Karol G reapareció con un consejo previo a la segunda vuelta presidencial: “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años”

Karol G reaparece en redes con un mensaje clave para los votantes colombianos - crédito Visuales IA Infobae

El 21 de junio, más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar y decidir entre dos opciones opuestas: Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, e Iván Cepeda, identificado con la continuidad progresista del gobierno de Gustavo Petro.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo cerca de 10,3 millones de votos frente a los 9,6 millones de Cepeda, una diferencia ajustada que mantiene en vilo a ambos comandos de campaña. Las encuestas favorecen al candidato de la derecha, aunque la movilización del electorado y el voto de centro serán determinantes.

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El escenario político colombiano ha mostrado una intensa actividad en redes sociales, donde tanto figuras públicas como líderes del ámbito político y del entretenimiento han expresado su postura frente a la segunda vuelta presidencial. Muchos han utilizado sus perfiles para respaldar a uno de los candidatos o para incentivar la participación ciudadana.

Los colombianos definirán entre dos proyectos políticos opuestos en la segunda vuelta presidencial - crédito Sergio Acero / Colprensa

Karol G, quien había mantenido un bajo perfil digital tras su presentación en Coachella en abril de 2026, reapareció en sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores, especialmente a los colombianos que acudirán a las urnas el 21 de junio. En su publicación, la artista exhortó a votar con responsabilidad, subrayando la importancia de ejercer el derecho al voto de forma consciente.

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“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos?. Alguien más terminará decidiendo por nosotros”, escribió la cantante. “La democracia no se construye solo con opiniones, se construye con participación”, añadió la cantante de Si antes te hubiera conocido.

En una segunda publicación en sus historias de Instagram, Karol G no dio pistas del candidato de su preferencia, pero sí le pidió a sus seguidores hacer un ejercicio responsable antes de ir a las urnas. “Infórmate, escucha, lee, analiza, antes de votar, entiende por qué lo haces”, escribió la cantante.

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Karol G reapareció en redes para motivar a sus seguidores a participar de manera informada y responsable - crédito @karolg / Instagram

“Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años, así que toma tu decisión muy en serio. Vota con información, con libertad... Vota con conciencia”, recomendó La Bichota. Al final de su mensaje, la ganadora del Grammy pidió respetar los pensamientos y decisiones de los demás . “Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todo queremos una Colombia mejor. A votar pues”, finalizó Karol G.

Karol G se ha unido a algunos artistas que han impulsado la participación para votar por el próximo presidente de Colombia, como fue el caso de Maluma, que recientemente en una entrevista para Billboard habló sobre su amor a Colombia y cómo la participación ciudadana en las urnas es fundamental.

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Maluma, uno de los máximos referentes de la música urbana en el país, expresó en esa conversación su preocupación por el futuro de Colombia y subrayó el impacto que la situación política tiene en su vida personal y familiar. “A mí me duele el país”, afirmó el cantante, quien destacó la importancia de la política en el día a día.

Maluma sobre las elecciones en Colombia: “A mí me duele el país, hay que votar” - crédito @maluma - Colprensa

Explicó que, aunque ha pasado años viajando por compromisos profesionales, su vínculo con Colombia se mantiene intacto porque toda su familia reside en Medellín. “Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta mierda y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón, ¡Hay que salir a votar!’”, dijo para Billboard.

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El artista dejó claro que su llamado no favorece a ningún candidato, sino que busca motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho democrático. “No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, puntualizó, insistiendo en que lo esencial es la participación en las urnas. Maluma llegó a considerar la posibilidad de facilitar el traslado de votantes el día de las elecciones y resaltó su deseo de que su hija crezca en Colombia. “Yo quiero que mi hija se disfrute, jueputa, su país, porque ella es de acá. París nació en Medellín y el bebé va a nacer en Medellín”.

El pronunciamiento de Maluma refleja la movilización de figuras del entretenimiento por una participación activa en las urnas - crédito Colprensa

El mensaje de Maluma se suma al de otras figuras públicas, y refleja el interés de personalidades del entretenimiento por incentivar la participación ciudadana en un momento decisivo para el país.

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