Familia de colombiano Joan Sebastián Durán, asesinado por un agente de ICE, demandará al Gobierno de EE. UU.: esto dijo su abogado

La familia de Durán ha recaudado más de 670.000 dólares para solvenar los gastos de representación y la repatriación del cuerpo - créditos red social Facebook | Gideon Asen / sitio web

El abogado Ben Gideon, representante legal de la familia de Joan Sebastián Durán Guerrero, el ciudadano colombiano que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Biddeford, Maine, anunció que presentará una demanda contra el gobierno de Estados Unidos por la actuación de sus agentes.

Según Gideon, el agente responsable del disparo (y que ha sido identificado como David Brouillette) tenía un historial de problemas de salud mental y comportamientos violentos.

“No hay manera de que alguien razonablemente pudiera haber pensado que este agente era apto para portar un arma y una placa”, afirmó el abogado, quien cuestionó la idoneidad de los procesos de selección dentro de ICE.

PUBLICIDAD

Otra imagen del lugar donde agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realizaron el operativo en el que murió el colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito Melquisedec Torres/X

El noticiero norteamericano CBS13 obtuvo registros judiciales que muestran amenazas previas del agente contra una exesposa, aunque hasta el momento no ha sido condenado por ningún delito.

Por lo anterior, el jurista sostuvo que el gobierno federal deliberadamente contrata a agentes no calificados, con el objetivo de infundir temor en la comunidad migrante. “Lo que realmente sucede es que quieren poner matones en la calle porque parte de su misión es crear miedo”, expresó el abogado.

El caso ha generado preguntas sobre los protocolos de contratación y supervisión de ICE, así como sobre el empleo de la fuerza letal.

El mismo medio local consultó a la agencia si toma en cuenta acusaciones de violencia doméstica al seleccionar personal, si el agente implicado pasó las pruebas de seguridad, consumo de drogas y exámenes médicos, y por qué todavía se permite a los agentes disparar a vehículos. Hasta el momento, ICE no ha respondido a ninguna de estas inquietudes.

PUBLICIDAD

La política oficial del Departamento de Seguridad Nacional establece que “la fuerza letal no debe usarse únicamente para evitar la huida de un sospechoso”. La agencia solo autoriza el uso de fuerza letal si existe una creencia razonable de que alguien representa una amenaza significativa de muerte o daño grave a otros.

El video se convirtió en pieza clave para la investigación que se adelanta por parte de las autoridades norteamericanas, luego de lo que pasó en una de las cales de Biddeford, en el estado de Maine, la mañana del lunes 13 de julio de 2026 - créditos AP | Reuters

Gideon asegura que Durán Guerrero, de 25 años, no era el objetivo original del operativo y que, hasta el momento del disparo, no se le acusaba de ningún delito.

“El gobierno estaba procesando su solicitud de ciudadanía. Lo estaba haciendo todo bien. Era una persona íntegra. En contraste, la persona a la que nuestro gobierno puso en la calle, con una placa y un arma, era alguien de baja calidad moral que nunca debió haber tenido ese poder”, afirmó el abogado.

PUBLICIDAD

La versión que cambió con el paso de las horas

En un principio, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que Durán Guerrero “usó su vehículo como arma”. Después, la versión oficial sostuvo que el agente disparó por temor a la seguridad pública.

Sin embargo, Gideon sostiene que los videos existentes contradicen esa explicación. “Lo que muestra el video es que nadie estaba conduciendo un vehículo a alta velocidad contra un agente armado. La historia que ahora presentan para justificar el disparo es falsa”, puntualizó el jurista.

David Brouillette, presuntamente, afirmó a su exesposa que "deberían cortarle la garganta" a ella y a tosa su familia - crédito @HomelandDems/X

El caso ha intensificado el debate sobre el uso de la fuerza letal en operativos migratorios y el control sobre la selección y supervisión de agentes federales, y por este motivo se han llevado a cabo varias manifestaciones en rechazo a ICE y el accionar de sus hombres, que se redobló luego de que Donald Trump volvió a ganar las elecciones presidenciales.

PUBLICIDAD

El circulo más cercano de Durán Guerrero espera justicia y una revisión a fondo de los procedimientos de ICE para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir a otros migrantes que, como Joan Sebastián, llegan en busca del “sueño americano” y una mejor calidad para ellos y sus familiares.