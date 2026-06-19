Colombia

Karol G reapareció con un consejo previo a la segunda vuelta presidencial: “Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años”

En la antesala de los comicios del domingo 21 de junio de 2026, la cantante utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje enfocado en la importancia de la participación ciudadana y la responsabilidad en la elección del futuro presidente de Colombia

Guardar
Google icon
Karol G reaparece en redes con un mensaje clave para los votantes colombianos - crédito Visuales IA Infobae
Karol G reaparece en redes con un mensaje clave para los votantes colombianos - crédito Visuales IA Infobae

El 21 de junio, más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para votar y decidir entre dos opciones opuestas: Abelardo de la Espriella, representante de la derecha, e Iván Cepeda, identificado con la continuidad progresista del gobierno de Gustavo Petro.

En la primera vuelta, De la Espriella obtuvo cerca de 10,3 millones de votos frente a los 9,6 millones de Cepeda, una diferencia ajustada que mantiene en vilo a ambos comandos de campaña. Las encuestas favorecen al candidato de la derecha, aunque la movilización del electorado y el voto de centro serán determinantes.

PUBLICIDAD

El escenario político colombiano ha mostrado una intensa actividad en redes sociales, donde tanto figuras públicas como líderes del ámbito político y del entretenimiento han expresado su postura frente a la segunda vuelta presidencial. Muchos han utilizado sus perfiles para respaldar a uno de los candidatos o para incentivar la participación ciudadana.

El mayor objetivo de la Registraduría es evitar el ausentismo en medio de la jornada - crédito Sergio Acero / Colprensa
Los colombianos definirán entre dos proyectos políticos opuestos en la segunda vuelta presidencial - crédito Sergio Acero / Colprensa

Karol G, quien había mantenido un bajo perfil digital tras su presentación en Coachella en abril de 2026, reapareció en sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores, especialmente a los colombianos que acudirán a las urnas el 21 de junio. En su publicación, la artista exhortó a votar con responsabilidad, subrayando la importancia de ejercer el derecho al voto de forma consciente.

PUBLICIDAD

“Este 21 de junio los colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos?. Alguien más terminará decidiendo por nosotros”, escribió la cantante. “La democracia no se construye solo con opiniones, se construye con participación”, añadió la cantante de Si antes te hubiera conocido.

En una segunda publicación en sus historias de Instagram, Karol G no dio pistas del candidato de su preferencia, pero sí le pidió a sus seguidores hacer un ejercicio responsable antes de ir a las urnas. “Infórmate, escucha, lee, analiza, antes de votar, entiende por qué lo haces”, escribió la cantante.

Karol G reapareció en redes para motivar a sus seguidores a participar de manera informada y responsable - crédito @karolg / Instagram
Karol G reapareció en redes para motivar a sus seguidores a participar de manera informada y responsable - crédito @karolg / Instagram

“Las elecciones duran un día, las consecuencias duran años, así que toma tu decisión muy en serio. Vota con información, con libertad... Vota con conciencia”, recomendó La Bichota. Al final de su mensaje, la ganadora del Grammy pidió respetar los pensamientos y decisiones de los demás . “Y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todo queremos una Colombia mejor. A votar pues”, finalizó Karol G.

Karol G se ha unido a algunos artistas que han impulsado la participación para votar por el próximo presidente de Colombia, como fue el caso de Maluma, que recientemente en una entrevista para Billboard habló sobre su amor a Colombia y cómo la participación ciudadana en las urnas es fundamental.

Maluma, uno de los máximos referentes de la música urbana en el país, expresó en esa conversación su preocupación por el futuro de Colombia y subrayó el impacto que la situación política tiene en su vida personal y familiar. “A mí me duele el país”, afirmó el cantante, quien destacó la importancia de la política en el día a día.

Maluma sobre las elecciones en Colombia: “A mí me duele el país, hay que votar” - crédito @maluma - Colprensa
Maluma sobre las elecciones en Colombia: “A mí me duele el país, hay que votar” - crédito @maluma - Colprensa

Explicó que, aunque ha pasado años viajando por compromisos profesionales, su vínculo con Colombia se mantiene intacto porque toda su familia reside en Medellín. “Mi papá me decía: ‘No puedo creer que lleves tantos años viajando y vos quieras volver y hablar de política’, y yo le digo que a mí me duele esta mierda y quiero que la gente se ponga la mano en el corazón, ¡Hay que salir a votar!’”, dijo para Billboard.

El artista dejó claro que su llamado no favorece a ningún candidato, sino que busca motivar a los ciudadanos a ejercer su derecho democrático. “No le estoy diciendo por quién. No le estoy diciendo nada”, puntualizó, insistiendo en que lo esencial es la participación en las urnas. Maluma llegó a considerar la posibilidad de facilitar el traslado de votantes el día de las elecciones y resaltó su deseo de que su hija crezca en Colombia. “Yo quiero que mi hija se disfrute, jueputa, su país, porque ella es de acá. París nació en Medellín y el bebé va a nacer en Medellín”.

