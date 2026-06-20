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Colombia envió nota de protesta a Argentina por injerencia del presidente Javier Milei sobre las elecciones presidenciales

La Cancillería colombiana rechazó los pronunciamientos del mandatario argentino y advirtió que ninguna autoridad extranjera debe intervenir en decisiones exclusivas de los ciudadanos del país

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La Cancillería también calificó como inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones dirigidas contra un candidato y ciudadanos colombianos, al considerar que afectan el clima de respeto en la relación bilateral - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Presidencial de la Nación
La Cancillería también calificó como inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones dirigidas contra un candidato y ciudadanos colombianos, al considerar que afectan el clima de respeto en la relación bilateral - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Presidencial de la Nación

El Gobierno de Colombia informó el viernes 19 de junio que presentó una nota de protesta ante el Gobierno de Argentina por las declaraciones realizadas por el presidente argentino, Javier Milei, en las que expresó respaldo a la campaña de Abelardo de la Espriella.

La decisión fue anunciada mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se manifestó un rechazo formal a las publicaciones difundidas por Milei en su cuenta oficial de la red social X los días 31 de mayo y 17 de junio. Según la Cancillería, dichos mensajes constituyen una intervención indebida en un proceso electoral que corresponde únicamente a los ciudadanos colombianos.

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En el comunicado, el Gobierno colombiano señaló que “cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano”; y sostuvo además que este tipo de declaraciones desconocen los principios de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que deben orientar las relaciones diplomáticas, especialmente durante el desarrollo de procesos electorales.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquier pronunciamiento de una autoridad extranjera que busque favorecer o perjudicar a un candidato constituye una injerencia en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo colombiano - crédito Luisa González/REUTERS
Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, cualquier pronunciamiento de una autoridad extranjera que busque favorecer o perjudicar a un candidato constituye una injerencia en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo colombiano - crédito Luisa González/REUTERS

La comunicación oficial también cuestionó expresiones que calificó como agraviantes y descalificaciones dirigidas contra un candidato presidencial y ciudadanos colombianos. Sobre este punto, indicó que “estas manifestaciones afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas”.

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La Cancillería recordó que previamente había expresado su preocupación por eventuales intervenciones externas en la contienda electoral. Según explicó, el 5 de junio de 2026 el Gobierno colombiano emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo a cualquier actuación o pronunciamiento de actores extranjeros que buscara favorecer o perjudicar candidaturas, partidos políticos o proyectos electorales.

Asimismo, señaló que dicho mensaje fue transmitido formalmente a las misiones diplomáticas y a las organizaciones internacionales acreditadas en Colombia mediante una nota verbal.

Gobierno colombiano invocó principios del derecho internacional

El Gobierno reiteró que las instituciones colombianas cuentan con la fortaleza necesaria para garantizar que los ciudadanos decidan libremente su futuro político sin presiones externas - crédito Carlos Ortega/EFE
El Gobierno reiteró que las instituciones colombianas cuentan con la fortaleza necesaria para garantizar que los ciudadanos decidan libremente su futuro político sin presiones externas - crédito Carlos Ortega/EFE

Dentro de los argumentos expuestos en el comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que el principio de no intervención constituye uno de los fundamentos esenciales del orden jurídico internacional.

La entidad recordó que este principio se encuentra consagrado en el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y también está recogido en la Resolución 2625 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Igualmente, mencionó que el preámbulo de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 reafirma los principios de igualdad soberana de los Estados y de no injerencia en asuntos internos.

En el ámbito nacional, la Cancillería citó el artículo 9 de la Constitución Política de Colombia, que establece que las relaciones exteriores del país se fundamentan en la soberanía nacional, la autodeterminación de los pueblos y el respeto por los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.

El Gobierno colombiano indicó que las declaraciones atribuidas al presidente argentino desconocen el llamado formulado previamente para que los actores internacionales actúen con prudencia y responsabilidad frente al proceso electoral colombiano.

En ese sentido, reiteró que “ninguna autoridad extranjera debe intentar incidir, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores, favorecer o perjudicar a alguna de las campañas participantes, ni condicionar el futuro de las relaciones bilaterales al resultado de una contienda electoral interna”.

Mediante la nota diplomática enviada a Argentina, el Gobierno colombiano solicitó que se adopten las medidas pertinentes para evitar que este tipo de pronunciamientos vuelvan a repetirse - crédito Cancillería de Colombia
Mediante la nota diplomática enviada a Argentina, el Gobierno colombiano solicitó que se adopten las medidas pertinentes para evitar que este tipo de pronunciamientos vuelvan a repetirse - crédito Cancillería de Colombia

Como consecuencia de estos hechos, el Gobierno colombiano confirmó la presentación de una nota de protesta dirigida al Gobierno de la República Argentina.

Por lo anterior, el Gobierno de Colombia ha presentado una nota de protesta al Gobierno de la República Argentina, mediante la cual rechaza formalmente estas manifestaciones y solicita que se adopten las medidas pertinentes para evitar su reiteración”, señaló la Cancillería.

La entidad también reafirmó la confianza del Gobierno en las instituciones colombianas y en la capacidad de los ciudadanos para decidir de manera autónoma el rumbo político del país mediante el ejercicio del voto.

El Gobierno de Colombia reafirma que las decisiones sobre el futuro político de la nación corresponden exclusivamente al pueblo colombiano, mediante el ejercicio libre, soberano y democrático de su derecho al voto, sin presiones ni injerencias externas”, concluyó el comunicado divulgado desde Bogotá el 19 de junio de 2026.

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