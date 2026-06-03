Colombia

Con video, un grupo de monjas expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella para las elecciones presidenciales de 2026: “Firmes por la patria”

A través de redes sociales, se viralizaron imágenes de mujeres haciendo la señal con la mano que suele utilizar el candidato presidencial

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Usuarios cuestionan el rol de figuras religiosas en la actividad electoral, exponiendo posturas encontradas sobre su participación política - crédito Redes sociales

Luego de la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en 2026, se conoció el video de unas religiosas manifestando su respaldo público al abogado.

Las imágenes, que muestran a varias mujeres con hábito pronunciando la consigna “firmes por la patria” y replicando el gesto característico del candidato, se difundieron ampliamente en plataformas digitales. La grabación expone cómo las religiosas adoptaron el saludo habitual de De la Espriella, un ademán que recuerda al saludo militar.

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Este detalle no pasó desapercibido entre los usuarios, quienes viralizaron el contenido en un contexto marcado por el avance de la contienda electoral.

Por la patria. El sagrado corazón de Jesús bendiga a nuestro presidente. Amén. Amén”, se escucha en el registro audiovisual.

El contenido digital sobre religiosas y Abelardo de la Espriella impulsa numerosas discusiones electorales en distintas plataformas - crédito Captura de video
El contenido digital sobre religiosas y Abelardo de la Espriella impulsa numerosas discusiones electorales en distintas plataformas - crédito Captura de video

En redes sociales, la circulación del video encendió un debate sobre la separación entre religión y política. Parte de los comentarios señalaron que la exhibición abierta de preferencias por parte de figuras religiosas puede influir en ciertos sectores del electorado, mientras que otros defendieron la libertad de expresión de todos los ciudadanos, independientemente de su estado clerical.

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“Divinas! En nombre De Dios😍“; ”Hasta Dios & Sus Guerreras Estan Con El Tigre De Tigres 🔥“; ”Ya decía yo, que las religiones es el peor mal del planeta"; “Ahora la iglesia ha cambiado firmes con el ateo”; “Yo estoy con mis monjitas!!! Firmes por la patria!!!”; “n el nombre del padre, del hijo, y del espíritu Santo, amén, firme por la patria”; “La iglesia católica siempre representando lo peor de la humanidad”; “Menos mal deje de creer a la iglesia en este momento solo creo en Dios”; “El comunismo es anti cristiano 👏 De la mano de Dios, si es su voluntad, será nuestro presidente 🐯✝️“; ”Que les mostraría Abelardo a las hermanas 😂“; ”Así es por la patria, por la familia, por la democracia, Abelardo presidente": fueron algunos de los mensajes.

La segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pone fecha al debate por el apoyo religioso - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS
La segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella pone fecha al debate por el apoyo religioso - crédito Nathalia Angarita/ REUTERS

Iglesia católica cuestionó a las campañas de De la Espriella y Cepeda por su lenguaje: “Hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro”

Las advertencias de la Conferencia Episcopal de Colombia se hicieron públicas después de la jornada electoral del 31 de mayo, cuando los colombianos votaron en primera vuelta por la presidencia. El organismo religioso puso el foco en el ambiente de agresión verbal que predomina en el debate político y en el peligro de que esa hostilidad trascienda las redes sociales o los discursos y termine afectando la convivencia nacional.

En su declaración, monseñor Germán Medina Acosta —obispo de Engativá y secretario general de la Conferencia Episcopal— señaló específicamente a las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Castro, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta del 21 de junio. Medina Acosta sostuvo: “Compartimos la preocupación de numerosos colombianos y colombianas ante la manera como las campañas políticas de los candidatos que han pasado a la segunda vuelta electoral promueven de forma agresiva y sin pudor una lógica que legitima la violencia verbal”.

Ilustración en acuarela de dos hombres con barba mirándose de perfil, uno con gafas y camisa morada, el otro con camisa blanca. Fondo con manchas de pintura amarilla, azul y roja.
Ilustración en acuarela que representa a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, con los colores de la bandera de Colombia de fondo, simbolizando su disputa en la segunda vuelta electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pronunciamiento advirtió sobre una estrategia de manipulación emocional ejercida desde las campañas, centrada en sentimientos de venganza, miedo e indignación. Según el secretario general, esa instrumentalización con fines electorales expone a la sociedad colombiana a riesgos concretos, como la fractura social y el surgimiento de actos violentos sustentados en diferencias políticas.

La Conferencia Episcopal alertó que esta política de confrontación debilita la deliberación nacional y afecta los cimientos éticos de la democracia. En palabras de monseñor Medina Acosta, “insultos, maltratos y descalificaciones van y vienen hasta destrozar la imagen y la dignidad del otro en un desenfreno que no podría darse en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre nosotros”.

La polarización y el lenguaje de odio, según el comunicado, no aportan soluciones y solo profundizan la crisis de confianza entre los ciudadanos y el sistema democrático. La Conferencia Episcopal pidió frenar esa escalada verbal para evitar mayores daños en el tejido social.

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