Colombia

Gerente del Plan Democracia pidió que 40 millones de colombianos voten el 21 de junio: “Que escojan a la persona que los represente”

El coronel José Luis Bastidas Moreno habló con Infobae Colombia sobre el despliegue de uniformados y las garantías de seguridad que tendrán los ciudadanos durante la jornada electoral

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Coronel José Luis Bastidas Moreno
El coronel Bastidas es el gerente del Plan Democracia - crédito Fuerzas Militares

Para los comicios del 21 de junio, en los que los colombianos definirán entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda quién será el nuevo presidente de la República, la fuerza pública (cuyos integrantes no pueden votar) tendrá la misión de velar por la seguridad de la ciudadanía.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) para supervisar la seguridad durante el Plan Democracia, que incluirá el despliegue de más de 400.000 efectivos: 248.000 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en tareas directas, más 160.000 en funciones de apoyo.

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Hasta el momento, se han registrado 21 amenazas contra candidatos presidenciales, lo que llevó a la apertura de 10 investigaciones penales y a la judicialización de diez administradores de cuentas en redes sociales por difundir amenazas y mensajes de odio. La Policía Nacional y las Fuerzas Militares han identificado 99 municipios con riesgos electorales: 50 por posibles irregularidades en la transparencia y 49 por vulnerabilidad ante alteraciones del orden público, especialmente en regiones como Valle del Cauca, Bolívar, Cundinamarca, Cauca, Tolima y Antioquia.

Además, se han reforzado los esquemas de seguridad de los candidatos y se mantienen operativos en 535 puntos críticos del país para prevenir incidentes durante la jornada electoral.

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La Fuerza Aeroespacial Colombiana refuerza la seguridad electoral con un operativo aéreo de gran escala en el Plan Democracia 2026 - crédito prensa FAC
408.000 uniformados serán desplegados para la jornada electoral - crédito FAC

Gerente del Plan Democracia habló con Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, el coronel José Luis Bastidas Moreno, gerente del Plan Democracia, indicó que los uniformados que protegerán a la ciudadanía llevan más de un año entrenando para los tres comicios del año.

Hace más de un año los más de 298.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares se han venido preparando y recibiendo las capacitaciones necesarias para poder afrontar este reto tan importante en 2026 de cubrimiento de las elecciones de Congreso, primera y segunda vuelta presidencial”.

El coronel Bastidas afirmó que se considerará una jornada positiva cuando “todos los colombianos habilitados para poder votar ejerzan su derecho” y mencionó tres puntos claves para el domingo 21 de junio.

“Los objetivos del Plan Democracia para las Fuerzas Militares son primero que todo, pues el cubrimiento de los más de 5.000 puestos asignados a lo largo y ancho del país. Segundo, generar las condiciones de seguridad y de movilidad para que todos los colombianos puedan ejercer el libre derecho al voto. Y el tercero es que el colombiano que está habilitado para votar lo haga de manera libre, tranquila y por la persona que lo represente”.

El 16 de junio fue instalado el Puesto de Mando Unificado en Bogotá - crédito Ministerio de Defensa
El 16 de junio fue instalado el Puesto de Mando Unificado en Bogotá - crédito Ministerio de Defensa

El gerente del Plan Democracia reconoció que hay zonas vulnerables en las que hay riesgo de que se registren afectaciones durante la jornada, y que el personal desplegado ya está adelantando misiones en estas regiones.

“Tenemos unas áreas estratégicas de interés y unos puntos georreferenciados microfocalizados que definitivamente demandan de nosotros un especial interés por parte de la inteligencia y donde estamos adelantando operaciones militares que mitigarán cualquier situación que pueda alterar el normal desarrollo de la segunda vuelta presidencial”.

El uniformado destacó el compromiso que tienen los integrantes de la fuerza pública para que la democracia sea una prioridad en todo momento.

Nosotros juramos defender la bandera y cumplir el artículo 217 de la Constitución Nacional, en donde nuestro compromiso es la defensa de la ley, por ende, de la democracia en nuestro país”.

- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
El gerente del Plan Democracia pidió que los ciudadanos voten con la certeza de que estarán seguros - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

El coronel Bastidas finalizó recordando que más de 400.000 uniformados tendrán la misión de proteger las 122.000 mesas de votación y que los colombianos pueden confiar en que será una jornada sin contratiempos.

“En nombre del señor general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares, invitamos a los más de 40 millones de colombianos habilitados para poder votar el domingo a que ejerzan ese libre derecho al voto, que escojan a la persona que los represente y que estén seguros de que los soldados de tierra, mar y aire, las Fuerzas Militares y los policías de Colombia generaremos las condiciones de seguridad para que ustedes puedan ejercer el voto de manera libre y tranquila”.

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