El pronunciamiento de Maluma refleja la movilización de figuras del entretenimiento por una participación activa en las urnas - crédito Colprensa
El pronunciamiento de Maluma refleja la movilización de figuras del entretenimiento por una participación activa en las urnas - crédito Colprensa

El mensaje de Maluma se suma al de otras figuras públicas, y refleja el interés de personalidades del entretenimiento por incentivar la participación ciudadana en un momento decisivo para el país.

Temas Relacionados

Karol GSegunda vuelta presidencialvotaciones 21 de junioColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caos vial en el ingreso a Bogotá: grave accidente en la autopista Norte generó un trancón de varios kilómetros

La Secretaría Distrital de Movilidad advirtió que el corredor presenta alto flujo tras el incidente ocurrido de madrugada del viernes 19 de junio y señaló que el Centro Estratégico mantiene un monitoreo constante para coordinar la atención en la zona

Caos vial en el ingreso a Bogotá: grave accidente en la autopista Norte generó un trancón de varios kilómetros

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

El “Tigre” de Santa Marta realizó un análisis sobre las características de los goleadores del Sporting de Lisboa y de Al-Nassr previo al duelo que se jugará el 27 de junio, en el Mundial 2026

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

Abelardo de la Espriella expuso de qué tratarán los primeros 90 decretos que firmaría si derrota a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

El líder del movimiento Defensores de la Patria sostuvo que las decisiones por resolución servirán para actuar desde el Ejecutivo mientras prepara una agenda legislativa que luego deberá tramitarse en el Congreso de la República

Abelardo de la Espriella expuso de qué tratarán los primeros 90 decretos que firmaría si derrota a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial

Embajada de EE. UU. alertó a los norteamericanos por posible violencia tras la elección de presidente en Colombia y Gustavo Petro reaccionó: “Deje de asustar a los gringos”

A tres días de los comicios, el mandatario aseguró que serán los colombianos quienes definirán el rumbo del país. Además, rechazó cualquier señal de injerencia extranjera y garantizó una transición de poder conforme a la Constitución

Embajada de EE. UU. alertó a los norteamericanos por posible violencia tras la elección de presidente en Colombia y Gustavo Petro reaccionó: “Deje de asustar a los gringos”

Quién era Margot Pizarro, la hermana del asesinado comandante del M-19 Carlos Pizarro, a la que Petro despidió con sentido mensaje: “Me sorprendió”

La trayectoria de ‘Nina’ Pizarro quedó registrada en el libro ‘Nina Pizarro, la pirata blanca’, surgido de conversaciones con el periodista y escritor Pablo Navarrete

Quién era Margot Pizarro, la hermana del asesinado comandante del M-19 Carlos Pizarro, a la que Petro despidió con sentido mensaje: “Me sorprendió”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

Violencia intrafamiliar y conflicto armado: la “guerra” que afecta a miles de hogares en Colombia

Alias Naín, líder de Los Pachenca, reapareció para amenazar con una ‘limpieza social’ en La Guajira: “Vamos a estar para el pueblo”

Las claves del cese al fuego con los Comandos de Frontera que firmó el Gobierno Petro antes de las elecciones presidenciales

ELN confirmó liberación de dos agentes de la Dijín de la Policía tras un año de secuestro

ENTRETENIMIENTO

La ‘influencer’ Erika en Francia reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial y compartió sus razones para apoyar a ese candidato

La ‘influencer’ Erika en Francia reveló por quién votará en la segunda vuelta presidencial y compartió sus razones para apoyar a ese candidato

Shakira sorprendió con el nuevo “merchandising” de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: incluye su propia camiseta de fútbol

Éxito de Diomedes Díaz ya hace parte de la campaña de Abelardo de la Espriella: así suena la nueva versión de Álex Manga y Óscar Gamarra

El romántico mensaje en Instagram con el que Falcao homenajeó a Lorelei Tarón en su cumpleaños

Explosiva confesión de Greeicy Rendón sobre su relación con Mike Bahía sacude las redes: “Se terminó”

Deportes

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

Falcao analizó la mejor virtud que tiene Luis Javier Suárez sobre Cristiano Ronaldo: “Pueden aprovechar”

Un jugador de la Selección Colombia apareció en el once menos deseado de la Copa del Mundo

Jhonny Ramírez sugirió cómo debe ser el mercado de pases para Millonarios: “Necesita jugadores de experiencia”

Jugador con pasado en Junior afirmó que Millonarios es el equipo más grande del fútbol colombiano: “Por su hinchada”

Hinchas de Atlético Nacional fueron por primera vez a un partido de Copa del Mundo como papá e hijo: esta es la historia