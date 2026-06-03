Gustavo Petro se retractó a ‘medias’ tras perder pulso judicial contra los hermanos Moreno: “Conservo el espacio del debate democrático”

Este fue el Consejo de Ministros, del 21 de octubre de 2025, en el que el presidente Gustavo Petro había arremetido contra la familia Moreno - crédito presidencia

Aunque fue conminado a cumplir una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que lo exhortó a retractarse de sus señalamientos contra los empresarios Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía, hermanos del senador republicano Bernie Moreno, el presidente de la República, Gustavo Petro, corrigió de manera parcial sus señalamientos en contra de los denunciantes y admitió que no han sido objeto de imputación, acusación ni condena penal.

El jefe de Estado, que lanzó duras acusaciones contra los hermanos Moreno durante el Consejo de Ministros emitido el 21 de octubre de 2025, sostuvo en sus redes sociales que mantiene intactas las conclusiones de su investigación política que presentó en su momento ante el Congreso de la República y anunció que volverá a editar su libro sobre el caso: denominado El caso del Banco del Pacífico, publicado en su momento por la editorial Intermedio.

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La rectificación quedó atada a una sentencia de tutela del 12 de febrero de 2026, dictada dentro del expediente 2025-00469, que se refirió de manera expresa a las afirmaciones que el jefe de Estado, justamente, sobre el caso de la mencionada entidad bancaria, que estaría ligada, de acuerdo con lo expresado en ese entonces por el primer mandatario con el ‘volteo’ de tierras en la Sabana de Bogotá y el predio Hacienda San Simón; aunque por ello tuvo que dar reversazo.

Con este mensaje en la red social X, el presidente Gustavo Petro se retractó a su modo de señalamientos a los hermanos Moreno - crédito @petrogustavo/X

Con su publicación en la red social X, Petro informó que actuaba en cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el referido tribunal y dejó por escrito que los dos mencionados “no han sido sujetos de decisión penal alguna, ni de imputación, ni de acusación, ni de condena”, en relación con esos asuntos. De esta manera cumplió con la determinación en la que se vio obligado a deshacer sus pronunciamientos; pese a que no lo hizo de forma integral.

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En efecto, la corrección no implicó un retiro de fondo de su relato político, pues al cerrar su pronunciamiento fue claro en afirmar su posición. “Me mantengo en todo lo probado en el debate parlamentario y mi libro que será editado de nuevo”, expresó Petro, que sigue siendo objeto de toda clase de cuestionamientos en la escena política por poner en duda los resultados de la primera vuelta presidencial; una jornada en la que el congresista Moreno fungió como veedor.

Gustavo Petro admitió que no existe decisión penal contra los hermanos Moreno Mejía

Con todo y ello, en la publicación que hizo en las redes sociales, quedó una precisión jurídica que no había aparecido en sus intervenciones previas. Petro señaló que Roberto Moreno Mejía y Luis Alberto Moreno Mejía no registran decisión penal alguna por hecho criminal asociado ni al Banco del Pacífico, ni al volteo de tierras en la Sabana de Bogotá, ni a la Hacienda San Simón, ni a “ningún otro” de los asuntos que mencionó en octubre de 2025 en aquel Consejo de Ministros.

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Este es el libro del presidente Gustavo Petro sobre el caso del Banco del Pacífico, en el que involucraría a los hermanos Moreno, que usó para defender su posición frente a la investigación judicial - crédito @petrogustavo/X

Y extendió la aclaración a todas las etapas del proceso, pues dijo que no existe imputación ni acusación, con lo que dejó sin sustento judicial cualquier lectura de culpabilidad que se hubiera originado de sus palabras anteriores. Así ambos “gozan plenamente de la presunción de inocencia” en el artículo 29 de la Constitución, el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En esa misma línea, añadió que esa garantía “permanece intacta mientras no concurra sentencia condenatoria en firme proferida por juez penal competente” y sostuvo que “ningún servidor público, incluido el Presidente de la República, puede ni pretende desconocer” ese principio. Aunque el texto incluyó una aclaración formal, el presidente dedicó la mayor parte de su declaración a reconstruir el origen de sus denuncias y a reafirmar su actuación pasada.

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Por ello, recordó que en 2001, como representante a la Cámara, convocó con otros parlamentarios un debate de control político sobre el caso del Banco del Pacífico. Y precisó que la transcripción íntegra de ese debate quedó consignada en la Gaceta del Congreso número 60 del 26 de marzo de 2002. Cuatro años después, agregó, publicó el libro El caso del Banco del Pacífico bajo el sello de Intermedio, con ISBN 978-958-7092-49-3, como lo consignó en su mensaje.

Petro apuntó en sus declaraciones en el Consejo de Ministros contra los dos hermanos de Bernie Moreno, uno de ellos Luis Alberto Moreno, expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - crédito Camila Díaz/Colprensa

Fue en ese entonces en el que delimitó su rectificación, pues pese a lo anteriormente mencionado dijo que lo dicho en el Consejo de Ministros está soportado en sus investigaciones como representante a la Cámara, al igual que en las publicaciones y el debate público derivadas de las mismas. Y al final ratificó que se mantiene “en todo lo probado” en ese material, lo que causó opiniones encontradas, en especial entre los que desestimaron la reclamación.

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El mandatario presentó su mensaje como un acto de obediencia judicial pero, al mismo tiempo, como una defensa de su derecho de seguir hablando del tema. “Con esta aclaración doy cumplimiento a la orden judicial, reafirmo mi respeto a la administración de justicia y al debido proceso”, dijo Petro, que agregó que conserva “en el lugar que la Constitución le otorga, el espacio del debate democrático sobre los asuntos de interés general que conciernen a Colombia”.