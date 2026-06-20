El politólogo argentino Agustín Laje envió un mensaje a los colombianos: “No se queden mirando los partidos, vayan a votar”

El analista político afirmó que un candidato como Abelardo de la Espriella corresponde con un giro a "la nueva derecha" que se está consolidando en Occidente - crédito Colprensa y @AgustinLaje/X

El escritor, conferencista y politólogo argentino Agustín Laje habló sobre la jornada electoral de segunda vuelta que les aguarda a los colombianos el domingo 21 de junio de 2026, cuando se definirá quién llegará al despacho presidencial de la Casa de Nariño: Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda.

El autor argentino hizo un llamado a los colombianos a que acudan a las urnas para ejercer su derecho democrático, en especial, cuando las visiones del país que proponen los dos candidatos son diametralmente opuestas.

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El politólogo aseguró que las elecciones deben ser la prioridad de los colombianos, incluso ante la tentación futbolera por la agenda deportiva del Mundial 2026. El domingo 21 de junio de 2026, día de la segunda vuelta, se disputarán partidos como España vs. Arabia Saudí y Bélgica vs. Irán.

Agustín Laje expresó su apoyo público al candidato Abelardo de la Espriella - crédito AgustinLaje/X

Mientras explicaba su visión del panorama electoral, y sus razones para no considerar “un empate” entre los dos candidatos presidenciales, dijo que los colombianos no pueden “relajarse” si quieren un ganador.

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“Porque ocurre que cuando las masas se confían, se relajan, dicen: ‘Bueno, quizás hoy me conviene quedarme en mi casa mirando el partido del mundial, mirando el fútbol’. Aparte, es una época para distraerse en todas partes y si muchos piensan así (...) a los amigos de Colombia vayan a votar, no se queden mirando los partidos, vayan a ejercer el derecho ciudadano del voto”, dijo en una entrevista que concedió a Semana.

El análisis de Laje en la coyuntura electoral colombiana

Laje analizó el panorama y señaló que el triunfo de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta le otorga una ventaja sobre Iván Cepeda, aunque advirtió sobre el riesgo de exceso de confianza en la campaña.

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“Yo diría que el escenario a mi juicio no es de empate, es de una ligera ventaja para Abelardo de la Espriella que, sin embargo, uno cometería un gran error si se confiara. Y si muchos piensan así, entonces ahí sí se podría empezar a hablar quizás de un empate y una gran reconquista del votante por parte de Cepeda. Pero en principio, hay una diferencia que para mí es bastante importante”.

El escritor argentino aseguró que en Colombia podría ganar Abelardo de la Espriella la segunda vuelta presidencial - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El politólogo conservador también consideró que el clima político, además de la polarización, evidencia “desespero” por las presiones de “grupos armados en algunas regiones del país” y presunta compra de votos en distintas zonas.

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“He escuchado a algunos funcionarios del Gobierno Petro amenazar con un estallido social si gana la opción de Abelardo de la Espriella, cosa que me parece fruto de la desesperación política”, precisó.

El escritor de derecha aseguró que la contienda electoral en el país se dio así, debido a que “en un contexto regional e incluso civilizacional”, en América y en casi todo Occidente se está empezando “a girar hacia la derecha”.

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Laje reconoció las presiones de los grupos armados en las zonas más vulnerables del país - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Bueno, ahora esos vientos han cambiado en todas partes. Desde el año 2023 hasta el año 2026, prácticamente todas las elecciones que se han celebrado en nuestro continente le han dado un triunfo a la derecha, pero no a cualquier derecha, sino fundamentalmente a las derechas que vienen con una agenda político-ideológica sustancial que no se alían a las agendas progresistas o globalistas como solía ser la vieja centro derecha y que traen consigo además candidatos que son outsiders”, dijo el analista político.

En cuanto a los votos de centro, especialmente reflejados en la primera vuelta en el candidato Sergio Fajardo, Laje advirtió que, en segunda vuelta se repartirían “más o menos la mitad para cada uno. Aun así, la ventaja se la llevaría Abelardo de la Espriella. Y esto es lo que están mostrando, ahora sí, las encuestas en estos últimos días de campaña política”.

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