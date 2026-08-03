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Abelardo de la Espriella anuncia plan para recuperar las finanzas públicas y reconstruir la economía

El presidente electo afirmó que buscará restablecer la confianza de inversionistas, organismos internacionales y el sector financiero, al asegurar que ya dio instrucciones para diseñar una estrategia económica antes del inicio de su mandato

En su última alocución como presidente electo, Abelardo de la Espriella anunció un plan para recuperar las finanzas públicas, atraer inversión y fortalecer la confianza de los mercados de cara al inicio de su gobierno. - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
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A pocos días de asumir la Presidencia de la República, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que su prioridad económica será la recuperación de las finanzas públicas y la reconstrucción de la economía colombiana, al asegurar que ya impartió instrucciones a su equipo para estructurar un plan que permita enfrentar la situación fiscal que, según él, recibirá al iniciar su mandato.

Durante su última alocución como presidente electo, transmitida a través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que el vicepresidente y el ministro de Hacienda designado trabajan en la búsqueda de mecanismos para recuperar la estabilidad financiera del Estado, restablecer la confianza de inversionistas y organismos internacionales y generar condiciones para impulsar nuevamente el crecimiento económico.

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De la Espriella ordenó preparar un plan para reconstruir las finanzas públicas

En su intervención, el presidente electo sostuvo que uno de los principales frentes de trabajo durante la transición ha sido el económico y aseguró que su gabinete avanza en una estrategia para enfrentar la situación fiscal que, según dijo, dejará el gobierno saliente.

“En materia económica también tuvimos una ardua tarea esta semana. Di instrucciones precisas al señor vicepresidente y al ministro de Hacienda para que antes de llegar al Gobierno se busquen todos los mecanismos que nos permitan hacer frente a la recuperación y reconstrucción de las finanzas públicas”, afirmó.

El mandatario electo aseguró que su objetivo será diseñar medidas que permitan estabilizar las cuentas del Estado antes del inicio oficial de su administración, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos fiscales y recuperar la confianza de los distintos sectores económicos.

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En su discurso, además, responsabilizó al gobierno saliente del estado de las finanzas nacionales y aseguró que su administración deberá asumir un proceso de reconstrucción económica desde el primer día de mandato.

Para 2025 el país experimentará una elevada inflación de acuerdo a informe mensual del Banco de la República - crédito Colprensa
Abelardo de la Espriella afirmó que su equipo trabaja en un plan para estabilizar las cuentas públicas y fortalecer la confianza económica. - crédito Colprensa

Asegura que los mercados han reaccionado positivamente tras su elección

Uno de los mensajes centrales de la alocución estuvo relacionado con la percepción que, según De la Espriella, ha generado su llegada a la Presidencia en los mercados nacionales e internacionales.

El presidente electo afirmó que la banca internacional, los organismos multilaterales, el sector privado y los inversionistas han mostrado señales de confianza frente al nuevo gobierno, situación que, según sostuvo, ya empieza a reflejarse en algunos indicadores económicos.

“Los mercados, la banca internacional, los organismos financieros, el sector privado y la banca nacional están con la camiseta puesta. La confianza que trajo a la economía la elección del Tigre es una bendición en medio del desastre que deja Petro y su combo“, expresó.

Asimismo, aseguró que el comportamiento reciente del dólar, la apertura del crédito y el interés de inversionistas por Colombia obedecen a las expectativas generadas tras los resultados electorales.

Según indicó, entre las señales positivas se encuentran:

  • Un dólar con tendencia a la baja.
  • Crecimiento de los mercados bursátiles.
  • Reducción en las tasas de algunos créditos.
  • Mayor interés de inversionistas por desarrollar proyectos en Colombia.
De la Espriella sostuvo que la baja del dólar refleja una mayor confianza de los mercados tras los resultados electorales. - crédito EFE/Sebastiao Moreira
De la Espriella sostuvo que la baja del dólar refleja una mayor confianza de los mercados tras los resultados electorales. - crédito EFE/Sebastiao Moreira

Destacó el respaldo de organismos multilaterales

Durante la alocución, De la Espriella también hizo referencia al respaldo de entidades financieras internacionales.

El mandatario electo afirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) han anunciado importantes desembolsos para Colombia, situación que, según dijo, refleja un cambio en la percepción internacional sobre el país.

“El BID y la CAF han anunciado grandes desembolsos y Colombia, gracias a Dios, vuelve a ser confiable ante la economía global”, manifestó.

Para el presidente electo, este escenario permitirá que su administración tenga un punto de partida más favorable para ejecutar proyectos de inversión y recuperar el crecimiento económico.

Abelardo de la Espriella destacó los anuncios de desembolsos del BID como una señal de confianza internacional en la economía colombiana. - crédito REUTERS/Carlos Jasso
Abelardo de la Espriella destacó los anuncios de desembolsos del BID como una señal de confianza internacional en la economía colombiana. - crédito REUTERS/Carlos Jasso

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