Alcalde de Sincelejo está ‘en el ojo de huracán’ porque se irá a ver el Mundial de Fútbol: el Concejo local autorizó su viaje

16 concejales aprobaron la petición del alcalde de Sincelejo - crédito Colprensa/FIFA

Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, en el departamento de Sucre (norte de Colombia), nuevamente es centro de polémicas por un aspecto muy particular.

El mandatario local recibió el visto bueno del Concejo local para ausentarse del cargo durante un mes, con motivo de un viaje a México y Estados Unidos enfocado en la observación de experiencias sobre organización de eventos deportivos de talla mundial.

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Lo curioso de este asunto es que el periodo de ausencia del alcalde colombiano es entre el 2 de junio y el 1 de julio de 2026, que coincide con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en los dos países norteamericanos mencionados, al igual que en Canadá.

La votación para dicha autorización fue de 16 votos a favor y uno ausente. Durante ese periodo, la ciudad tendrá a Jean Carlos Troaquero, actual secretario de Movilidad, como alcalde encargado de la capital sucreña.

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Esto derivó en varias críticas entre dirigentes políticos y la ciudadanía, al considerar que en la ciudad persisten diferentes problemáticas que afectan a la población.

Alcalde de Sincelejo aclaró el motivo del viaje

Ante los cuestionamientos, el propio alcalde de Sincelejo salió a explicar los motivos del viaje que realizará por el territorio norteamericano.

Según explicó Yahir Acuña ante los concejales locales, su salida de la capital colombiana responde a una invitación de la Liga de Fútbol de Sucre para participar en actividades en México y Estados Unidos ligadas a los preparativos y procesos organizativos asociados a la competición futbolística.

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El mandatario sostuvo que el objetivo de la gira es conocer experiencias metodológicas, logísticas, organizacionales e institucionales sobre la planeación y ejecución de eventos deportivos internacionales para fortalecer capacidades que puedan aplicarse en el territorio.

“Nos han invitado también la Liga de Fútbol ha dicho que ellos tienen la intención con la Federación Colombiana de Fútbol, en asocio con entidades internacionales asociadas a FIFA, de poder traer eventos latinoamericanos, panamericanos y mundiales a la ciudad de Sincelejo”, declaró Acuña.

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Al mismo tiempo, Acuña afirmó además que no usará recursos públicos para cubrir transporte ni viáticos. “Necesitamos la autorización de ustedes para poder salir del país, pero no nos vamos a gastar ni un solo peso en lo que tiene que ver con viáticos, ni hospedaje, ni alimentación, ni transporte, ni aéreo, ni terrestre, ni nada. Vamos a conocer la experiencia de cómo se prepara el antes y el durante de este proceso tan bonito que es una cita mundialista para tenerlo como referente”, recalcó.

Por su parte, el presidente del Concejo de Sincelejo, Javier de Jesús Ortiz Villa, indicó que, aunque el permiso aprobado se extiende hasta el primero de julio, la comisión institucional en el exterior debe ajustarse a los topes legales.

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