegado equipos para verificar el número total de afectados y evaluar las condiciones en que se manipularon los alimentos dentro del centro etnoeducativo. Aunque la cifra inicial superaba los 40 menores, familiares advierten que algunos niños permanecen aún en la ranchería y no han podido ser trasladados debido a la compleja geografía y las dificultades de acceso de la región.

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La emergencia sanitaria ha puesto en evidencia los retos persistentes para el acceso a servicios médicos en zonas rurales de Manaure. La mayoría de los pacientes debió ser llevada a Riohacha, donde se concentra la mayor infraestructura hospitalaria disponible para responder a este tipo de incidentes.

Las autoridades de salud continúan investigando el origen exacto de la intoxicación. Aunque se sospecha que el queso pudo ser el causante, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre el alimento que provocó los síntomas. Los organismos responsables han iniciado inspecciones para determinar las condiciones higiénicas en las que se distribuyó la comida y evitar que se repitan episodios similares.

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