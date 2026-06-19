Boris Johnson anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta: “¡Ha llegado el momento de poner un tigre en el tanque!”

En su pronunciamiento, Johnson destacó la cooperación histórica entre el Reino Unido y Colombia en materia de seguridad, medioambiente y relaciones diplomáticas durante su gestión como ministro de Exteriores y como jefe de gobierno - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

El ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson expresó su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella en la recta final hacia la segunda vuelta electoral prevista para el 21 de junio de 2026, mediante un mensaje publicado en la red social X.

El pronunciamiento de Johnson se suma a una serie de respaldos internacionales dirigidos al aspirante presidencial colombiano, en un escenario electoral que se definirá en el balotaje entre De la Espriella y el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro. La contienda se realiza tras los resultados de la primera vuelta del 31 de mayo de 2026, en la que De la Espriella obtuvo el 43,74% de los votos, mientras Cepeda alcanzó el 40,90%.

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En su mensaje público, Johnson destacó antecedentes de cooperación bilateral entre el Reino Unido y Colombia durante su gestión en el gobierno británico, tanto en su etapa como ministro de Asuntos Exteriores (2016-2018) como en su periodo como primer ministro (2019-2022): “Estaba orgulloso de la cooperación entre el Reino Unido y Colombia cuando fui secretario de Exteriores y primer ministro, especialmente en materia de seguridad y medio ambiente (sic)”.

En el mismo mensaje añadió: “Por eso, me emociona mucho saber del progreso que está logrando mi compañero conservador TIGER ABELARDO en la campaña para las elecciones del domingo. ¡Ha llegado el momento de poner un TIGER en el tanque! (sic)”.

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Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, manifestó públicamente su respaldo al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella - crédito @BorisJohnson/X

El respaldo del ex primer ministro británico se suma a otras manifestaciones internacionales en favor del aspirante colombiano, en un contexto de alta visibilidad política de la campaña presidencial. En días anteriores, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció sobre la contienda electoral en Colombia.

Trump expresó en su cuenta oficial: “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”.

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El mandatario estadounidense agregó: “Como presidente, Abelardo tendría un enorme éxito liderando a Colombia para hacer crecer la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar la LEY Y EL ORDEN”.

Relaciones entre Reino Unido y Colombia durante el liderazgo de Johnson

Durante el gobierno de Johnson, el Reino Unido mantuvo y fortaleció acuerdos comerciales con Colombia tras el Brexit, con el fin de preservar las condiciones de intercambio bilateral - crédito Amr Alfiky/REUTERS

Durante su paso por el Gobierno británico, Boris Johnson mantuvo una relación institucional con Colombia en el marco de la política exterior del Reino Unido. En su etapa como ministro de Asuntos Exteriores y posteriormente como primer ministro, se impulsaron acciones orientadas a fortalecer los vínculos comerciales y diplomáticos entre ambos países.

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Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Gobierno británico promovió acuerdos para conservar las condiciones comerciales con distintos países de América Latina, entre ellos Colombia. Estas medidas buscaban preservar los términos de intercambio previamente existentes bajo los esquemas europeos.

En materia de cooperación, ambos países continuaron desarrollando iniciativas en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico, medioambiente y acompañamiento a la implementación del proceso de paz colombiano.

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El liderazgo de Johnson estuvo asociado al Partido Conservador británico, organización política ubicada tradicionalmente en la centroderecha y derecha del espectro político del Reino Unido. Dentro de su trayectoria política, defendió políticas relacionadas con la economía de mercado, la reducción de regulaciones empresariales y el fortalecimiento de la soberanía nacional.

El respaldo internacional al candidato colombiano también ha incluido pronunciamientos de figuras como Donald Trump, Daniel Novoa y Javier Milei, quienes han expresado apoyo político a su campaña - crédito Lina Gasca/Colprensa

En el escenario regional, también se han registrado otros acercamientos y apoyos al candidato Abelardo de la Espriella previo a la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo una conversación virtual con el aspirante colombiano, en la que abordaron temas relacionados con la relación bilateral y la eliminación de aranceles. Así mismo, el presidente argentino, Javier Milei, dio su respaldo al candidato del movimiento Defensores por la Patria.

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