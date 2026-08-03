Petro criticó el retiro espiritual de Abelardo de la Espriella: “Falsos los cristianos que llevan odio en su corazón”

Gustavo Petro reaccionó al retiro espiritual encabezado por Abelardo de la Espriella junto con el gabinete que asumirá funciones el próximo 7 de agosto. - créditos Presidencia de la República | Luis Acosta / AFP

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El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó a través de sus redes sociales al retiro espiritual que encabezó el presidente electo, Abelardo De La Espriella, junto con los ministros y altos funcionarios que integrarán su Gobierno. El pronunciamiento se produjo luego de que el mandatario electo compartiera imágenes y reflexiones sobre la jornada de oración e integración realizada durante el fin de semana en el departamento del Atlántico.

En su cuenta de X, Petro publicó un mensaje en el que hizo referencia al cristianismo y al mensaje de Jesús, sin mencionar de forma directa al presidente electo.

“Falsos los cristianos que llevan odio en su corazón y pregonan el odio, falsos sus pastores idólatras de la codicia.

Jesús dijo amar al prójimo y el último será el primero, jamás dijo odiar y destripar al prójimo, eso lo hace Satanás con rezos falsos.

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La salvación divina es de la humanidad toda, es colectiva; la salvación no es individual y mucho menos por dinero."

El mensaje fue publicado como respuesta a una de las publicaciones relacionadas con el retiro espiritual del presidente electo, actividad que marcó el último fin de semana de preparación antes del inicio oficial del nuevo Gobierno.

Petro afirmó que Jesús enseñó a amar al prójimo y sostuvo que la salvación divina "es colectiva" y no individual. - crédito @petrogustavo/X

El retiro espiritual reunió por primera vez al gabinete del Gobierno entrante

El retiro espiritual fue organizado por Abelardo De La Espriella como un espacio de encuentro con los integrantes del gabinete que asumirá funciones a partir del 7 de agosto. La actividad se desarrolló en las instalaciones del Colegio Marymount, ubicado en el corregimiento de Sabanilla, jurisdicción de Puerto Colombia, Atlántico.

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De acuerdo con el equipo del mandatario electo, el propósito fue fortalecer los lazos entre los futuros ministros y altos funcionarios, además de preparar el inicio de la nueva administración mediante espacios de reflexión, oración e integración.

El encuentro concluyó el domingo 2 de agosto con una eucaristía a la que asistieron los miembros del futuro gabinete acompañados por familiares o personas cercanas.

Abelardo de la Espriella aseguró que el retiro espiritual reafirmó su convicción de poner a Dios en el centro de las decisiones y de conformar un equipo comprometido con servir a Colombia. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De La Espriella: “Hay que poner a Dios en el centro de cada decisión”

Durante la jornada, el presidente electo compartió un mensaje en el que explicó el significado que tuvo el retiro para él y para quienes harán parte de su administración.

"En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. También sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas".

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En la misma publicación aseguró que conformó un equipo integrado por “mujeres y hombres íntegros, capaces y comprometidos con una sola causa: servirle a Colombia y construir la Patria Milagro”.

Como parte de la actividad, cada uno de los futuros ministros recibió una Biblia y una libreta de apuntes. En los videos divulgados por el equipo de transición también se observan momentos de oración, cantos religiosos y la eucaristía con la que concluyó el retiro.

Integrantes del gabinete también compartieron mensajes

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se refirió a la jornada a través de sus redes sociales y señaló que el propósito del encuentro fue encomendar a Dios el inicio del nuevo Gobierno.

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“Poniendo en manos de Dios la vida del presidente Abelardo de la Espriella y pidiéndole a Él sabiduría para este camino de reconstrucción de nuestro país para convertirlo en la Patria Milagro que merece ser. Una patria que ora unida, se mantiene unida".

El vicepresidente electo señaló que el retiro buscó encomendar a Dios el inicio del nuevo Gobierno y pedir sabiduría para la gestión que comenzará el 7 de agosto. - crédito @jrestrp/X

Por su parte, el ministro de Vivienda designado, Jaime Andrés Beltrán, difundió un video en el que aparece el gabinete reunido en oración.

“La mano del hombre es inútil sin la ayuda de Dios. Todo el gabinete del nuevo Gobierno, junto al presidente Abelardo de la Espriella, vivimos un momento de encuentro y unión, porque sabemos que la batalla que se viene también es espiritual. Dios bendice a Colombia”.

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En las imágenes compartidas durante el retiro también se observa la participación de varios ministros designados, entre ellos Iván Cancino (Justicia), Elsa Noguera (Transporte), Mauricio Gómez Amín (Comercio), Indalecio Dangond (Agricultura) y el propio José Manuel Restrepo.

Asimismo, De La Espriella publicó otro video acompañado por una versión de la canción Aleluya, interpretada por él hace más de cinco años. En el material audiovisual también aparecen cajas con Biblias que llevan una carátula adaptada a la identidad gráfica de Defensores de la Patria, el movimiento político con el que llegó a la Presidencia.

En otra de sus intervenciones durante el retiro, el presidente electo afirmó: “Nada importante se hace solo, para realmente importantes es necesario un gran equipo como el que estamos conformando. Estoy tocado por el Espíritu Santo porque he escogido a grandes colombianos que harán posible la Patria Milagro”.

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El presidente electo compartió imágenes del encuentro realizado en Puerto Colombia, donde entregó un obsequio a sus ministros y dirigió un mensaje sobre el trabajo en equipo y los principios que orientarán su gobierno. - crédito @ABDELAESPRIELLA