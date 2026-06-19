Colombia

Polémica por veedores de las elecciones enfrenta a Petro, María Fernanda Cabal y Bernie Moreno: el CNE tiene la última palabra

El mandatario advirtió que podría “tomar decisiones” si el senador estadounidense se expresaba contra los colombianos en el exterior

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Cabal señaló a veedores que acusó de querer interferir en las elecciones - crédito @MariaFdaCabal/X

Tras la detención del activista Beto Coral en Estados Unidos, el senador estadounidense Bernie Moreno declaró que el sudamericano pidió asilo en su país, mientras que, al unísono, actuó como agente del Gobierno Petro en Colombia.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que, si Bernie Moreno, que será veedor en las elecciones presidenciales del 21 de junio, seguía hablando sobre Colombia, se vería obligado a “tomar decisiones”, lo que se entendió como una amenaza del presidente al ingreso del congresista norteamericano al país.

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“Eso no es de gente que piense en democracia, sino de simples odiadores de las y los colombianos por racismo, que usted no debería sentir porque proviene de Colombia, así haya jurado lealtad por encima de todo a los EEUU, como hizo también su candidato en Colombia que quieren imponer”, escribió el mandatario.

En medio de la polémica, la canciller Rosa Villavicencio habló ante los medios para asegurar que la potestad sobre el ingreso de Bernie Moreno o cualquier veedor al país es del Consejo Nacional Electoral (CNE).

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Gustavo Petro en X
Esta es la publicación que fue tomada como una amenaza del presidente Gustavo Petro - crédito @PetroGustavo/X

La canciller mencionó que el CNE definirá todo sobre el ingreso de Moreno y que la entidad deberá estar al tanto de que ninguno de los veedores busque interferir en los comicios.

“Quien puede tomar esa decisión de que entre o no entre, o de autorizarlo, o acreditarlo como observador, es el Consejo Nacional Electoral. Pero indudablemente nosotros queremos unas elecciones libres de cualquier interferencia”.

De la misma forma, Villavicencio envió un mensaje a los demás veedores que participarán en la jornada y anticipó que no considera que Bernie Moreno venga a hacer algo indebido a Colombia.

Sea Bernie Moreno o cualquier otro que sesgue y que no cumpla con su trabajo imparcial y objetivo de acompañamiento y de observación, se debe llamar la atención. Les pedimos a todos los observadores que se rijan por ese procedimiento, que respeten y que no haya ninguna interferencia en nuestras elecciones. Somos un pueblo libre y soberano y así queremos decidir esta contienda electoral: en paz, en tranquilidad y con mucho civismo. Cualquier interferencia generaría mayores tensiones. No creo que vengan a eso, sino que vienen a acompañarnos en un proceso en el que se va a decidir con la mayor transparencia”, puntualizó Villavicencio.

La canciller pidió que los veedores no intervengan en los comicios - crédito EFE
La canciller pidió que los veedores no intervengan en los comicios - crédito EFE

María Fernanda Cabal se sumó a la polémica

La congresista María Fernanda Cabal alertó al Consejo Nacional Electoral de Colombia (CNE) sobre la presencia de observadores internacionales a quienes vincula con el chavismo y acusa de intentar influir en el proceso electoral. Cabal señaló que algunos de estos observadores pertenecen al Frente Francisco de Miranda y solicitó al CNE investigar y expulsar a estos individuos.

“Alerto al @CNE_COLOMBIA sobre estos personajes, que vale la pena investigar y expulsar”, escribió Cabal en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal en X
Cabal pidió que el CNE investigue y expulse del país a los individuos que mencionó - crédito @MariaFdaCabal/X

Entre los mencionados se encuentran Victoria Donda, ex observadora electoral en la primera vuelta y participante en la campaña “Cepeda Presidente”, que también estuvo en las elecciones de Honduras en 2025 junto a Aida Quilcué; Gabriel Fuks, exembajador de Argentina en Ecuador, señalado por su expulsión tras facilitar la huida de la exministra María de los Ángeles Duarte; Lizbeth Guerrero, militante del Partido Libre de Honduras, que participó en la primera vuelta electoral en Colombia y es identificada como activista de la campaña de Cepeda.

Cabal también mencionó a Elsy Damaris Hoyos Olivan, coordinadora de Morena, que habría participado en protestas en Bogotá, y a Yosef El Bakali Mateos, vinculado a partidos de izquierda en España y a protestas recientes. Finalmente, mencionó a Erika del Valle Farías Peña, Ana Maldonado, Marifred Susana Rodríguez Mendoza e Ysis Elianny Cordero Jiménez, señaladas por su apoyo público a la dictadura de Maduro en Venezuela.

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