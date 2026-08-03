Opinión
Agregar Infobae enGoogle

La cultura de provincia de Santa Fe, a la vanguardia

La Ley Provincial de Promoción Cultural N.º 14.365 impulsa en Santa Fe el financiamiento de proyectos culturales y la preservación del patrimonio cultural

Interior de un museo con pantalla central que muestra siluetas de hombre y mujer. Vitrinas laterales exhiben llaves, ropa, maleta, oso de peluche, fotos y textos.
La legislación santafesina incorpora la salvaguarda del patrimonio cultural como objetivo central junto con la promoción artística. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

A lo largo y ancho de nuestro país, hay espacios que cuentan la historia de una comunidad. A veces es un pequeño museo levantado por vecinos, otros, una hemeroteca que guarda los diarios de hace cien años o un archivo parroquial o un centro cultural que sobrevive gracias al esfuerzo de voluntariosos miembros. Y, si bien, suelen estar alejados de los grandes escenarios, no obstante, allí también habita la identidad de una provincia.

Sin embargo, sostener esos lugares nunca ha sido sencillo. La mayoría depende de presupuestos escasos, del compromiso de asociaciones civiles y de personas que, muchas veces, trabajan sin esperar otra recompensa que preservar la memoria colectiva. Cuando uno de esos espacios desaparece, no solo cierra una institución, sino que se pierde una parte de la historia que difícilmente pueda recuperarse.

PUBLICIDAD

Por eso la sanción de la Ley Provincial de Promoción Cultural N.º 14.365 merece ser celebrada; no solo porque incorpora un mecanismo novedoso para incentivar la participación privada en el financiamiento de proyectos culturales, sino porque entiende que preservar el patrimonio también es construir futuro.

Ese es, probablemente, el rasgo más innovador de la norma. Mientras otras leyes de promoción cultural en el país concentran sus beneficios en la producción artística, la legislación santafesina incorpora de manera explícita la salvaguarda y preservación del patrimonio cultural como uno de sus objetivos centrales. No es un detalle menor, significa reconocer que la cultura no empieza cuando se estrena una obra de teatro ni termina cuando baja el telón; también vive en los edificios históricos, en los museos locales, en los archivos, en las bibliotecas y en todo aquello que permite a una comunidad reconocerse en su propia historia.

PUBLICIDAD

La ley crea un régimen destinado a estimular la participación del sector privado mediante aportes económicos a proyectos previamente aprobados, otorgando beneficios fiscales a quienes contribuyan. Pero lejos de reemplazar al Estado, lo que propone es una alianza entre lo público y lo privado para ampliar las posibilidades de desarrollo cultural en la provincia.

Además, la reglamentación deja en claro que se privilegiarán aquellos proyectos que promuevan la preservación del patrimonio santafesino, los que fortalezcan la educación artística, los que se desarrollen en barrios con alta vulnerabilidad social, fomenten la inclusión y articulen cultura e innovación tecnológica, entre otros.

La amplitud de la propuesta también merece destacarse. El régimen comprende iniciativas vinculadas con las artes escénicas, las artes plásticas y visuales, la producción y edición musical, los libros y publicaciones, el audiovisual, el diseño, los contenidos digitales, la publicidad, la formación cultural y el patrimonio material. La cultura aparece así entendida en toda su diversidad y no restringida a unas pocas disciplinas tradicionales.

Uno de los aspectos más valiosos es que la ley no fue pensada únicamente para las grandes instituciones. También podrán presentar proyectos personas físicas y organizaciones sin fines de lucro con actividad cultural en Santa Fe, lo cual abre una oportunidad concreta para asociaciones de amigos de museos, bibliotecas, pequeños centros culturales y museos de pueblos y comunas que, durante décadas, sostuvieron el patrimonio local casi exclusivamente con el esfuerzo de sus ciudadanos.

El sistema, además, incorpora mecanismos institucionales que buscan garantizar transparencia. La evaluación de los proyectos estará a cargo de un Consejo de Promoción Cultural, integrado por nueve miembros que desempeñarán sus funciones ad honorem durante dos años: un representante designado por el Gobernador, dos del Ministerio de Cultura, dos del Ministerio de Economía, dos legisladores provinciales y dos representantes de las Facultades de Humanidades y Arte de las Universidades nacionales con sede en Rosario y Santa Fe. Sus decisiones deberán estar debidamente fundamentadas, y sus integrantes o familiares no podrán presentar proyectos propios mientras ejerzan sus funciones.

