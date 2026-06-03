Colombia

Armando Benedetti no descartó sumarse a la campaña de Iván Cepeda y lanzó una indirecta a Abelardo de la Espriella: “Sueltan a la Bestia”

El ministro del Interior se habría reunido con el presidente Gustavo Petro para pedirle su salida del cargo y así sumarse a la campaña del líder del Pacto Histórico

Guardar
Google icon
Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - crédito Colprensa
Armando Benedetti, ministro del Interior de Colombia - crédito Colprensa

Armando Benedetti, actual ministro del Interior, utilizó sus redes sociales para referirse en forma indirecta a los comentarios emitidos recientemente por el candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

En su cuenta de X, el alto funcionario también hizo alusión a la posibilidad de que pueda sumarse a la campaña de Iván Cepeda, luego de que el candidato del Pacto Histórico, que sumó más de nueve millones de votos en la primera vuelta, fuera superado por el líder del movimiento Defensores de la Patria, al obtener más de 10 millones de apoyos ciudadanos.

PUBLICIDAD

Aunque no apuntó directamente al aspirante de la derecha colombiana, Benedetti le respondió a De la Espriella utilizando el famoso cuento infantil La Bella y la Bestia, haciendo alusión a que, de llegar a la campaña del senador progresista, podría revertir la situación de la campaña de izquierda.

Incluso, en su publicación, hizo una comparación de su presunta intervención en la campaña de izquierda con el partido de ida de la Final de la Liga Betplay 2026, en la que el Junior de Barranquilla (equipo del que es hincha Benedetti) derrotó por tres goles de diferencia a Atlético Nacional.

PUBLICIDAD

La Bella está preocupada por si sueltan a la Bestia… Alguien se parece al Nacional hoy, salió la Bestia del Junior y acabó con todo”, escribió el jefe de cartera en la red social.

De hecho, se conoció que el martes 2 de junio, el alto funcionario sostuvo un encuentro privado con el presidente Gustavo Petro en la que se abrió la posibilidad de que renuncie a su cargo para entrar de lleno a la campaña de Cepeda. No obstante, el ministro no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Temas Relacionados

Armando BenedettiAbelardo de la EspriellaIván CepedaElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes falsos que informan sobre cambios en los puestos de votación: “No se deje engañar”

Se pidió a la ciudadanía no abrir enlaces desconocidos e informarse mediante los canales oficiales

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre mensajes falsos que informan sobre cambios en los puestos de votación: “No se deje engañar”

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

La pareja del cantante Blessd habló sobre sus días difíciles y despertó inquietud entre sus fans, coincidiendo con la publicación del esperado videoclip

Manuela QM expresó su vulnerabilidad y preocupó a sus fans en medio de la promoción del video musical de Blessd con Aida Victoria: “Lloro por todo”

Cuánto cuesta dormir en las cápsulas del aeropuerto El Dorado en Bogotá: usuaria compartió su experiencia y sorprendió con los detalles

Una mujer dio a conocer todo el proceso para ingresar a estos espacios de descanso y dejó ver cómo es el lugar por dentro, causando varias reacciones

Cuánto cuesta dormir en las cápsulas del aeropuerto El Dorado en Bogotá: usuaria compartió su experiencia y sorprendió con los detalles

Donald Trump anunció respaldo a Abelardo de la Espriella y desató la furia de algunos políticos colombianos: “No aceptamos esta infamia”

Camilo Romero, Claudia López y David Racero arremetieron en X tras el respaldo del mandatario de Estados Unidos a la campaña presidencial del abogado y empresario colombiano

Donald Trump anunció respaldo a Abelardo de la Espriella y desató la furia de algunos políticos colombianos: “No aceptamos esta infamia”

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella desmintió acabar con proyectos sociales: “No vamos a desmontar los subsidios para adultos mayores”

En la misma intervención, sostuvo que parte de la política social debería modificarse al considerar que existen apoyos que no se justifican

Fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella desmintió acabar con proyectos sociales: “No vamos a desmontar los subsidios para adultos mayores”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Luisa Chimá confesó que se hizo una cirugía estética en una ‘clínica de garaje’ y habló de las presiones sociales: “Cansadas de sentir que no somos suficientes”

Luisa Chimá confesó que se hizo una cirugía estética en una ‘clínica de garaje’ y habló de las presiones sociales: “Cansadas de sentir que no somos suficientes”

Shakira habló del secreto de su éxito con las canciones de los mundiales de fútbol, desde ‘Hips Don’t Lie’ a ‘Dai Dai’: “Un gran ritmo, energía y un mensaje poderoso”

Shakira explicó cómo la maternidad le cambió la vida en medio de la crisis de su matrimonio: “La vida tiene que continuar”

Carolina Ramírez confirmó la llegada de su primer hijo a los 42 años: reveló el nombre del bebé y compartió detalles del nacimiento

Carmen Villalobos habló por primera vez de su ruptura con Frederik Oldenburg: “Ya no tienes cabida en mi vida”

Deportes

Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”

Falcao eligió a sus tres favoritos para ganar el Mundial 2026 y explicó por qué no incluyó a Colombia: “No nos pongamos techo”

Violento ataque a los jugadores de Nacional tras la final de la Liga BetPlay: vandalizaron su bus rumbo al aeropuerto de Barranquilla

Así fue la visita de Radamel Falcao a la concentración de la selección Colombia antes del viaje para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estas fueron las críticas de Alfredo Morelos al arbitraje en la final de ida de la Liga BetPlay entre Junior y Nacional: “No son excusas”

Estas fueron las polémicas arbitrales de la final entre Junior FC vs. Atlético Nacional: los verdolagas reclamaron una tarjeta roja y un penalti