Policía de Bogotá aseguró que el presunto uso excesivo de la fuerza contra un músico fue para controlar su “actitud agresiva”

Las imágenes que desataron indignación muestran cómo los oficiales inmovilizaron al hombre en el suelo mientras el perro permanecía cerca - crédito @GatoPascasio / X

A inicios de junio de 2026 se viralizó un video que muestra a dos policías reduciendo en el suelo a un músico callejero que tocaba guitarra frente al centro comercial Parque La Colina, en el norte de Bogotá, mientras su perro permanecía a pocos metros, ladrando desesperado por lo que estaba ocurriendo.

Las imágenes causaron indignación entre la ciudadanía, así que la Policía Metropolitana de Bogotá tuvo que pronunciarse el 2 de junio confirmando que la intervención en contra del trabajador ambulante se realizó “debido al alto grado de exaltación”, así que “se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza”.

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En las imágenes, el joven aparece cantando en el sector en el momento en que los uniformados se acercan y, a los pocos segundos, se produce un forcejeo. El perro se muestra fiel a su amo y se mantiene cerca de él durante el procedimiento.

Los internautas se mostraron sorprendidos con la acción policial y resaltaron que el animal ladraba “como pidiendo ayuda”, mientras que varias personas presenciaban lo sucedido.

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El presunto caso de abuso policial desató rechazo de los ciudadanos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En las imágenes se aprecia que el músico pedía apoyo de la comunidad, mientras que su animal de compañía se mantenía cerca de él. En la escena se aprecia el momento en el que una mujer intentó intervenir para reclamar por la actuación de los agentes, pues consideraba que se estaba haciendo un uso desmedido de la fuerza.

La grabación de uno de los ciudadanos que registró lo sucedido se compartió a través de las plataformas digitales, lo que desató cuestionamientos sobre el presunto abuso policial, además de pedidos de explicaciones sobre lo ocurrido.

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Ante el llamado de la ciudadanía, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió un comunicado en el que aseguró que los hechos ocurrieron en la mañana del 27 de mayo de 2026 en la localidad de Suba, e indicaron que tuvieron que intervenir como respuesta a las quejas de la comunidad.

“Atendiendo los reiterativos llamados de los ciudadanos residentes del sector a la línea 123, por parte de las continuas afectaciones a la convivencia y seguridad ciudadana generadas por parte del comercio informal ubicado en ese lugar, fue necesaria la llegada de manera inmediata de una de nuestras patrullas al lugar donde se solicitó a un ciudadano retirarse del sitio”, indicó el reporte oficial entregado por el coronel Álvaro Mora, comandante operativo de reacción y control de la Policía Metropolitana de Bogotá.

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Del mismo modo, el vocero de la institución aclaró lo siguiente: “Esta persona con actitud agresiva hace caso omiso a la recomendación de la policía y debido al alto grado de exaltación, se hizo necesario hacer uso proporcional de la fuerza”

En el reporte, la Policía indicó que impuso “un comparendo en cumplimiento a la ley 1801 de 2016 por irrespeto a la autoridad y desacatar las recomendaciones de los uniformados de retirarse de ese lugar”.

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El Coronel Álvaro Mora, Comandante Operativo de reacción y control Mebog respondió ante las críticas de la ciudadanía por el uso de la fuerza policial en un operativo en Suba - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El mismo comunicado agregó que la respuesta de las autoridades “se hace necesaria para proteger su vida e integridad, al igual que la de los uniformados, aplicar el medio de policía de traslado por protección”.

La fuerza pública cerró su explicación con un pedido a la ciudadanía: “Se hace un llamado a toda la comunidad a que trabaje de la mano con la Policía Nacional en pro de la convivencia y seguridad ciudadana”.

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Las autoridades aseguraron que actuaron en cumplimiento de la ley - crédito Procuraduría General de la Nación

Ante el revuelo generado, a través de las redes sociales, una usuaria identificada como Pat Martínez, confirmó que el músico ya regresó a su casa y está con su mascota: “El joven gracias a Dios está libre, con marcas de las esposas en sus muñecas y su perrita milagrosamente llegó a su casa, él no sabe cómo. Es un muchacho tranquilo, canta y toca guitarra en esa zona desde hace tiempo. Nada justifica el maltrato que le dieron a él y a su perrita”.