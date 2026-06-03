Armando Benedetti no descartó sumarse a la campaña de Iván Cepeda y lanzó una indirecta a Abelardo de la Espriella: “Sueltan a la Bestia”

Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - crédito Colprensa

Armando Benedetti, actual ministro del Interior, utilizó sus redes sociales para referirse en forma indirecta a los comentarios emitidos recientemente por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, el alto funcionario también hizo alusión a la posibilidad de que pueda sumarse a la campaña de Iván Cepeda, luego de que el candidato del Pacto Histórico, que sumó más de nueve millones de votos en la primera vuelta, fuera superado por el líder del movimiento Defensores de la Patria, al obtener más de 10 millones de apoyos ciudadanos.

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Aunque no apuntó directamente al aspirante de la derecha colombiana, Benedetti le respondió a De la Espriella utilizando el famoso cuento infantil La Bella y la Bestia, haciendo alusión a que, de llegar a la campaña del senador progresista, podría revertir la situación de la campaña de izquierda.

Incluso, en su publicación, hizo una comparación de su presunta intervención en la campaña de izquierda con el partido de ida de la Final de la Liga Betplay 2026, en la que el Junior de Barranquilla (equipo del que es hincha Benedetti) derrotó por tres goles de diferencia a Atlético Nacional.

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“La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia… Alguien se parece al Nacional hoy, salió la Bestia del Junior y acabó con todo”, escribió el jefe de cartera en la red social.

De hecho, se conoció que el martes 2 de junio, el alto funcionario sostuvo un encuentro privado con el presidente Gustavo Petro en la que se abrió la posibilidad de que renuncie a su cargo para entrar de lleno a la campaña de Cepeda. No obstante, el ministro no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

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