Otro aspecto innovador es la creación de un registro de aportantes. Las empresas y contribuyentes de Ingresos Brutos que financien proyectos aprobados podrán computar parte de esos aportes como pago a cuenta del impuesto, dentro de los límites establecidos por la ley. Además, serán reconocidos como Colaboradores Culturales de la Provincia de Santa Fe, una denominación que busca estimular una nueva forma de responsabilidad social.

En tiempos donde se suele discutir la cultura únicamente desde la lógica del presupuesto, esta ley santafesina da un paso superador en tanto sostiene que la cultura es un derecho y no un gasto accesorio que puede esperar tiempos mejores; es memoria, identidad, creatividad, educación y también desarrollo económico. Allí donde existe una biblioteca, un museo, un festival, una sala independiente o un archivo histórico, existe una comunidad que encuentra un lugar para narrarse a sí misma.

Santa Fe ha decidido que proteger ese patrimonio es una responsabilidad colectiva. Y quizá ese sea el mayor valor de esta ley, comprender que invertir en cultura no consiste solamente en financiar espectáculos; sino, sobre todo, que es cuidar aquello que nos une, nos identifica y les dará sentido a las generaciones que todavía están por venir.

Temas Relacionados

Santa FePatrimonio culturalFilantropía

Últimas Noticias

El fin del relato K(icillof)

El relato del kirchnerismo sobre la educación pública pierde sustento ante los números del salario docente en la provincia de Buenos Aires

El fin del relato K(icillof)

La frontera de Ceuta como termómetro del pulso entre España, Marruecos y Argelia en el Magreb

El cruce irregular deja de ser solo una emergencia y pasa a reflejar rivalidades regionales, desde la disputa del Sahara Occidental hasta la competencia entre Rabat y Argel, que condiciona la relación de Madrid con ambos

La frontera de Ceuta como termómetro del pulso entre España, Marruecos y Argelia en el Magreb

Entre lo popular y lo necesario

¿Qué nos dice el mensaje presidencial sobre el futuro de las políticas para el mercado laboral?

Entre lo popular y lo necesario

Incendios en centros logísticos: prevenir no es suficiente

Tres siniestros de gran escala en 2026 han arrasado depósitos y contenido durante días, y han reabierto el debate sobre si las organizaciones evalúan vulnerabilidades, ensayan respuestas y prevén su recuperación ante escenarios extremos

Incendios en centros logísticos: prevenir no es suficiente

Las prioridades, el tiempo y la posibilidad de planificar

La capacidad de articular personal, equipamiento, inteligencia y coordinación entre actores del sistema será el primer termómetro del poder ejecutivo, porque sin avances verificables el resto de reformas quedaría sin respaldo social

Las prioridades, el tiempo y la posibilidad de planificar

DEPORTES

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Fue campeón con Boca, estuvo a un paso de ser citado por Bielsa y hoy maneja una empresa de demoliciones: “Tenía que seguir el legado”

Locura por Vozinha en Chile: el video de la multitudinaria bienvenida en el aeropuerto antes de sumarse a su nuevo club

El contundente mensaje de Marcos Acuña tras la derrota de River Plate frente a Rosario Central

La histórica racha de hace más de un siglo que igualó River Plate con la derrota ante Rosario Central

La reacción del público de River con Coudet y la decisión que tomó junto al plantel tras la derrota ante Rosario Central

TELESHOW

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

El inesperado agradecimiento de Andrés Nara a la China Suárez: “Gracias a Dios que está esta señora”

Lali Espósito se confesó con Rosalía en Argentina, recordó al ex que incendió un hotel y le declaró: “Este pueblo te ama”

Catherine Fulop le dedicó una carta abierta a Gia, su nieta: “Abuelar es un amor distinto”

Mariana Fabbiani, a pura sensualidad en el Mediterráneo: “Días de descanso, familia y un mar inolvidable”

El mensaje de amor de Gimena Accardi a su novio Seven Kayne por sus 27 años: “Feliz cumple, baby”

INFOBAE AMÉRICA

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

La ex líder detenida de Myanmar, Aung San Suu Kyi, se reunió con la Cruz Roja por primera vez desde el golpe militar que la derrocó en 2021

A días del inicio de las maniobras anuales Han Kuang, Taiwán aseguró que la cooperación militar con EEUU supera lo imaginado

Crisis en Cuba: la isla sufrió un nuevo apagón nacional y ya acumula seis colapsos de su sistema eléctrico en 2026

Capturaron a dos hombres acusados de rociar con gasolina y matar a un hombre de 66 años en El Salvador

Honduras: Juan Orlando Hernández enfrenta este lunes proceso por lavado de activos y fraude