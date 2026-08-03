Operativo contra el ELN en Cauca dejó dos capturados y la muerte del teniente Jhon Maicol López Colorado

El teniente del Ejército murió durante los combates registrados en Mercaderes, Cauca, mientras participaba en la operación militar contra una estructura del ELN. - crédito @PedroSanchezCol/X

Guardar

Una operación militar adelantada por el Ejército contra una estructura del grupo armado organizado ELN en el municipio de Mercaderes, Cauca, dejó como resultado la captura de dos presuntos integrantes de esa organización ilegal, la incautación de material de guerra, la destrucción de infraestructura utilizada para el procesamiento de cocaína y la muerte del teniente Jhon Maicol López Colorado.

De acuerdo con La FM, la acción militar fue desarrollada por tropas de la Vigésima Novena Brigada del Ejército Nacional en la vereda La Despensa, zona rural de Mercaderes, donde los uniformados sostuvieron enfrentamientos contra integrantes de la estructura armada.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército, los dos sujetos capturados serían responsables de los recientes enfrentamientos registrados en esta zona del departamento, que habían generado afectaciones a la comunidad del sector.

PUBLICIDAD

Durante el desarrollo de la operación, uno de los presuntos integrantes del ELN resultó herido y recibió atención inicial por parte de los enfermeros de combate de la institución militar.

Material de guerra incautado y destrucción de laboratorio para cocaína

En el lugar donde se desarrollaron los combates, las tropas reportaron la incautación de diferentes elementos pertenecientes a la estructura ilegal.

Según el Ejército Nacional, fueron encontradas tres armas largas, dos granadas de fragmentación, diez proveedores para fusil, equipos de comunicación, munición de diferentes calibres y material de intendencia de uso exclusivo de las Fuerzas Militares.

Además, durante la operación fue localizado e intervenido un complejo destinado al procesamiento de clorhidrato de cocaína, compuesto por un laboratorio para la fabricación de droga y un depósito relacionado con esta actividad ilícita.

PUBLICIDAD

Las autoridades señalaron que estas acciones hacen parte de la ofensiva militar contra las capacidades logísticas y económicas de los grupos armados ilegales que operan en el departamento del Cauca.

La operación militar permitió la captura de dos presuntos integrantes de esta estructura armada y la incautación de material de guerra en zona rural de Mercaderes. - crédito Europa Press

Teniente Jhon Maicol López Colorado murió durante la operación

El operativo también dejó un saldo lamentable para las Fuerzas Militares. Durante los enfrentamientos murió el teniente Jhon Maicol López Colorado, oriundo de Armenia, Quindío.

Según el reporte oficial, el oficial falleció mientras participaba en las maniobras tácticas adelantadas por las tropas en medio de la operación contra la estructura del ELN.

Tras conocerse la noticia, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, expresó sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados del uniformado, destacando que perdió la vida en cumplimiento de su deber.

PUBLICIDAD

A través de sus redes sociales, Sánchez manifestó: “Lamento profundamente el asesinato en combate en Mercaderes, Cauca, del teniente Jhon Maicol López Colorado, quien ofrendó su vida en cumplimiento del deber y en defensa de los colombianos”.

El jefe de la cartera de Defensa aseguró que el sacrificio del oficial “no será en vano” y afirmó que las Fuerzas Militares continuarán enfrentando a las estructuras criminales.

“Tropas del Ejército se enfrentaron con integrantes del cártel del narcotráfico del ELN y, como resultado de la operación, fueron capturados dos de los delincuentes e incautadas dos armas largas”, señaló Sánchez en su pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Además, el ministro indicó que las autoridades seguirán llegando a los territorios donde hacen presencia grupos armados ilegales. “Los violentos no tienen espacio en Colombia. Seguiremos llegando a los territorios, enfrentando a las estructuras criminales y protegiendo a la población”, afirmó.

En el mensaje publicado tras la muerte del teniente López Colorado, Sánchez también destacó la labor del oficial y envió un mensaje de reconocimiento por su servicio. “Honor por siempre al teniente López Colorado. Su entrega por Colombia merece nuestro respeto y jamás será olvidada”, expresó el ministro de Defensa.

El ministro de Defensa expresó sus condolencias por la muerte del oficial y aseguró que las Fuerzas Militares continuarán las operaciones contra los grupos criminales. - crédito @PedroSanchezCol/X

Ministro de Defensa envió mensaje a la familia del oficial fallecido

Además del pronunciamiento público, Pedro Arnulfo Sánchez envió una comunicación dirigida a los familiares del teniente Jhon Maicol López Colorado, en la que expresó el acompañamiento institucional tras su fallecimiento.

PUBLICIDAD

En la carta, el ministro señaló que el país lamenta la pérdida del oficial y destacó su labor dentro de las Fuerzas Militares.

“Reciban las condolencias de toda una patria que lamenta la irreparable pérdida de nuestro teniente Jhon Maicol López Colorado. Su sacrificio en cumplimiento del sagrado deber de protegernos deja una profunda huella y una herida lacerada por su partida”, indicó Sánchez.

Asimismo, manifestó que espera que la familia encuentre fortaleza en medio del duelo y aseguró que la memoria del uniformado permanecerá como símbolo del compromiso de quienes integran la Fuerza Pública.

“Honraremos su legado con mayor firmeza, compromiso y disciplina, haciendo gala del honor y valentía de quienes defendemos a Colombia”, agregó el ministro en la comunicación.

PUBLICIDAD

Pedro Arnulfo Sánchez envió un mensaje de condolencias a los familiares del teniente Jhon Maicol López Colorado, destacando su servicio y sacrificio en cumplimiento del deber. - crédito @PedroSanchezCol/X

Continúan operaciones militares en Mercaderes, Cauca

Tras los combates registrados en la vereda La Despensa, unidades de la Tercera División del Ejército Nacional mantienen operaciones en la zona con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y avanzar en el control territorial.

Como parte de estas labores, las tropas adelantan actividades de desminado operacional en el área rural del municipio, donde han reportado la destrucción controlada de más de 15 dispositivos explosivos improvisados.

El Ejército Nacional informó que continuará con las operaciones militares en el sur del Cauca para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales y brindar seguridad a las comunidades ubicadas en las zonas donde se mantiene presencia de estas estructuras.

PUBLICIDAD