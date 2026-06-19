The Economist analizó el rol de Westcol y la política en formato ‘streaming’ antes de la segunda vuelta del 21 de junio

El creador de contenido fue tendencia por encima de varios candidatos antes de la primera vuelta presidencial - crédito @Westcol/Kick

En los últimos meses, el creador de contenido Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, uno de los streamers que más tiene seguidores en la plataforma Kick, ha realizado transmisiones junto con varios políticos destacados del país.

Después de hacer un recorrido por la Casa de Nariño y conversar durante poco más de una hora con el presidente Gustavo Petro, Westcol comenzó a hablar sobre la política del país antes de los comicios presidenciales.

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A esto se sumó una transmisión con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y un día antes de la primera vuelta con el candidato Abelardo de la Espriella, a los que entrevistó en transmisiones que tuvieron a miles de espectadores.

Alejado de hacer una entrevista convencional, el creador de contenido hizo preguntas como: ¿Qué hago si un ladrón ingresa a mi casa? A los tres políticos. En el caso del abogado Abelardo de la Espriella, lo interrogó sobre cómo sería una hipotética defensa a Pablo Escobar si estuviera vivo.

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El creador de contenido entrevistó al presidente de la República y al expresidente Uribe en menos de un mes - crédito Visuales IA

The Economist destacó el papel de Westcol en las presidenciales de Colombia

Aunque Westcol aseguró que solo hizo contenido, el medio británico The Economist analizó lo que pasó en la previa de la primera vuelta presidencial de Colombia y la importancia que tuvo el streamer en la sociedad.

El medio citado recordó que candidatos de diversas tendencias ideológicas han buscado acercarse a la audiencia de Westcol en los últimos meses, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

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Para el medio especializado, esta estrategia marca un cambio respecto a los métodos tradicionales de comunicación política, pues los líderes buscan conectar con el electorado joven a través de canales alternativos.

Westcol llegó a proponer que su canal de Kick fuera el escenario para un debate entre De la Espriella y Cepeda - crédito Visuales IA

El análisis destaca que Westcol se caracteriza por su estilo directo y creativo, haciendo preguntas que podrían considerarse sensacionalistas para el periodismo convencional. A pesar de ello, se mantiene alejado de cualquier preferencia partidista, lo que permite que la audiencia forme su propia opinión; además de que llama la atención de los jóvenes y los sectores tradicionales.

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Debido a que las cifras de audiencia de Westcol superan la media de la mayoría de creadores de contenido en Colombia, el medio citado considera que las redes del antioqueño son canal alternativo para la difusión de propuestas y el perfilamiento de liderazgos políticos, especialmente ante una población joven que suele mostrar desinterés por los medios tradicionales.

Por otra parte, mencionaron la desconfianza política que existe sobre el sistema político en Colombia, lo que ha sido aprovechado por figuras de internet que trabajan fuera de las estructuras convencionales.

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El medio británico afirmó que Westcol fue clave en la primera vuelta presidencial - crédito Westcol/Kick

Para The Economist, la primera vuelta presidencial de Colombia expuso que hay una diferencia entre los métodos tradicionales y las plataformas que frecuentan las nuevas generaciones, lo que quedó en evidencia con la diferencia de los resultados con lo que proponían las encuestas de intención de voto.

La campaña presidencial hacia la segunda vuelta del 21 de junio se ha caracterizado por la integración de nuevas tecnologías y formatos digitales. The Economist señala que, mientras algunos sectores políticos han recurrido intensivamente a herramientas digitales y contenidos adaptados a redes sociales, otros mantienen métodos convencionales basados en discursos públicos y movilización territorial.

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Aunque estudios de opinión previos identificaban una base amplia de electores moderados o de centro, la polarización de las campañas ha inclinado la balanza hacia discursos radicales, que, adaptados al ecosistema digital, pueden convertir a las nuevas plataformas de difusión masiva en un nuevo escenario frente a las dinámicas partidistas clásicas en Colombia. Por todo lo argumentado, el informe termina mencionando que la participación de Westcol y otros creadores de contenido podría ser clave en el resultado final de los comicios del 21 de junio.