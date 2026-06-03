José Manuel Restrepo explicó qué pasará con los los proyectos sociales en un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella: “Ha habido una cantidad de subsidios innecesarios”

José Manuel Restrepo, formula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Juan David Duque/Reuters

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, negó que una eventual administración de ese proyecto político vaya a eliminar los programas sociales y sostuvo que, por el contrario, planean ampliarlos.

“Han utilizado ahora las mentiras y las fake news, que es que el gobierno de Abelardo de la Espriella va a acabar con todos los beneficios sociales. Falso”, afirmó Restrepo en conversación con Noticias Caracol.

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El economista dijo que el plan contempla aumentar apoyos dirigidos a poblaciones específicas y mencionó el de las personas de la tercera edad como uno de los que tendría refuerzo: “De hecho, incluso vamos a incrementar algunos, como por ejemplo, el de adultos mayores”, señaló.

Restrepo también habló de nuevas líneas de ayudas para mujeres y madres, con énfasis en quienes tienen responsabilidades de cuidado. “Vamos a tener algunos para las madres comunitarias, las que se dedican, las madres cabeza de familia y también las madres cuidadoras, porque vamos a profesionalizar ese rol”, dijo.

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En la misma intervención, sostuvo que parte de la política social debería modificarse al considerar que existen apoyos que no se justifican. “Lo que también es absolutamente claro es que ha habido una cantidad de subsidios innecesarios”, aseguró.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, negó que una eventual administración de ese proyecto político vaya a eliminar los programas sociales y sostuvo que, por el contrario, planean ampliarlos - crédito @jrestrp/X

Al referirse al programa Jóvenes en Paz, Restrepo planteó que debe reorientarse y lo vinculó con el caso de Miguel Uribe Turbay. “Por ejemplo, ese programa de Jóvenes en Paz. Jóvenes que terminaron asesinando a Miguel Uribe Turbay”, afirmó.

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Según Restrepo, la prioridad de los subsidios debe enfocarse en jóvenes con desempeño y carencias económicas que busquen formación o proyectos productivos. “En este momento necesitamos es apoyar a los jóvenes talentosos, con necesidades económicas, que quieren estudiar, que quieren emprender o, como lo decía antes, a las mujeres cuidadoras. Eso es más importante que el programa de Jóvenes en Paz”, dijo.

José Manuel Restrepo respondió a joven que lloró por temor a perder su cupo en la universidad si gana De La Espriella

La viralización de un video en TikTok en el que un estudiante universitario rompe en llanto tras conocer los resultados de la primera vuelta presidencial en Colombia ha puesto en primer plano el debate sobre la gratuidad en la educación superior pública.

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En la grabación, la madre del joven le pregunta la causa de su llanto. La respuesta del muchacho fue breve y directa: “Porque va a ganar Abelardo”. Ante la insistencia materna, el estudiante añadió: “Ma, pues me tengo que ir de la universidad”.

La definición de candidatos para la segunda vuelta presidencial en Colombia encendió un intenso debate sobre el futuro de la educación universitaria, luego de que Abelardo De La Espriella y Iván Cepeda Castro avanzaran como los postulantes más votados. El resultado no solo alteró el panorama político, sino que también desató preocupación y reacciones emotivas en la ciudadanía, especialmente entre los jóvenes - crédito user2266053321594 / TikTok

El impacto de este video fue inmediato. Miles de usuarios reaccionaron en redes sociales, dividiéndose entre quienes interpretaron el temor del joven como una posible pérdida del programa Matrícula Cero y quienes afirmaron que esa preocupación carecía de fundamento.

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La controversia se intensificó por la proximidad de la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio, que enfrentará a Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda Castro. El tema de la gratuidad universitaria se transformó en un asunto central para muchos votantes jóvenes y sus familias.

El debate público sobre la continuidad de la educación superior gratuita en Colombia se desató luego de que un video viral mostrara el temor de un estudiante ante una posible eliminación del programa Matrícula Cero si ganaba Abelardo de la Espriella. Esta inquietud se extendió rápidamente en redes sociales, mientras los candidatos y sus equipos aclaraban sus posturas sobre el futuro de la política educativa.

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Respuesta de José Manuel Restrepo y aclaraciones sobre Matrícula Cero

En medio de la polémica, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella y exministro de Hacienda, respondió a las versiones que circulaban en redes sobre una supuesta eliminación de la gratuidad y el cierre de universidades públicas.

El candidato vicepresidencial José Manuel Restrepo aseguró que la gratuidad en la educación superior continuará y rechazó las versiones que advertían el cierre de universidades públicas - crédito José Manuel Restrepo/X

Consultado por un integrante del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico sobre el futuro de Matrícula Cero, Restrepo fue categórico: “Eso es vulgar mentira de la patria miseria de Cepeda y de Petro. ¿Usted sabe quién creó la matrícula cero en Colombia? José Manuel Restrepo. Luego, yo lo creé en la ley de inversión social, yo lo financié a largo plazo en la ley de inversión social”.

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Restrepo recalcó que no tendría sentido desmontar una política pública cuya creación impulsó cuando estaba al frente del Ministerio de Hacienda. “Sería absolutamente incoherente que yo desmontara algo que yo mismo creé. Al contrario, vamos a mantener la matrícula cero gratuita en educación superior, pero simultáneamente garantizando más inversión en las universidades oficiales”, prometió.

El exministro también aclaró que la gratuidad universitaria ya estaba contemplada en la Ley 2155 de 2021, conocida como Ley de Inversión Social, aprobada durante el gobierno de Iván Duque. Según su explicación, el decreto firmado posteriormente por el presidente Gustavo Petro solo amplió y dio continuidad a un esquema ya respaldado legalmente y con recursos.

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“El decreto de Petro no creó una nueva política. La gratuidad ya existía, se llamaba Matrícula Cero y quedó financiada dentro de la Ley de Inversión Social”, puntualizó Restrepo.