Colombia

Por esta razón se despierta con dolor en la mandíbula y sintiendo que se desencajó: cómo solucionar el problema

El médico colombiano Oswaldo Restrepo indicó el origen del asunto y compartió un sencillo protocolo casero que ayudaría a aliviar la tensión acumulada en esa zona de la cara

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Bruxismo
Oswaldo Restrepo explica por qué duele la mandíbula al despertar y qué error la empeora - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cada vez son más las personas que se levantan con dolor en la mandíbula, dificultad para abrir la boca o la sensación de que esta quedó “desencajada” durante la noche.

Aunque muchos atribuyen estas molestias a una mala postura al dormir o a problemas dentales, el médico colombiano Oswaldo Restrepo aseguró que, en la mayoría de los casos, el origen es diferente y ocurre mientras la persona permanece dormida.

A través de uno de sus videos publicados en su canal de YouTube, el especialista explicó que estos síntomas suelen estar relacionados con el bruxismo, una alteración que lleva a apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria durante la noche, generando una sobrecarga constante sobre la articulación temporomandibular.

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De acuerdo con Restrepo, el cerebro continúa respondiendo al estrés incluso mientras la persona duerme, enviando señales para contraer la musculatura del rostro durante varias horas consecutivas.

Primer plano de una persona durmiendo de costado con los ojos cerrados, la mandíbula tensa, la boca entreabierta y una mano en el rostro.
El dolor en la mandíbula al despertar suele estar relacionado con el bruxismo y no con la postura al dormir - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cuando vivimos con estrés, preocupaciones económicas o ansiedad acumulada, el cerebro no descansa por la noche. En lugar de eso, le manda una orden de emergencia a los músculos de la cara para que se aprieten. Pasas toda la noche prensando los dientes de arriba contra los de abajo con una fuerza descomunal, así no te des cuenta. Es lo que los médicos llamamos bruxismo”, explicó el profesional.

El médico comparó la articulación de la mandíbula con la bisagra de una puerta para facilitar la comprensión del problema y señaló que, cuando permanece sometida a presión durante toda la noche, al despertar se siente rígida, pesada y con dificultad para moverse.

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“Es como si dejaras la bisagra de una puerta amarrada con alambres de acero durante ocho horas seguidas. Al despertar, la articulación está tan exprimida y sin lubricación que se siente trabada, pesada y cruje al intentar abrirse. El dolor no aparece porque los huesos estén rotos, sino por el cansancio de unos músculos que trabajaron toda la noche mientras tú dormías”, indicó.

Los errores que pueden empeorar el dolor mandibular, según médico colombiano

Durante su explicación, Restrepo también advirtió que muchas personas empeoran el problema intentando forzar la mandíbula apenas se levantan.

Una mujer, con guantes, examina el rostro de un hombre sentado con los ojos cerrados; líneas rojas están dibujadas sobre su mandíbula.
Oswaldo Restrepo explicó que el estrés y la ansiedad hacen que el cerebro contraiga la musculatura facial mientras la persona duerme - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según explicó, abrir la boca bruscamente para “acomodarla” o moverla con fuerza de un lado al otro puede provocar lesiones en los ligamentos de la articulación.

Asimismo, desaconsejó masticar chicle de forma constante o consumir alimentos muy duros cuando existe dolor, ya que esto mantiene sobrecargados unos músculos que ya se encuentran fatigados.

El especialista añadió que tampoco deben ignorarse síntomas como dolores de cabeza en las sienes o molestias en el cuello al despertar, pues suelen ser señales de que la tensión nocturna continúa afectando la musculatura facial.

El método casero que recomendó para aliviar la tensión en la mandíbula

Como alternativa para reducir la molestia, el médico propuso un protocolo sencillo que, según explicó, puede realizarse durante diez noches consecutivas antes de dormir.

El médico Oswaldo Restrepo atribuye el dolor lumbar a desequilibrios musculares por pasar horas sentado - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube
El médico recomendó aplicar calor local, hacer masajes suaves y abrir y cerrar la boca lentamente para aliviar la tensión por bruxismo - crédito captura de pantalla Oswaldo Restrepo/YouTube

La primera parte consiste en aplicar calor local utilizando una toalla pequeña humedecida con agua caliente sobre el rostro durante dos o tres minutos, cubriendo la zona comprendida entre las sienes y la mandíbula.

Posteriormente recomendó realizar un masaje suave sobre los músculos de las mejillas y deslizar los nudillos siguiendo la línea mandibular hasta llegar al mentón, repitiendo el movimiento varias veces.

“Haz este pequeño ejercicio cada noche. Te tomará muy poco tiempo, pero le quitará el seguro a tu rostro para que duermas en total libertad”, aseguró Restrepo durante su explicación.

Como complemento, indicó colocar la punta de la lengua detrás de los dientes superiores y abrir y cerrar la boca lentamente varias veces, con el objetivo de enseñar a la mandíbula a moverse de manera correcta y sin desviaciones.

Aunque señaló que estos ejercicios pueden ser útiles cuando el problema tiene origen muscular o está asociado al bruxismo, Restrepo aclaró que existen situaciones en las que no deben realizarse masajes y es indispensable buscar atención médica inmediata.

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